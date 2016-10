Socor: „Maia Sandu şi Andrei Năstase au schimbat dinamica acestei campanii; Putem să ne aşteptăm cu speranţe mari şi îndreptăţite la victoria candidatului unic la prezidenţiale”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/maia.sandu 28.10.2016 06:18

Liderii forţelor antioligarhice, Maia Sandu şi Andrei Năstase, au schimbat dinamica acestei campanii electorale prin faptul că şi-au unit eforturile, iar în situaţia actuală ne putem aştepta la victoria candidatului unic PAS şi PPDA la alegerile din 30 octombrie. Pronosticul vine din partea cunoscutului analist politic Vladimir Socor, de la Fundaţia Jamestown şi Eurasia Daily Monitor.



„Eu cred că putem să ne aşteptăm cu speranţe mari şi îndreptăţite la victoria Maiei Sandu. Pentru ca acest lucru să se întâmple, campania Maiei Sandu şi a lui Andrei Năstase trebuie să continue să se ghideze de acele principii pe care le-au expus până acum. Mă refer la principiile enunţate în special zilele acestea de Maia Sandu şi în timpul protestelor de astă-iarnă de Andrei Năstase – că scindarea societăţii trebuie depăşită. Până acum, politicienii corupţi au dezbinat şi au împărţit oamenii după toate criteriile posibile, lingvistice, etnice etc., pentru a profita pe seama alegătorilor dezorientaţi. Campania candidatului unic al forţelor antioligarhice trebuie să se concentreze pe majoritatea alegătorilor care se opun corupţiei”, a declarat Vladimir Socor, în „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV.



Expertul s-a referit şi la decizia Partidului Democrat de a-l retrage pe Marian Lupu din cursa prezidenţială. „Oferta lui Plahotniuc nu a avut alt scop decât să o compromită pe Maia Sandu. Încă săptămâna trecută Plahotniuc a făcut aluzie că o va susţine pe preşedinta PAS în turul doi, dacă iese cu Dodon. Şi am spus atunci din start că Maia Sandu va respinge acest sprijin, care e îndreptat spre scindarea alegătorilor şi denigrarea liderului PAS. Deci este logic că Maia Sandu a respins susţinerea lui Plahotniuc, este foarte frumos acest lucru”, a spus analistul politic.



Vladimir Socor a menţionat, în context, că lui Plahotniuc i-ar fi foarte comod Igor Dodon în postura de preşedinte. „Se accentuează semnele că Plahotniuc şi Dodon au în vedere posibilitatea unei înţelegeri. Cu siguranţă, Dodon i-ar fi comod. Maia Sandu este incoruptibilă, neşantajabilă, fermă şi morală. Cu Dodon i-ar fi categoric uşor, pentru Plahotniuc şi-a făcut o specialitate din şantajarea aliaţilor şi oponenţilor. Cu Maia Sandu aceste tactici nu merg însă. Aşa se explică şi faptul că Plahotniuc nu-l atacă pe Dodon şi nici Dodon nu-l critică pe nume. El vorbeşte despre oligarhi în general, deşi oligarhia în Republica Moldova are un nume şi acesta este Plahotniuc, regele oligarhilor”, susţine Socor.



„Cert este că Maia Sandu are perspective foarte bune să câştige alegerile. Dinamica s-a întors, deci Maia Sandu şi Andrei Năstase împreună au schimbat dinamica acestei campanii”, a punctat analistul politic de la Jamestown.