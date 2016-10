Andrei Năstase: „Dodon este unul dintre vasalii lui Plahotniuc, pe care se pune miza în campania electorală; Unicul candidat care merită şi poate să câştige este Maia Sandu”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 17:25

Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi-a îndreptat toate puterile pentru a-l susţine pe Igor Dodon, folosind metode murdare precum mita electorală şi coruperea alegătorilor. Declaraţia a fost făcută de liderul PPDA, Andrei Năstase, în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV. Pe lângă acestea, liderul mişcării protestatare a accentuat şi ideea că este extrem de important ca moldovenii să se mobilizeze şi să iasă la alegeri, pentru a o vota pe Maia Sandu, pentru că aceasta este unica modalitate de a scoate ţara din captivitate.



„Plahotniuc la momentul de faţă pune miza pe Dodon şi toate eforturile de până acum pentru Lupu, mă refer aici la mita electorală, la coruperea alegătorilor, la încercarea de a impune primarii să voteze cu Lupu, iată acum toate aceste elemente vor fi concentrate pe Dodon. Ieşirea de ultimă oră a lui Dodon, că face angajamente, că nu se va asocia cu Plahotniuc, face parte din acelaşi scenariu. Sigur, el vrea să arate că se detaşează de Plahotniuc pentru că toate faptele din ultima perioadă l-a asociat cu Plahotniuc. Dodon este unul dintre vasalii lui Plahotniuc, pe care acum se pune miza în campania electorală”, a declarat Andrei Năstase.



Liderul mişcării protestatare remarcă faptul că şi Mihai Ghimpu se află la buzunarul vicepreşedintelui PD, iar la o simplă chemare, atât preşedintele PL, dar şi Leancă sunt deja lângă el.



„Mihai Ghimpu se află în buzunarul de la pantaloni al lui Plahotniuc, pentru nimeni nu este un secret. La prima fluierătură a lui Plahotniuc, Ghimpu şi Leancă sunt la el. Unde au ajuns aceste partide care pretindeau că sunt proeuropene? Pentru că toţi au fost implicaţi în furtul miliardului, devalizări de miliarde fie de la primărie, fie din bugetul public. Exemplul lui Ghimpu: în campania electorală din 2014 nu a cerut niciodată procuror general european, cum a trecut de campanie, când Plahotniuc a decis să facă alianţă cu Filat şi cu Voronin, Ghimpu a ieşit şi a spus că vrea procuror general european, doar pentru că nu i s-a dat ciolanul. În momentul în care i s-a dat ciolanul, i s-a dat Ministerul Transporturilor, Ghimpu deja a spus că nu-i mai trebuie procuror european”, a precizat preşedintele PPDA.



Mai mult, Andrei Năstase a declarat că primarii PD primesc indicaţii să facă agitaţie pentru Dodon.



„Primarii şi coordonatorii de sectoare au primit indicaţii să se concentreze şi să-l sprijine pe Dodon, unor primari ai transfugilor de la PLDM li s-a spus că pot vota şi cu Leancă. Marea miză a lui Plahotniuc rămâne a fi Dodon, Dodon este o sperietoare pentru americani, iar ei aici vor face ce vor. O colaborare între Plahotniuc şi Dodon va continua şi ţara nu va mai avea niciun fel de perspectivă dacă pe 30 octombrie nu votăm în mod responsabil pentru Maia Sandu”, a adăugat Năstase, subliniind că „Vladimir Plahotniuc se transformă în Osama bin Laden de Chişinău”.



„Plahotniuc vinde mituri. Ruşilor le vinde mitul că Republica Moldova nu va face niciun fel de aranjamente cu Occidentul, occidentalilor le vinde mitul că aici nu va fi un preşedinte rus. Riscăm să-l avem pe Plahotniuc un Ianukovici sau un Osama bin Laden la Chişinău. El nu are Dumnezeu, Dumnezeul lui este banul. În timp ce el promite integrare europeană, el face afaceri cu Şevciuk”, a opinat Andrei Năstase.



Liderul PPDA mai spune că Plahotniuc este „cel mai mare criminal din această ţară”, iar toţi cei care au avut afaceri cu el, într-un final, au ajuns la puşcărie.



„Plahotniuc înţelege că nu se mai poate spăla. El este criminalul criminalilor din această ţară şi el trebuie să stea la puşcărie. Ce a făcut el când era Leancă, Filat şi restul? El a pus laba pe toţi, i-a antrenat în tot felul de jocuri şi le-a dat câte o bucăţică. Toţi partenerii lui de afaceri au ajuns la închisoare, iar el este beneficiarul final al tuturor relele, el este beneficiarul furtului miliardului. Iată de ce trebuie să scăpăm de Plahotniucul din centru, dar şi de plahotniuceii de prin raioane”, a precizat preşedintele PPDA.



Într-un final, Andrei Năstase a îndemnat moldovenii să se mobilizeze şi să iasă masiv duminică la alegeri pentru a o vota pe Maia Sandu.



„Avem nevoie de maximă mobilizare, nu pentru un om, nu pentru un nume, dar pentru a scoate din captivitate instituţia prezidenţială, pentru asta am luptat şi am ieşit la proteste. Vă îndemn să mergeţi să votaţi, să vă îndemnaţi şi rudele, şi prietenii să meargă la vot. Eu am încredere că unicul candidat care merită şi poate să câştige este Maia Sandu. Votaţi aşa de parcă aţi vota pentru candidatul PPDA. Nu vă fie frică, pentru că doar aşa putem pune capăt acestui regim”, a conchis Andrei Năstase.