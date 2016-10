Deutsche Welle: Moldova, între alegeri geopolitice şi antioligarhice

Lupta pentru fotoliul de preşedinte al Republicii Moldova se apropie de final. Duminică, moldovenii îşi vor alege şeful statului prin vot direct, după ce au fost lipsiţi de acest drept timp de 16 ani.[Buletine de vot]Buletine de votPe ultima sută de metri, confruntarea dintre principalii oponenţi politici s-a radicalizat, aceasta fiind bruiată de dezvăluiri şocante despre conexiunea principalului decident politic de la Chişinău la grupări de crimă organizată implicate în asasinate, atacuri raider şi spălări de bani. Vineri seară, o emisiune televizată a fost scoasă subit din emisie. Aceasta conţinea un interviu amplu cu liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, care s-a retras la Moscova, cu puţin timp înainte ca pe numele său autorităţile moldovene să emită mandat de arest. Emisiunea a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Renato Usatîi.În cadrul interviului, acesta a făcut publice mai multe înregistrări telefonice care ar proba, pe de o parte, implicarea controversatului oligarh Vlad Plahotniuc, care controlează astăzi puterea în Republica Moldova, în tentativa de asasinat a unui bancher rus, iar pe de altă parte - legătura dintre acelaşi oligarh şi capul lumii criminale stabilit la Moscova, Grigori Karamalak, alias „Bulgarul”. În primul caz, din înregistrările prezentate de Usatîi reiese că killerul Vitalie Proca, aflat în arest acum în România, ar fi dispus să prezinte probe privind implicarea oligarhului moldovean în tentativa eşuată de omor a bancherului Gherman Gorbunţov, aflat acum la Londra. Usatîi susţine că pe 6 şi 7 octombrie 2016 s-a aflat la Bucureşti unde a prezentat toate probele autorităţilor române în cadrul unui dosar penal. Usatîi susţine că are statut de martor în acest dosar şi, spune el, colaborează cu autorităţile române de mai bine de doi ani. Pentru a-l împiedica să mai comunice cu autorităţile române, Usatîi susţine că oligarhul moldovean, care controlează inclusiv organele de drept din Moldova, ar fi dispus anunţarea în urmărire internaţională a lui Usatîi, iar în paralel ar fi trimis, luna aceasta, un comando la Moscova ca să-l răpească şi să-l transporte pe acesta în Belarus (deoarece Rusia nu-şi extrădează cetăţenii) de unde să fie extrădat în Republica Moldova, iar aici să fie lichidat în închisoare.Săptămâna aceasta, oligarhul Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al Partidului Democrat, a apărut la o conferinţă de presă alături de Marian Lupu, candidatul PDM la funcţia de şef al statului, care şi-a anunţat retragerea din cursa electorală. Deşi şi-a anunţat sprijinul pentru candidatul comun al dreptei anti-oligarhice Maia Sandu, analiştii politici cred că, de facto, Lupu şi Plahotniuc i-ar fi întins Maiei Sandu un „măr otrăvit”, pentru a o compromite şi pentru a-l scoate învingător din primul tur pe socialistul pro-rus, Igor Dodon, pe care, spun unii analişti politici, puterea oligarhică îl controlează în totalitate. Jurnaliştii de investigaţie de la RISE-Moldova au publicat joi dovezi privind utilizarea de către Igor Dodon a avionului privat al lui Vlad Plahotniuc.Deşi, în ziua retragerii din cursă a lui Marian Lupu, unele medii de informare de la Chişinău s-au grăbit să anunţe şi retragerea liderului PPEM, Iurie Leancă, din cursă, acesta a declarat joi că va rămâne în competiţie, pentru a-l împiedica pe Igor Dodon să învingă din primul tur. El a lăsat să se înţeleagă că anume „reacţia emoţională şi total iraţională” prin care Maia Sandu a respins sprijinul PDM-ului l-ar fi determinat să rămână în cursă: „Încă de alaltăieri am decis să mă retrag din cursă pentru a o ajuta pe Maia Sandu să acceadă în turul doi. Ştiam că există pericol în turul doi. De aceea de alaltăieri am invitat colegii din teritoriu pentru ziua de ieri, ca să ne consultăm asupra deciziei, dar decizia mea deja era luată. Dar, după tot ce am văzut ieri: decizia domnului Lupu de a se retrage, reacţia emoţională şi total iraţională a Maiei Sandu de a respinge electoratul PDM, mi-am dat seama că există un risc foarte mare ca Dodon să devină preşedinte din primul tur. Din păcate, doamna Sandu a dat cu piciorul la aproape 13 - 15 la sută din electorat, ceea ce înseamnă în jur de 200 de mii de cetăţeni ai RM cu drept de vot. Înţeleg, conducerea PDM este un rău absolut, dar nu-i poţi respinge pe cei care votează PDM, pentru că ei nu sunt nici infractori, nici criminali. Maia Sandu, din păcate, a aruncat electoratul PDM direct în mâinile lui Dodon", a declarat Leancă.