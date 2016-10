VIDEO

Pe aceeaşi undă cu Partidul Democrat: Mai mulţi contracandidaţi ai Maiei Sandu nu sunt de acord cu poziţia liderului PAS

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.10.2016 19:31

Pe aceeaşi undă cu Partidul Democrat. După ce formaţiunea politică a catalogat drept emotivă şi inadecvată reacţia Maiei Sandu cu privire la anunţul lui Marian Lupu de a abandona cursa electorală în favoarea ei, şi colegii din majoritatea parlamentară s-au grăbit să cadă de acord. În timp ce candidatul comun al forţelor antioligarhice precizează clar că a declarat că nu are nevoie de sprijinul oligarhului Vladimir Plahotniuc, contracandidaţii acesteia, ce pretind că sunt proeuropeni, afirmă altceva.



„După tot ce am văzut ieri: decizia domnului Lupu de a se retrage, reacţia total emoţională şi iraţională a Maiei Sandu de a respinge electoratul Partidului Democrat, mi-am dat seama că există un risc foarte mare ca Dodon să devină preşedinte din primul tur. Din păcate, doamna Sandu a dat cu piciorul la aproape 13-15 la sută din electorat”, a declarat candidatul la prezidenţiale din partea PPEM, Iurie Leancă.



Candidatul independent Valeriu Gheleţchi spune că „Ceea ce s-a întâmplat ieri a bulversat o mare parte din electorat, în special cel proeuropean. O retragere unilaterală, necoordonată cu cel pe care vrei să-l susţii şi o respingere neînţeleaptă a susţinerii care vine în urma acestei retrageri a lăsat alegătorii într-o ceaţă densă cu câteva ore înainte de alegeri”.



„Există riscul să fie favorizat candidatul Dodon din cauza manierii în care a fost expusă retragerea domnului Lupu, dar şi mai multe aspecte. Plus la aceasta, reacţia doamnei Sandu deja îi provoacă pe alegătorii PD-ului, dacă dumneaei deja spune: nu am nevoie de voturile dumneavoastră. - Nu am nevoie de sprijinul lui Plahotniuc, am spus foarte clar”, a opinat reprezentantul lui Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă.



Amintim că, miercuri, Marian Lupu a făcut anunţul privind abandonarea cursei electorale în cadrul unui briefing susţinut alături de prim-vicepreşedintele PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc.