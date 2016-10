Anatol Durbală: „Am încredere în Maia Sandu; Îndemn cetăţenii să iasă la vot, este o şansă pentru a face schimbarea în mod civilizat”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 14:32

Maia Sandu este un om de încredere care va aduna o echipă integră şi sinceră, consideră actorul şi regizorul Anatol Durbală. Prezentatorul emisiunii „Ora de ras” de la Jurnal TV a îndemnat cetăţenii să iasă duminică la secţiile de votare, chiar dacă elitele politice de la putere i-au dezamăgit şi i-au adus în pragul disperării.



„Eu cred în acest om. Cred că sunt primul care, în aprilie 2014, a spus, la una dintre emisiuni, că Maia Sandu este potrivită pentru postul de premier. Îmi păstrez această simpatie şi încredere. Din cauza meseriei, simt falsitatea din ochii unui om, chiar dacă o joacă foarte bine. Am încredere în Maia Sandu. Sunt sigur că intenţia este de a aduna oameni integri, oameni sinceri. Am şi dovezi pentru asta. Am admirat ce s-a întâmplat la Ministerul Educaţiei. În continuare cred că, dacă nu schimbăm lucrurile în cultură şi educaţie, nu avem nicio şansă. Poate să ne dea Europa miliarde, dar cu oameni inculţi şi needucaţi, cu oameni care nu văd mai departe de vârful nasului, nu avem nicio şansă cu tot cu bani. Vă îndemnă să mergeţi pe 30 octombrie şi să votaţi DA Maia Sandu. Eu cred că noi avem o şansă”, a declarat Anatol Durbală în cadrul unei conferinţe de presă, alături de mai multe personalităţi notorii din ţară, care şi-au anunţat susţinerea pentru Maia Sandu.



„Eu nu fac parte din niciun partid, este poziţia mea civică, cetăţenească. Am fost educat de acasă că totul pe lumea asta se face cu oameni. Eu cred în valoarea oamenilor, chiar a unui singur om. În timpurile de restrişte pe care le trăim, eu cred că un om valoros, onest, integru deja înseamnă mult, dar noi vorbim de o echipă de oameni de felul acesta. Sunt mulţi oameni de felul acesta, dar ei trebuie doar uniţi. Nu am venit aici să reprezint vreun colectiv, grup, post de televiziune sau altceva. Eu am venit ca Anatol Durbală, ca actor, pentru că asta îmi este meseria. Consider că un artist care nu are o poziţie cetăţenească, într-un fel nici nu este artist, trebuie să o aibă, or în asta constă meseria”, a adăugat Anatol Durbală.



Potrivit actorului, alegerile prezidenţiale sunt singura şansă pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova, iar cetăţenii trebuie să profite de ea.



„Înţeleg foarte bine deznădejdea şi disperarea oamenilor. Chiar o împărtăşesc: „M-am săturat, nu mă mai duc, nu-mi mai trebuie, oricum toţi sunt la fel”. Vreau să îndemn cetăţenii să meargă la vot pe 30 octombrie. Chiar dacă vorbim de postul de preşedinte, despre care ştim foarte bine că nu are posibilităţi foarte mari pentru a schimba lucrurile repede, brusc, dar este o şansă pentru a face această schimbare în mod civilizat, democratic, fără răscoale, sânge şi bătăi. Eu cred că noi trebuie să utilizăm această şansă”, a menţionat Anatol Durbală.