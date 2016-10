Dezvăluiri: „Dodon a fost plătit de Plahotniuc ca să organizeze protestele din toamna trecută, în paralel cu cele ale Platformei DA”

Sursa: jurnal.md Foto: agora.md 28.10.2016 14:20

„Igor Dodon a fost scos în stradă nu de Moscova, ci de Plahotniuc”, spune liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, referindu-se la protestele organizate de socialişti toamna trecută, în paralel cu cele ale Platformei DA.



„Cheiţa păpuşii Dodon nu se află la Moscova, ci la Chişinău. Dodon a fost scos în stradă nu de Moscova, ci de Plahotniuc, el l-a plătit să organizeze acele proteste. De asta o să se ocupe un procuror independent, care va investiga din ce resurse a ieşit atunci Dodon în stradă. Sunt nişte lucruri care vor fi descoperite doar după ce Maia Sandu va deveni preşedinte şi va avea loc o anchetă corectă”, a menţionat Andrei Năstase, în cadrul unei ediţii speciale la Jurnal TV.



Totodată, liderul Platformei DA a menţionat că oamenii s-au deşteptat şi înţeleg bine cine şi cât costă.



Andrei Năstase a mai declarat că odată cu retragerea lui Lupu, marea miză a lui Plahotniuc la prezidenţiale rămâne Dodon, dovadă fiind agitaţia pe care o fac reprezentanţii PD în teritoriu pentru liderul socialiştilor.



„Toţi primarii, toţi coordonatorii au primit indicaţii să-l sprijine pe Dodon. Ieri noaptea, transfugilor de la PLDM, care au trecut la PD şi care au rămas derutaţi că trebuie să-l voteze pe Dodon, li s-a zis: „Ok, atunci puteţi vota cu Leancă”. Marea miză rămâne însă Dodon, pentru că Plahotniuc înţelege că va face din el o sperietoare pentru americani, iar ei vor continua ca şi până acum. Colaborarea între Plahotniuc şi Dodon va continua şi ţara asta nu va avea nicio perspectivă. Avem nevoie de maximă mobilizare pentru a scoate instituţia prezidenţială din captivitate. Noi am luptat ca Plahotniuc să nu ajungă prim-ministru şi n-a ajuns, am luptat pentru alegerea directă a preşedintelui şi am obţinut asta. A rămas un mic pas, să ne mobilizăm şi pe 30 octombrie să scăpăm preşedinţia din captivitate”, a punctat Andrei Năstase.