Fost viceministru, despre atacurile în adresa lui Andrei Năstase: „Exprimă în cel mai înalt grad esenţa urât mirositoare a păpuşarului cu toată clica lui de slugi”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 16:52

Difuzarea unei convorbiri telefonice dintre Andrei Năstase şi Alexandru Slusari de către televiziunile controlate de Vladimir Plahotniuc reprezintă o tehnică murdară care depăşeşte nu doar morala, dar şi imaginaţia cea mai perversă, afirmă Tatiana Potâng.



Potrivit fostului viceministru, era normal ca Andrei Năstase să-şi pună întrebări şi să aibă îndoieli în privinţa Maiei Sandu, dar a făcut asta până la alegerea candidatului unic.



„Mizeria nu are grade de comparaţie. E lucru ştiut. Numai că ceea ce fac mizerabilii prin difuzarea unor discuţii private dintre preşedintele şi vicepreşedintele PPDA depăşeşte nu doar morala, ci imaginaţia cea mai perversă. Doar este foarte bine ştiut că Andrei Năstase a fost în COMPETIŢIE! cu Maia Sandu până mai ieri! Era firesc să-şi fi pus întrebări, să fi avut îndoieli, să fi discutat cu colegii de partid asupra concurentului şi partenerului său! Însă toate astea s-au întâmplat înainte de stabilirea candidatului unic! În toată perioada ulterioară liderul DA şi-a asumat cu demnitate decizia, despre care a recunoscut sincer că a fost dificilă”, a menţionat Tatiana Potâng.



„Ar fi fost mult mai ciudat dacă nu se întreba nimic, dacă nu discutau, dacă se retrăgea fără nicio competiţie! Lingura asta de dohot, aruncată acum, exprimă în cel mai înalt grad esenţa urât mirositoare a păpuşarului cu toată clica lui de slugi”, a mai spus fostul viceministru.



Andrei Năstase a declarat astăzi că publicarea de către televiziunile lui Plahotniuc a unui fragment trunchiat dintr-o discuţie telefonică, pe care a avut-o cu vicepreşedintele PPDA, reprezintă o dovadă a disperării acestuia.



„Eram sigur că bandiţii vor veni către sfârşitul acestei campanii electorale deosebit de murdare cu o nouă porţie de minciuni marca Plahotniuc. Şi am avut dreptate. Ascultând în mod ilegal, penal şi cinic telefonul meu şi al colegilor mei, cei de la SIS, MAI şi alte grupări criminale ale asasinului au dat pe site-urile de tip latrină ale proxenetului un fragment trunchiat dintr-o discuţie telefonică. De ce zic trunchiat? Pentru că, în realitate, era vizată situaţia când Plahotniuc îşi afişa pozele făcute peste ocean”, a declarat Andrei Năstase.



„Au existat zeci de încercări de a mă convinge că Maia Sandu este omul lui Plahotniuc. Chiar recent, a apărut o asemenea informaţie pe aceleaşi surse de gunoi informaţional ale Coordonatorului. Numai că, deja, e prea târziu. Maia Sandu nu are şi nu poate avea nimic în comun cu un individ psihopat ca Plahotniuc”, a mai spus liderul PPDA.