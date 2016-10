Maia Sandu, despre programul său electoral: „Voi începe să eliberez instituţiile statului de politic şi să promovez reformele autentice”

Lupta împotriva corupţiei şi depolitizarea instituţiilor statului sunt priorităţile din programul candidatului comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, la alegerile prezidenţiale. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei intervenţii live.



Maia Sandu spune că, pentru început, va face ordine în instituţiile de drept. „Aşa cum au făcut şi alte ţări, voi începe de la organele de drept. Preşedintele are priorităţi şi voi începe să eliberez instituţiile statului de politic. O să aducem oameni curajoşi. Aşa cum s-a întâmplat în România, aşa vom face şi noi”, a specificat preşedintele PAS.



Totodată, Maia Sandu spune că o prioritate din programul pe care-l va implementa este Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. „Acordul de Asociere este un program de dezvoltare pentru mai mulţi ani înainte. Spre deosebire de guvernarea actuală, eu voi promova reforme autentice. Aşa cum am făcut în educaţie, o să promovez schimbări reale şi noi vom simţi rezultatele”.



„Preşedintele poate să contribuie la îmbunătăţirea mediului economic, iar lupta împotriva corupţiei este cheia pentru o economie mai bună”, a adăugat Maia Sandu.



În aceste condiţii, candidatul comun a menţionat că discuţiile cu cetăţenii vor rămâne prioritate. „Promit să vin cu un raport anual pentru a spune ce am reuşit să fac. O să avem discuţii live cu cetăţenii şi voi merge şi în raioanele ţării”, a declarat Maia Sandu.