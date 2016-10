Maia Sandu: „Inamicul meu în această campanie este corupţia; Plahotniuc întotdeauna ne-a minţit - îl retrage pe Lupu pentru a-l promova pe Dodon”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.10.2016 10:35

„Inamicul meu în această campanie este corupţia. Toţi cei care sunt corupţi sunt inamicul meu şi inamicul cetăţenilor RM”. A declarat candidatul forţelor antioligarhice, Maia Sandu, în cadrul unei dezbateri electorale de la Moldova 1, accentuând şi faptul că Plahotniuc l-a retras pe Lupu doar pentru a-l promova pe Dodon.



„RM are mare nevoie de conducători integri şi buni profesionişti, de oameni cinstiţi, doar astfel de oameni se vor îngriji vor promova interesele dumneavoastră. Doar că corupţii nu vor să plece de la guvernare, aţi văzut gestul mincinos al lui Plahotniuc prin care a anunţat că-l retrage din cursă pe Marian Lupu în favoarea candidatului Maia Sandu. Plahotniuc întotdeauna ne-a minţit, el îl retrage pe Lupu pentru a-l promova pe Dodon în această funcţie pentru că ei au făcut întotdeauna o echipă şi vor continua să fure această ţară. Eu nu am nevoie de sprijinul lui, eu am nevoie de sprijinul dumneavoastră, a oamenilor cinstiţi care îşi doresc ca în această ţară în capul mesei să fie pusă legea. Inamicul meu în această campanie este corupţia. Toţi cei care sunt corupţi sunt inamicul meu şi inamicul cetăţenilor RM”, a declarat Maia Sandu în timpul dezbaterilor.



Prezent la dezbatere şi Dorin Chirtoacă în calitate de reprezentant al candidatului Mihai Ghimpu, a încercat să iasă la rampă, anunţând că are acelaşi parcurs şi acelaşi scop – lupta cu fenomenul corupţiei. La rândul său, Maia Sandu i-a adresat o replică acidă întrebându-l dacă Ghimpu va ajunge preşedinte situaţia din ţară va fi gestionată la fel cum e gestionat şi municipiul Chişinău.



„Câţi bani aţi reuşit să economisiţi cu această luptă cu corupţia? Dumneavoastră vreţi să ne spuneţi că dacă Ghimpu câştigă preşedinţia ţara va arăta la fel ca municipiul Chişinău?”, a spus Maia Sandu, adăugând că în cazul în care va ocupa fotoliul de şef al statului un şir de organizaţii internaţionale vor investiga furtul din sistemul bancar al Republicii Moldova.