FOTO: Dezmăţul Mitropolitului Vladimir, cel care-l susţine pe socialistul Dodon

FOTO

Zile­le tre­cu­te, mitro­po­li­tul Vla­di­mir, pe nume­le său de mirean Nico­lae Can­ta­rean, a încăl­cat din nou regu­li­le bise­ri­ceşti, impli­când iar bise­ri­ca în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţi­a­le din 30 octom­brie 2016, după ce şi-a anun­ţat prac­tic sus­ţi­ne­rea pen­tru can­di­da­tul pro-rus, Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liş­ti­lor din R. Mol­do­va, numindu-l, în faţa alta­ru­lui, ”dom­nul pre­şe­din­te Dodon”, scrie Ziarul de Gardă Deşi afir­mă că Mitro­po­lia „nu poa­te să dea indi­ca­ţii” creş­ti­ni­lor, ci numai „sfa­tu­ri” pen­tru a vota un can­di­dat sau altul, în cadrul slu­j­bei de „Sfân­ta Paras­che­va”, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir, care a fost la Sado­va, în s. natal al can­di­da­tu­lui pro-rus Dodon, a îndem­nat eno­ri­a­şii să par­ti­ci­pe la scru­ti­nul pre­zi­den­ţi­al. Mai mult sau mai puţin întâm­plă­tor, pre­zent la slu­j­bă a fost şi lide­rul PSRM, Igor Dodon, la adre­sa căru­ia şeful Bise­ri­cii Orto­do­xe din Mol­do­va a adus lau­de.„Noi îl cunoaş­tem nu numai acum, în prag de ale­ge­ri, când de regu­lă toţi încep să vină la Bise­ri­că şi încep să se roa­ge. Dân­sul este acel, care a repa­rat capi­tal bise­ri­ca din satul natal, din Sado­va, raio­nul Călă­raşi, a ame­na­jat teri­to­ri­ul, a aju­tat şi alte bise­ri­ci. Mai mult, dacă aţi pri­vit la tele­vi­zor, la fie­ca­re slu­j­bă, la fie­ca­re sfân­tă şi dum­ne­ze­ias­că litur­ghie din Cate­dra­la Mitro­po­li­ta­nă, el este pre­zent, se roa­gă împre­u­nă cu creş­ti­nii, cu toţi care vin în zile de Dumi­ni­că şi mai ales în zile­le Pos­tu­lui Mare”, afir­mă Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve. Aces­ta l-a invi­tat pe Dodon să vor­beas­că în faţa eno­ri­a­şi­lor, numindu-l „dl pre­şe­din­te Dodon”. Repor­ta­jul a apă­rut la pos­tul TV Accent TV, deţi­nut de un con­si­li­er al lui Igor Dodon, Vadim Ciu­ba­ră.Joi, 4 sep­tem­brie 2014. ZdG scrie des­pre ave­rea de mili­oa­ne a mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Pre­ci­zam atun­ci că Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve, sau Nico­lae Can­ta­rean, pe nume­le său de mirean, deţi­ne, în aren­dă, prin inter­me­di­ul unei fir­me în care figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor, ală­tu­ri de un alt slu­ji­tor al bise­ri­cii, un hec­tar de pădu­re în apro­pi­e­rea s. Ruseş­tii Noi, r. Ialo­ve­ni, pe care are con­stru­i­tă o casă de vacanţă, îngră­di­tă şi feri­tă de ochii muri­to­ri­lor de rând. ZdG l-a sur­prins pe ÎPS în zonă, la vola­nul maşi­nii de lux a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, o Toyo­ta Land Cru­i­ser, cu nume­re guver­na­men­ta­le. ÎPS mai are un apar­ta­ment de lux de 175 m.p., esti­mat de expe­rţi imo­bi­li­a­ri la pes­te 3 mln. de lei, şi figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor la încă un SRL, spe­cia­li­zat în repa­ra­ţia auto­mo­bi­le­lor.Joi, 11 sep­tem­brie 2014, dez­vă­lu­i­ri­le con­ti­nu­au. Într-un alt arti­col men­ţio­nam că Îna­lt Prea Sfinţi­tul locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne la câţi­va km de Chi­şi­nău. Imo­bi­lul de lux este înre­gis­trat pe nume­le unei femei, cu care ÎPS a fost