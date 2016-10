Experţi: Plahotniuc nu poate cumpăra puterea poporului; Maia Sandu - singurul candidat care este de partea cetăţenilor

Ţara este pusă pe butuci, iar în vreme de restrişte, singurul candidat capabil să o salveze din captivitate este Maia Sandu, care a deţinut funcţii şi nu a furat, nu s-a îmbogăţit şi nu le-a dat voie nici altora să fure. Mai mult, Maia Sandu este o persoană integră şi nu este şantajabilă, asemeni multor contracandidaţi ai săi. În ziua de 30 octombrie, cetăţenii trebuie să iasă la vot şi trebuie să voteze Maia Sandu. Îndemnurile au fost lansate în cadrul ediţiei speciale a emisiunii „Ora Expertizei" de la Jurnal TV.



Analistul politic Oazu Nantoi este de părere că multiplele acţiuni de protest din ultimii ani dovedesc că societatea nu mai vrea să rabde actuala stare de lucruri. „Societatea este indignată de furtul nesăbuit, de cinismul celor de la putere. Societatea nu acceptă ca totul în această ţară să fie controlat de o singură persoană, şi justiţia, şi Procuratura, şi CNA, şi mass-media. Lumea nu mai vrea să fie terorizată prin dosare, să fie create în Parlament majorităţi prin corupere şi şantaj. Eu consider că primul pas spre normalitate, pentru a ne rupe din această stare de captivitate, trebuie să îl facem noi, cetăţenii Republicii Moldova”, a declarat expertul.



Nantoi a accentuat că Plahotniuc poate cumpăra Parlamentul, poate cumpăra altă instituţie de stat, poate cumpăra primari, însă el nu poate cumpăra toţi cetăţenii Republicii Moldova. „În ziua de 30 octombrie, asta deja e o banalitate, dar iarăşi trebuie să repetăm, puterea aparţine poporului, noi trebuie să ieşim la vot şi trebuie să votăm Maia Sandu, singurul candidat în care poţi avea încredere, singurul candidat care este de partea poporului şi nu va ceda niciodată în lupta împotriva corupţiei şi cu oligarhii noştri, şi atunci, a doua zi, vom avea dreptul să fim mai optimişti şi să privim, în viitor, cu demnitate.”



Membrul Platformei Demnitate şi Adevăr, Vasile Năstase, spune că această campanie electorală a fost cea mai murdară din toţi anii de independenţă, iar duminică este un moment istoric şi crucial pentru destinul fiecărui cetăţean. „Această ţară este pusă pe butuci, exodul populaţiei este masiv, vorbim, deja, de aproximativ un milion de oameni care au plecat din Moldova. Tinerii aşteaptă să îşi termine studiile şi să plece din această ţară, deoarece este una capturată, sărăcită şi este condusă de un individ care controlează şi justiţia, şi parlamentul, şi guvernul, absolut totul. Iată acest lucru trebuie schimbat, iar pe 30 octombrie avem această posibilitate.”



Vasile Năstase a adăugat: "Dodon împreună cu Partidul Democrat împrăştie pliante prin toată ţara, în care scrie că „Lupu şi Plahotniuc o susţin pe Maia Sandu, tu pe cine?”. Lucrurile stau cu totul invers. Pe de o parte, a ieşit Lupu, neapărat alături de Plahotniuc, pentru a face transfer de imagine negativă asupra Maiei Sandu, iar în teritoriu, nu avem zeci, dar sute de exemple unde Partidul Democrat susţine pe socialişti. Atâta timp cât Plahotniuc lucrează pentru Dodon, Dodon este candidatul mafiei. Acest lucru trebuie să fie foarte clar”, a punctat Năstase.



Jurnalistul Ion Terguţă crede că înainte de a introduce buletinul în urnă, cetăţenii ar trebui să reţină şi să-şi amintească un lucru: „În anii 1990, Moldova a fost dominată de bandiţi şi de racket şi toată lumea ştie acest lucru. În anul 2000, aceşti băieţi au venit la putere. Din 2000 până acum, trăim în condiţiile uzurpării puterii permanente în Republica Moldova. Nişte oameni, pur şi simplu au furat puterea poporului şi guvernează din numele propriu. Când mergeţi să votaţi, trebuie să ştiţi anume un singur lucru – e timpul ca în politică să vină oameni care nu au avut nicio legătură cu aceşti ei”. Terguţă a mai spus că în politică trebuie să vină oameni care să facă politică, nu să facă bani din politică. De asemenea, jurnalistul a ţinut să menţioneze că oamenii trebuie, neapărat, să voteze un candidat curajos, care va pune lucrurile la locul lor în ţară.



„Situaţia cu care ne confruntăm noi astăzi, presă capturată, justiţie capturată, procurori corupţi, manipulări şi şantaj, toate lucrurile acestea se întâmplau în Peru, în anii ’90. Este exact ca şi la noi, ei aveau în fruntea statului un personaj ca şi Plahotniuc. Pe 7 aprilie 2009, când la noi erau proteste în stradă, conducătorul din Peru, Alberto Fujimori, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare”, a reiterat expertul economic şi activistul civic Sergiu Tofilat. Tofilat a mai adăugat că totul are un sfârşit, iar, ca să se producă schimbarea, pe 30 octombrie cetăţenii trebuie să iasă la vot. „Noi avem şansa de a alege un preşedinte care se va opune acestei guvernări corupte şi va opri ţara din declin”, a spus Tofilat. Expertul economic a lansat şi un apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de etnie, limbă şi religie, să iasă la vot.



„Dacă va fi prezenţă mică, Plahotniuc şi gaşca sa se vor bucura. Eu, niciodată, nu voi vota în fruntea ţării un funcţionar care, dintr-un salariu mizerabil, are palate şi milioane în conturi. Pentru că el a furat, iar dacă a furat, poate fi tras la răspundere, poate fi deschis un dosar şi el o să fie docil şi o să asculte ce o să-i spună Plahotniuc. Unicul candidat care are şansă de izbândă este Maia Sandu, care a fost în funcţie şi nu a furat, nu s-a îmbogăţit şi nu le-a dat voie nici altora să fure. De aceea, eu am să votez pentru Maia Sandu”, a opinat Sergiu Tofilat.