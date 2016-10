Institutul European pentru Moldova îndeamnă oamenii să participe la alegeri: „Votăm pentru combaterea sărăciei, corupţiei şi sistemului de conducere oligarhic”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.10.2016 18:27

Institutul European pentru Moldova îndeamnă la vot şi invită oamenii să cheme toţi apropiaţii să participe la scrutin. Într-un comunicat, membrii IEMoldova îndeamnă cetăţenii RM să arate că la pasă de ţara lor.



„Eu, subsemnatul, Dorin Pereu, consultant în afaceri europene şi politici de dezvoltare, cetăţean responsabil al Republicii Moldova, domiciliat in Belgia, VOTEZ pe 30 octombrie 2016 pentru combaterea sărăciei, a corupţiei şi a sistemului de conducere oligarhic iî Moldova”.



„Eu, subsemnata, Ludmila Bulgar, traducătoare Nexus Translation&Conseil, cetăţean responsabil al Republicii Moldova, domiciliată în Belgia, votez pe 30 octombrie 2016”.



„Noi, toţi subsemnaţii, Cetăţeni RESPONSABILI ai Republicii Moldova, de la Criva la Giurgiuleşti, de la Ocniţa la Vulcăneşti, cu şi fără mijloace de supravieţuire, domiciliaţi în lumea întreagă, votam pe 30 octombrie 2016, UNICA opţiune care are sens”.



Locul scrutinului la Bruxelles:



Ambasada Rep. Moldova

Avenue Franklin Roosevelt 57

1050 Ixelles, Bruxelles

(Tram 94 si 23 in proximitatea ULB si Bois de la Cambre)



Acte valabile pentru vot:



1. paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova valabil;

2. paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat, dar care conţine cod numeric personal;

3. livretul de marinar.

4. ! NU este permisă votarea în baza buletinului de identitate!