inclu­siv într-o vacanţă în Tur­cia, la mare, în anul 2012. În 2013, feme­ia, în vâr­stă de 47 de ani, care este pro­pri­e­ta­ra a încă două apar­ta­men­te, şi-a des­chis o agenţie de pază. Atun­ci am publi­cat mai mul­te foto­gra­fii pe care aceas­ta le afi­şa­se pe o reţea de soci­a­li­za­re, în care mitro­po­li­tul apa­re în ipos­ta­ze com­pro­mi­ţă­toa­re, fără suta­nă, în hai­ne de pla­jă, pe malul mării, în com­pa­nia feme­ii blon­de. Ima­gi­ni­le au pro­vo­cat un ade­vă­rat scan­dal, iar mai mul­te feţe bise­ri­ceşti au făcut pre­siu­ni şi au adre­sat bles­te­me la adre­sa ZdG.Dumi­ni­că, 21 sep­tem­brie 2014, Înalt Prea Sfinţi­tul Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve, a vor­bit, în tim­pul slu­j­bei ofi­ci­a­te cu pri­le­jul praz­ni­cu­lui Naş­te­rii Mai­cii Dom­nu­lui, din incin­ta Cate­dra­lei Mitro­po­li­ta­ne, pen­tru pri­ma dată în public des­pre infor­ma­ţi­i­le apă­ru­te în arti­co­le­le din ZdG. Mitro­po­li­tul a vor­bit pe scurt des­pre pala­tul de vacanţă din pădu­rea de lân­gă Ialo­ve­ni, des­pre vacanţa fără suta­nă din Tur­cia, evi­tând însă dis­cu­ţia des­pre fir­me­le la care este fon­da­tor sau des­pre alte subiec­te abor­da­te în ZdG.Joi, 25 sep­tem­brie 2014, pen­tru Pro TV, mitro­po­li­tul afir­mă că blon­da cu care aces­ta s-a foto­gra­fi­at la mare este o rudă înde­păr­ta­tă. „Stra­bu­ni­ca mea Ana şi stra­bu­ni­ca ei Eufro­si­nia au fost suro­ri”, a pre­ci­zat el. Mitro­po­li­tul a mai zis că imo­bi­lul de mili­oa­ne de lân­gă Tru­şe­ni în care ZdG a scris că locu­ieş­te, nu îi aparţine şi că este „al nepoa­tei” sale Nel­ly Tka­ciuc.Ulte­ri­or, Zia­rul de Gar­dă a intrat în pose­sia altor ima­gi­ni cu cei doi, mitro­po­li­tul Vla­di­mir şi Nel­li Tca­ciuc, în ipos­ta­ze roman­ti­ce şi savu­roa­se, pe care le-au ofe­rit redac­ţi­ei per­soa­ne care con­si­de­ră că ase­me­nea com­por­ta­ment con­tra­vi­ne canoa­ne­lor bise­ri­ceşti, dar şi nor­me­lor eti­ce. Ieri, mai mul­te per­soa­ne au comen­tat cri­tic noua acţiu­ne poli­ti­că a Mitro­po­li­tu­lui, implicându-se în cam­pa­nia elec­to­ra­lă.Redac­ţia revi­ne la acest subiect, deo­a­re­ce cam­pa­nia elec­to­ra­lă este un subiect de inte­res public şi pe par­cur­sul ulti­me­lor săp­tămâ­ni am scris des­pre toţi can­di­da­ţii şi des­pre sus­ţi­nă­to­rii influ­en­ţi ai aces­to­ra, iar trans­pa­ren­ţa can­di­da­ţi­lor, a insti­tu­ţi­i­lor publi­ce şi a insti­tu­ţi­i­lor sus­ţi­nu­te pe banii cetă­ţe­ni­lor este o regu­lă fun­damen­ta­lă într-un stat demo­cra­tic.În ima­gi­ni­le pe care le publi­căm astăzi, mitro­po­li­tul apa­re în ipos­ta­ze ”nemi­tro­po­li­ceşti” cu cea des­pre care men­ţio­na că i-ar fi rudă. În una din poze cei doi se pri­vesc în ochi. Tot­o­da­tă, deşi mitro­po­li­tul le spu­nea eno­ri­a­şi­lor că iar­na mer­ge la mun­te pen­tru diver­se pro­ce­du­ri, în ima­gi­ni aces­ta apa­re în cos­tum de ski, iar une­o­ri, cu paha­rul în mână, înso­ţit de o pisi­că. În gale­ria de mai joi pute­ţi, de ase­me­nea vedea cum ara­tă, din inte­ri­or, vila în care ÎPS locu­ieş­te, infor­ma­ţie care poa­te fi con­fir­ma­tă de toţi locu­i­to­rii din zonă.Potri­vit canoa­ne­lor bise­ri­ceşti, Mitro­po­li­tul nu are drep­tul să se căsă­to­reas­că, să aibă copii sau „rela­ţii tru­peşti”. Aces­ta tre­bu­ie să ducă un mod de via­ţă sme­rit.