Andrei Năstase se întâlneşte astăzi cu Lech Walesa, fondatorul „Solidarităţii” şi primul preşedinte al Poloniei postcomuniste

Liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, se întâlneşte astăzi la Gdansk cu Lech Walesa, cofondator al primului sindicat independent din Europa de Est comunistă „Solidaritatea” şi primul preşedinte al Poloniei postcomuniste.Precizăm că acum o săptămână, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr i-a adresat Lech Walesa o scrisoare deschisă în care îşi manifestă dorinţa de a discuta personal cu liderul Sindicatului „Solidaritatea”, întrucât exemplul şi experienţa poloneză în lupta pentru democraţie şi libertate reprezintă un model înălţător, care inspiră încredere în forţele poporului Republicii Moldova şi speranţa în victorie.„Aţi fost şi veţi fi mereu un exemplu de politician desăvârşit, dar şi un simbol al luptei acerbe pentru libertatea şi fericirea poporului. Veţi rămâne pentru totdeauna pentru mine şi pentru camarazii mei de idei un simbol al transformărilor majore din ţările Europei de Est în anii 80-90 ai secolului XX. Pentru mişcarea protestatară din Republica Moldova, pe care o reprezint, activitatea sindicatului „Solidaritatea” reprezintă un exemplu înălţător, care inspiră încredere în forţele noastre şi speranţa în victorie. Atât în complicata conjunctură politică internă, cât şi în cea internaţională, aţi reuşit să consolidaţi societatea şi să creaţi o puternică formaţiune politică capabilă să înlăture pe cale paşnică un regim autoritar şi să implementeze în Polonia reformele politice şi economice atât de necesare”, a menţionat liderul mişcării protestatare.Andrei Năstase a adăugat că are nevoie de susţinere, de sfaturi bune şi de posibilitatea de a se alătura tradiţiilor mişcărilor protestatare care s-au soldat cu succes, dar şi de experienţa construirii unei societăţi noi în ţările eliberate de dictatură.„Situaţia actuală din Republica Moldova are multe aspecte comune cu starea în care se afla Polonia în anii 80. Starea de stat capturat, condus de o clică care reprezintă alte interese decât ale poporului, sărăcia şi nedreptăţirea populaţiei, corupţia şi injusteţea vă sunt bine cunoscute Dvs. şi poporului polonez încă de pe timpurile regimului comunist. Apariţia Platformei Civice Demnitate şi Adevăr şi a formaţiunii politice cu acelaşi nume este un răspuns al poporului Republicii Moldova la situaţia care nu mai poate fi tolerată şi în care s-a pomenit ţara noastră aflată sub dictatura cleptocratică a unui grup de oligarhi în frunte cu Plahotniuc. Într-o perioadă restrânsă de timp mişcarea noastră s-a transformat în una din cele mai masive şi puternice formaţiuni politice din Republica Moldova”, a adăugat Andrei Năstase în scrisoarea adresată lui Lech Walesa.