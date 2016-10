Expert de la Bucureşti: „Problema principală cu care se confruntă RM este concentrarea puterii într-o mână; Este nevoie de echilibru, care poate fi asigurat de un preşedinte proeuropean”

Alegere prezidenţiale din această duminică sunt foarte importante pentru Republica Moldova. Cetăţenii îşi vor putea alege un preşedinte care nu va mai concentra puterile într-o singură mână, stabilind pluralism. Astfel comentează expertul român Sorin Ioniţă alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, scrie agrepres.ro Sorin Ioniţă mai spune că moldovenii au ce alege în acest moment, mai mult decât la unele scrutine din trecut.„Există opţiuni. Numai că trebuie să facă această alegere, şi alegerea nu este simplă. Noi, când se prăbuşise comunismul, aveam o direcţie, către Vest, şi nimeni nu a pus-o sub semnul întrebării. Aici lucrurile sunt puţin mai complicate şi sunt amestecate cu axa cealaltă, corupţie/anticorupţie, care pentru moldoveni înseamnă pro sau contra omul de la vârful puterii, adică Vladimir Plahotniuc”, afirmă Sorin Ioniţă.„Totul se raportează la el. Unii vor să privilegieze această dimensiune a bătăliei, pro sau contra oligarh. Alţii spun că mai importantă este direcţia Est-Vest. De ce e complicat? Pentru că oligarhul se pronunţă pentru Vest. Cel puţin retoric. Avem această ciulama de vectori, aşa cum le place strategilor să spună, pe care noi n-am avut-o. La noi era clar: anticorupţia era cu Vestul, cei mai de modă veche — nu ştim pe unde erau. În Republica Moldova au reuşit s-o facă lată în ultimii ani, şi acum e greu de descâlcit”, explică expertul.Expertul de la Bucureşti mai spune că în Republica Moldova este nevoie de echilibru, care ar putea fi asigurat doar de un preşedinte proeuropean.„Dacă eşti european şi vrei să reîncepi să discuţi despre Europa, trebuie să te raportezi la această aşteptare a populaţiei, la frustrarea populaţiei, şi trebuie să îi spui în ce fel de această dată o să fie altfel decât data trecută. Pur şi simplu ai mai mult de explicat. Altă cale decât Europa nu cred că este, că n-a văzut nimeni vreun alt model viabil prin preajmă. Dar e mai mult de explicat. Şi trebuie înţelese câteodată şi frustrările oamenilor, care simt că au fost furaţi. Au fost furaţi masiv, şi atunci nu vor să te mai asculte. Trebuie să îi recâştigi, inclusiv emoţional, empatic, pentru ca ei măcar să asculte ce spui”, spune Sorin Ioniţă.„Dincolo de asta, preşedintele Moldovei, ca orice alt preşedinte, prin direcţiile pe care le dă, prin modul cum se raportează la acţiunile guvernului, poate influenţa şi fi un punct de echilibru. Moldova are nevoie de acest pluralism. E foarte important ca toate puterile să nu fie într-o mână, pentru că acum sunt într-o mână. Preşedintele actual a fost o figură decentă, dar un pic cam ştearsă în ultima vreme. E nevoie de echilibru, pentru că problema Moldovei asta este de fapt — concentrarea puterii într-o mână, în acest moment. Dacă se poate, să fie şi un preşedinte proeuropean. Dar asta se subînţelege, pentru că dacă nu este, atunci degeaba mai vorbim", punctat preşedintele Expert Grup din România.Sorin Ioniţă consideră că miza alegerilor prezidenţiale de duminică din Republica Moldova este foarte important: „Concret, preşedintele Moldovei, ca şi preşedintele României, deşi nu conduce guvernul, nu poate pune în practică direct politici, are totuşi nişte atribuţii fundamentale. De exemplu, va influenţa procesul de selecţie a procurorului general, care în momentul de faţă nu există. Procurorul general urmează să fie numit în Moldova. Vă daţi seama ce importantă este această numire, pentru că ei doresc să facă reforma sistemului judiciar. Şi este important pe cine pui, în special la Procuratură, care trebuie să fie proactivă, să fie reformată. Aici sunt sechele, aş zice sovietice, destul de serioase. Şi e nevoie de multă energie. Au un nou şef la echivalentul DNA-ului, care pare că se mişcă rezonabil. E nevoie şi de echivalentul la nivelul Procuraturii Generale”.