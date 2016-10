Adevăratul motiv al retragerii candidatului PD – un sondaj recent le-a arătat că Lupu nu ar fi luat nici 4% la alegeri; Experţii vorbesc despre şansele mari ale Maiei Sandu să devină preşedinte

De două zile, principalul subiect în societate este retragerea candidatului PD, Marian Lupu, din cursa prezidenţială, chipurile în favoarea Maiei Sandu, pe motiv că are şanse mai mari să-l bată pe Igor Dodon în turul doi. Că numai nu intenţii nobile au stat la baza deciziei PD este evident din două motive – holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc continuă s-o atace pe Maia Sandu, iar reprezentanţii PD în teritoriu sunt impuşi să facă agitaţie pentru Igor Dodon Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, afirmă că adevăratul motiv este un sondaj recent, realizat, deja, după retragerea liderului PPDA din cursă, sprijinind-o pe Maia Sandu. Şi asta pentru că cercetarea a arătat un rezultat extrem de prost pentru PD. Mai exact, Lupu ar acumula doar câteva procente din voturile alegătorilor, în timp ce Maia Sandu se află, practic, la egalitate cu Igor Dodon.„Pentru mine, n-a fost foarte mare surpriza. A fost depusă o muncă titanică din ambele părţi. Pe de o parte, Plahotniuc a făcut eforturi enorme şi a investit milioane, ca să-l ridice pe Lupu de la 2% în turul doi şi, la un moment dat, parcă-parcă îi reuşea. De cealaltă parte, noi, fără resurse, fără clipuri, billboarduri şi publicitate de milioane. Dar am reuşit. Acum vă spun sigur: Lupu nu trece nici de 4%, iar Maia Sandu e aproape la egalitate cu Dodon. Asta i-a făcut să se retragă. Ar fi fost demonstraţia clară că această guvernare criminală nu are susţinerea poporului”, a declarat Andrei Năstase, la „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV, făcând referire la sondajul care n-a ajuns cunoscut publicului larg.Şi analistul politic Victor Ciobanu este sigur că PD a evitat o înfrângere ruşinoasă şi lamentabilă. „Sondajele au arătat un lucru foarte prost pentru ei, asta cred eu a fost factorul principal. Încă Barometrul Opiniei Publice i-a arătat la egal pe Maia Sandu şi Marian Lupu, dar asta încă era şi Andrei Năstase în sondaje. Acum, au înţeles că Lupu nu are nicio şansă să acceadă în turul doi şi atunci s-a evitat înfrângerea ruşinoasă şi lamentabilă a PD, după atâtea milioane investite. În al doilea rând, consider că a fost prezent şi factorul extern. Faptul că FMI n-a acceptat să includă RM în programul din octombrie a fost un semnal clar că, dacă alegerile nu vor fi corecte, nicio finanţare nu va fi”, a spus Victor Ciobanu.De cealaltă parte, jurnalistul Constantin Cheianu crede că oligarhul Plahotniuc a avut din start în minte acest plan B, cu Igor Dodon în rezervă.„Eu din câte am urmărit această campanie şi am văzut de atâtea ori alăturarea simbolurilor celor două partide, am avut mereu impresia că Plahotniuc, aşa cum obişnuieşte să scrie două scenarii, aşa şi acum a avut în rezervă scenariul cu retragerea. Şi chiar cred că şi Lupu înţelegea asta, acţiona mecanic, era huiduit - bine, era aplaudat - bine. Parcă îndeplinea, mecanic, un fel de ritual şi când s-a ajuns la declaraţia de ieri, mie mi s-a părut relaxat, de parcă era pregătit demult. El şi-a îndeplinit misiunea de a realiza transferul de imagine dinspre PD spre PSRM şi cu asta s-a terminat. Poate, au avut şi scenariu că, „na, hai să vedem, dacă ne reuşeşte şi tu vei fi candidatul”. „Dar dacă nu, trebuie să înţelegi că rămâne Dodon”. Noi, un pic, dramatizăm acest personaj, care e de o superficialitate cumplită, îndeplineşte orice ordin mecanic, şi-a pierdut cu totul independenţa şi personalitatea”, a declarat Cheianu, despre Lupu.Editorialistul Vitalie Ciobanu a menţionat, în context, că PD nu mai este demult o formaţiune politică în sensul adevărat al acestui termen.„Retragerea demonstrează modul halucinant cum este condus acest partid. PD nu mai este o formaţiune politică. Minţind partenerii de coaliţie, debarcând cabinete de miniştri, fiind implicaţi în atâtea scandaluri şi cu jaful miliardului - măreaţa lor operă, PD demult a încetat să fie un partid. Ca să-l citez pe Arcadie Barbăroşie, e o grupare criminală, care trebuie desfiinţată. PD e unul dintre departamentele businessului lui Plahotniuc”, a declarat editorialistul.La rândul său, cunoscutul analist politic Vladimir Socor, de la Fundaţia Jamestown şi Eurasia Daily Monitor, a declarat că Maia Sandu şi Andrei Năstase au schimbat dinamica acestei campanii electorale prin faptul că şi-au unit eforturile, iar în situaţia actuală ne putem aştepta la victoria candidatului unic PAS şi PPDA la alegerile din 30 octombrie.„Eu cred că putem să ne aşteptăm cu speranţe mari şi îndreptăţite la victoria Maiei Sandu. Pentru ca acest lucru să se întâmple, campania Maiei Sandu şi a lui Andrei Năstase trebuie să continue să se ghideze de acele principii, pe care le-au expus până acum. Mă refer la principiile enunţate, în special, zilele acestea de Maia Sandu şi în timpul protestelor de astă-iarnă de Andrei Năstase – că scindarea societăţii trebuie depăşită. Până acum, politicienii corupţi au dezbinat şi au împărţit oamenii după toate criteriile posibile, lingvistice, etnice etc., pentru a profita pe seama alegătorilor dezorientaţi. Campania candidatului unic al forţelor antioligarhice trebuie să se concentreze pe majoritatea alegătorilor care se opun corupţiei”, a declarat Vladimir Socor.„Scoaterea lui Lupu din cursă deja este o victorie mare. A mai rămas un pas. Câştigăm Preşedinţia, punem un procuror responsabil, un şef integru la CNI, judecătorii să fie trecuţi prin sită şi iată aşa anul acesta putem pune începutul sfârşitului acestui regim criminal”, a conchis liderul Platformei DA, Andrei Năstase.