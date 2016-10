Analişti: Tinerii trebuie să iasă la vot; Maia Sandu – o nouă schimbare în Republica Moldova

Igor Dodon nu a fost nici pro-Vest, nici pro-Est. Când a ajuns ministrul Economiei, liderul PSRM a devenit pro-Plahotniuc. Oricine votează pentru Igor Dodon nu are nicio garanţie că votul său nu va fi trădat. Opiniile au fost exprimate în cadrul ediţiei speciale a emisiunii „Ora Expertizei" de la Jurnal TV.„Eu, ca reprezentant al primei generaţii a Moldovei independente, văd situaţia actuală dintr-un alt unchi. În aceşti 25 de ani de independenţă, noi nu am devenit nici mai fericiţi şi nici mai bogaţi. Poate, o parte din vină o poartă tinerii care, dintr-un motiv sau altul, nu participă activ în viaţa socială. Şi asta se vede şi în procentajul sondajelor că tineretul nu votează. Adevărul rămâne doar unul singur. Dacă te crezi prea deştept ca să participi în politică, din nefericire, vei fi pedepsit şi voi veţi fi conduşi de hoţi şi idioţi. Aşa este acum şi aşa şi va fi”, a declarat interpretul Pasha Parfeni. Parfeni consideră că pe 30 octombrie, în ziua alegerilor prezidenţiale, un rol important le revine tinerilor şi i-a îndemnat pe toţi alegătorii să atragă atenţia la noua faţă politică, Maia Sandu, şi să voteze pentru o nouă schimbare în Republica Moldova.Activistul civic Dumitru Alaiba este de părere că Igor Dodon nu a fost nici pro-vest, nici pro-est. „Eu cred că, cel puţin, de când a devenit ministrul economiei, Dodon a fost pro-Plahotniuc. Acum, el speră să mintă oamenii care vor relaţii bune cu Rusia. El nu are de gând să îi ducă în Rusia, acest lucru e imposibil.” Alaiba mai spune că, acum, Dodon îşi minte electoratul, la fel cum a minţit în 2011, când a devenit liderul Partidului Socialist. Atunci, Igor Dodon şi-a format partidul pe platformă pro-europeană, respectiv, peste câteva luni să devină pro-rus. „Oricine votează pe Igor Dodon, crezând că el o să îi ducă în Rusia, acea persoană nu are nici o garanţie că votul său nu va fi trădat. Igor Dodon nu este în nici un caz pro-rus, de aceea, oamenii care cred în asta sunt pur şi simplu minţiţi”, a punctat activistul civic. De aceeaşi părere este şi analistul Oazu Nantoi, care spune că Dodon vrea să fie a doua persoană, după Voronin, care îl va amăgi pe Putin.Nadejda Brânzan, deputat în primul parlament, a opinat că şansele de a frauda alegerile sunt mari. „Dacă în 1994, când toată lumea era acasă şi nimeni nu plecase peste hotare, în listele electorale erau 2 milioane 356 de mii de alegători, acum, când satele sunt pustiite, în listele electorale sunt peste trei milioane de alegători.” Brânzan a făcut un apel către cetăţenii Moldovei şi i-a rugat ca, atunci când vor vota, să se uite în liste dacă nu sunt „suflete moarte” sau alte persoane cu viza de reşedinţă la domiciliu lor. „Când ne-om duce, să vă uitaţi fiecare, cine e scris mai sus şi cine e scris mai jos. Nu sunt rudele dumneavoastră, care au decedat şi cineva a arunca un buletin de vot din numele lor. Este imposibil ca numărul populaţiei să fi crescut cu un milion din 1994 până acuma”, a conchis fosta deputată din primul parlament.