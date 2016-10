Maia Sandu: „Nu am dat cu piciorul în voturile alegătorilor, ci am spus clar că nu am nevoie de intermedierea lui Plahotniuc”

Modul în care a fost anunţat sprijinul fostului candidat PD pentru candidatul unic al forţelor antioligarhice nu face decât să dăuneze imaginii candidatului PAS în cursa electorală. Asta a declarat Maia Sandu in cadrul ultimei dezbateri de la Pro TV „Dacă acest sprijin era exprimat altfel, dacă venea poate doar din partea domnului Lupu, a colegilor lui din Partidul Democrat şi era exprimat într-un mod sincer, era primit în alt fel. Contez pe aceşti oameni pentru că şi ei vor să fie trataţi cu demnitate, dar modul în care a fost făcut acest apel a fost mai degrabă pentru dăuna imaginii candidatului Maia Sandu”, a precizat candidatul forţelor antioligarhice.Totodată, Maia Sandu respinge acuzaţiile că ar fi „dat cu piciorul” în voturile alegătorilor. „Nu este adevărat. În mesajul de ieri eu am spus clar că nu am nevoie de intermedierea lui Plahotniuc. Probabil că strategia lui Plahotniuc este să-l ajute pe Dodon să câştige alegerile din primul tur, lucru care nu se va întâmpla.Despre spusele lui Igor Dodon, precum că Maia Sandu ar fi candidatul convenit la Washington de Plahotniuc, preşedinta PAS a declarat: „Nu o să comenteze lucrurile urâte pe care le spune Dodon. Haideţi să citim presa zilele astea şi să vedem câte dovezi sunt ale businessului comun pe care l-a avut Dodon cu Plahotniuc, relaţiile de mulţi ani de zile. Toate aceste dovezi ne confirmă faptul că Dodon face parte din planul lui Plahotniuc.”