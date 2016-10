Presa de la Bucureşti: Lovitură de teatru în Republica Moldova; „Lupu s-a retras ca să-l facă preşedinte pe Dodon din primul tur”

Evenimentele de la Chişinău sunt reflectate pe larg de presa de peste Prut. Lovitură de teatru în R. Moldova: „Lupu s-a retras ca să-l facă preşedinte pe Dodon din primul tur" - este titlul articolului tirajat de Realitatea TV de la Bucureşti.„Candidatul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Marian Lupu, a anunţat miercuri că se retrage din cursa electorală pentru preşedinţia republicii şi o va susţine pe Maia Sandu, candidatul unic PAS-PPDA-PLDM. Singurul proeuropean cu şanse din cursa prezidenţială, Maia Sandu, avertizează însă că cel favorizat de mişcarea lui Lupu este Igor Dodon”, scrie sursa.„Avem parte de surprize astăzi. Vlad Plahotniuc l-a retras pe Marian Lupu din campanie de frica candidatului unic. Dacă îşi dorea parcurs european, acesta nu forma o majoritate parlamentară prin şantaj şi cumpărarea deputaţilor. Nu am de gând să joc după regulile lui Plahotniuc. Eu am de gând să merg pe prevederile legii. Iar legea spune că Plahotniuc trebuie să ajungă la închisoare”, a declarat Maia Sandu.Candidatul PAS, PPDA şi PLDM la funcţia de şef al statului a mai subliniat că pasul făcut de democraţi are drept scop propulsarea socialistului Igor Dodon.„Scopul lui Plahotniuc nu este victoria mea. Scopul său este consolidarea puterii lui. El are nevoie de un preşedinte care latră tare, dar nu muşcă. Are nevoie de Igor Dodon. Sprijinindu-mă pe mine, el speră să inducă în eroare electoratul nostru. Un om bolnav de putere îşi bate joc de o ţară întreagă. El trebuie oprit. Eu aş fi intrat în turul doi şi fără sprijinul acestor indivizi. Vă îndemn să ieşiţi la vot pe 30 octombrie”, a mai adăugat Sandu.Opinia i-a fost împărtăşită şi de liderul PPDA, Andrei Năstase.„Gestul lui Plahotniuc ne obligă la o mobilizare şi mai mare încă din primul tur. Din păcate, în Republica Moldova a fost profanată şi ideea de putere, şi ideea de opoziţie. Îndemn toţi simpatizanţii PPDA, dar şi ai altor partide, precum şi cetăţenii care nu au o afiliere politică, să ne mobilizăm şi să dăm lovitura”, a declarat Andrei Năstase. Realitatea îi citează şi pe experţii de la Chişinău, care afirmă că retragerea lui Marian Lupu din cursa pentru preşedinţia Republicii Moldova este un gest menit să „salveze aparenţele proeuropene”.Astfel, analistul politic Oazu Nantoi consideră că cei din PDM au înţeles că nu au şanse să acceadă în turul doi şi au încercat o lovitură de imagine. „Presupun că stăpânul de facto al PDM, Vlad Plahotniuc, a încercat să păstreze „aparenţele proeuropene” ale partidului şi a recurs la acest gest”, a subliniat Nantoi.La rândul său, Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, crede că este vorba despre o concluzie la care au ajuns cei din PDM, după un simplu calcul matematic. „Consider că este vorba despre un simplu calcul matematic; cei din PDM au înţeles că, în ciuda resurselor mari, pe care le-au utilizat în această campanie electorală, nu vor reuşi să-şi promoveze candidatul în turul doi, de aceea au preferat să se retragă „demn”, decât să iasă cu înfrângere din campanie”, a spus Munteanu.