În ultimele două zile, Maia Sandu a încercat la toate dezbaterile electorale să demonteze această interpretare, precizând că ea a respins sprijinul lui Plahotniuc, nu electoratul PDM.Potrivit unor analiştii politici de la Chişinău, Iurie Leancă (ex-premier care a semnat Acordul de Asociere UE – Republica Moldova ) ar fi fost păstrat în cursa electorală de către „coordonator” pentru a absorbi voturile susţinătorilor PDM rămaşi fără candidat după retragerea lui Lupu, astfel avantajându-l pe candidatul pro-rus Igor Dodon prin dispersarea electoratului cu viziuni pro-europene. „Există un pericol foarte mare ca Igor Dodon să câştige Preşedinţia din primul tur. Din acest motiv, am decis să nu mă retrag din cursa electorală. Fac apel către toţi cetăţenii să voteze pentru mine şi să nu admitem ca Dodon să câştige din primul tur”, a declarat Leancă. Şi asta chiar dacă, în ultimele două săptămâni, Partidul Popular European şi Grupul popular-europenilor din Parlamentul European l-au îndemnat în repetate rânduri pe Iurie Leancă să se retragă din cursă în favoarea Maiei Sandu.Vineri, la ultimul briefing susţinut înainte de ziua alegerilor, Iurie Leancă a reconfirmat că rămâne în cursa electorală şi a propus electoratului „o a treia cale”. El a spus că se teme că Maia Sandu nu este pregătită pentru funcţia de preşedinte, iar Igor Dodon „este gata să dea foc Moldovei ca să devină preşedinte”.Recent, în cadrul unor dezbateri electorale la „RTR-Moldova”, candidatul socialiştilor la Preşedinţia Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că peninsula Crimeea ar fi „teritoriu al Federaţiei Ruse”. În privinţa Republicii Moldova, candidatul pro-rus pledează pentru federalizarea acesteia, prin oferirea unor împuterniciri extinse administraţiei separatiste de la Tiraspol, inclusiv în ceea ce priveşte politica externă.Preşedintele Comisiei pentru Relaţiile Internaţionale din Rada Supremă a Ucrainei, Anna Gopko, a reacţionat la declaraţiile socialistului Dodon. În cadrul unei conferinţe de presă, ea a menţionat că victoria unui candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie va pune în pericol securitatea Republicii Moldova şi va destabiliza situaţia în regiune. „Va apărea un nou factor de destabilizare rusă”, a precizat Anna Gopko. „Astfel de declaraţii cu privire la faptul că Crimeea nu ar fi parte a Ucrainei, ci parte a Rusiei, încalcă legea ucraineană, sunt în contradicţie cu rezoluţiile internaţionale, în special cu rezoluţia ONU cu privire la integritatea şi independenţa Ucrainei”, a reamintit Gopko. „Este derutantă poziţia unor politicieni moldoveni care recunosc anexarea Crimeii de către Rusia drept o acţiune legitimă. Asta în situaţia în care în Republica Moldova există un teritoriu necontrolat de guvernul central, care doreşte să-i fie recunoscută statalitatea cu perspectiva aderării la Rusia”, a reacţionat şi ambasadorul Ucrainei la Chişinău, Ivan Gnatîşin.Pe de altă partea, deşi prin declaraţia făcută la TV şi-a „ars podurile” spre Ucraina vecină, la ultima sa conferinţă de presă, Igor Dodon s-a chinuit să convingă electoratul că ar putea fi „un preşedinte al tuturor”. El a lansat un apel la unitate şi promite că va fi „preşedintele tuturor, indiferent de preferinţe europene sau estice”: „Până acum mă prezentam în faţa dumneavoastră doar ca lider de partid. În scurt timp, însă, voi fi ales preşedinte al Republicii Moldova. Un şef de stat trebuie să fie principalul factor unificator al unui popor”, a spus Dodon. De asemenea, el a promis că în calitate de preşedinte nu va merge la compromisuri şi nu va face „coaliţie cu guvernarea oligarhică”.Iar joi, pe internet, a fost distribuit un video în care Mitropolitul Moldovei, Vladimir (mitropolie subordonată Patriarhiei Ruse) îndeamnă creştinii să-l voteze pe liderul socialiştilor, Igor Dodon. Mitropolitul l-a lăudat pe Dodon, menţionând că acesta „este un adevărat creştin şi a dovedit acest lucru nu doar în timpul campaniei electorale”.Potrivit analiştilor politici de la Chişinău, alegerile prezidenţiale se desfăşoară în două planuri: geopolitic şi antioligarhic, iar în campanie mesajul antioligarhic l-a surclasat pe cel geopolitic. Potrivit analistului Anatol Ţăranu, oligarhia moldovenească a intrat în panică. „Pentru a schimba accentele campaniei a fost sacrificat fără tăgadă Marian Lupu. Prin pretinsa susţinere, PD oferă un fruct otrăvit candidatului antioligarhic, Maia Sandu. Respingerea ofertei PD este categoric corectă. Planul 'A' al oligarhiei moldoveneşti a fost dejucat. Rămâne în picioare planul 'B'. Igor Dodon este varianta de rezervă a oligarhiei. Dejucarea acestei variante de salvare a oligarhiei poate să se producă doar printr-o mobilizare exemplară a moldovenilor”, susţine Anatol Ţăranu.