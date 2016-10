Andrei Năstase: „A fost lansată o nouă porţie de minciuni marca Plahotniuc; Fragmentul trunchiat al discuţiei telefonice publicat pe site-urile proxenetului - încă o dovadă a disperării acestuia”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 13:51

O nouă porţie de minciuni marca Plahotniuc vine să marcheze sfârşitul campaniei electorale din Republica Moldova, afirmă liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Interceptând ilegal telefonul meu şi al colegilor mei, cei de la SIS şi MAI au făcut publice pentru site-urile lui Plahotniuc un fragment trunchiat dintr-o discuţie telefonică”, a comentat preşedintele PPDA un fragment dintr-o discuţie telefonică, apărut astăzi, pe internet.



„Eram sigur că bandiţii vor veni către sfârşitul acestei campanii electorale deosebit de murdare cu o nouă porţie de minciuni marca Plahotniuc. Şi am avut dreptate. Ascultând în mod ilegal, penal şi cinic telefonul meu şi al colegilor mei, cei de la SIS, MAI şi alte grupări criminale ale asasinului au dat pe site-urile de tip latrină ale proxenetului un fragment trunchiat dintr-o discuţie telefonică. De ce zic trunchiat? Pentru că, în realitate, era vizată situaţia când Plahotniuc îşi afişa pozele făcute peste ocean”, a declarat Andrei Năstase.



„Spuneţi-mi un om din Moldova care nu era revoltat atunci? N-o să găsiţi. Şi da, şi astăzi, la fel ca şi în ianuarie 2014, consider că Plahotniuc ar putea deveni un Ben Laden al Europei, dacă va fi sprijinit de autorităţile americane sau europene. Influenţa lui de aici nu este bazată pe încrederea oamenilor, pe suport politic consistent, pe valorile civilizaţiei, ci pe corupţie, asasinate, şantaj, cumpărare de judecători şi procurori, uzurpare a puterii în stat”, a continuat liderul DA.



Mai mult, Andrei Năstase spune că acest atac nu este altceva decât o încercare disperată a lui Plahotniuc de a se agăţa de colacul de salvare pe care nu i-l mai întinde nimeni.



„În ce priveşte aşa-zisa referinţă la Maia Sandu. Sigur, bandiţii au scos esenţialul din context. Era în perioada în care încă nu era desemnat candidatul unic şi, pentru mine, era crucial să ştiu sută la sută că merg la război cu un om care nu are nimic în comun cu groparul democraţiei din ţara noastră. Au existat zeci de încercări de a mă convinge că Maia Sandu este omul lui Plahotniuc. Chiar recent, a apărut o asemenea informaţie pe aceleaşi surse de gunoi informaţional ale Coordonatorului. Numai că, deja, e prea târziu. Maia Sandu nu are şi nu poate avea nimic în comun cu un individ psihopat ca Plahotniuc. Prin urmare, aceste făcături nu sunt altceva decât o încercare disperată a mafiotului de a se agăţa de colacul de salvare pe care nu i-l mai întinde nimeni – nici americanii, nici europenii, nici propriul popor”, a explicat Andrei Năstase.