Maia Sandu: Dodon caută inamici în societate, eu – printre demnitarii corupţi; Putem aduna în jurul luptei anticorupţie populaţia vorbitoare atât de limba română, cât şi de rusă

Republica Moldova are nevoie de o consolidare a întregii societăţi în lupta cu flagelul corupţiei, iar pentru aceasta este nevoie de o implicare a populaţiei, indiferent de limba pe care o vorbeşte. Sunt declaraţiile candidatului unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu.Liderul PAS afirmă că, în calitate de preşedinte al Republicii Moldova, intenţionează să lupte cu demnitarii corupţi şi nicidecum să caute duşmani în societate, aşa cum face Igor Dodon.„Noi nu ne-am construit mesajul campaniei electorale pe divizarea societăţii, aşa cum face Dodon. Noi nu am făcut campanie geopolitică. Noi vorbim despre lupta împotriva corupţiei şi asta am de gând să fac în calitate de preşedinte. Nu încerc să găsesc duşmani în societate, pentru că singurii inamici sunt oficialii corupţi. Alte diviziuni noi nu recunoaştem”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru NewsMaker „Spre deosebire de alţi politicieni, care încearcă să obţină mai multe voturi, speriind oameni cu tancurile ruseşti sau cu Europa, noi avem o linie de separare: între oameni cinstiţi şi oficialii corupţi. Putem aduna în jurul acestei agende anticorupţie şi populaţia vorbitoare de limba rusă, şi cea vorbitoare de limba română. Hai să începem cu asta şi apoi rezolvăm celelalte probleme. Toată lumea vrea să trăiască bine, toată lumea vrea să aibă bani pentru a-şi asigura familia, să nu părăsească ţara, părinţii sau copiii”, a adăugat Maia Sandu.Candidatul unic al forţelor antioligarhice a fost de acord că furtul miliardului a fost posibil inclusiv din cauza societăţii divizate. În timp ce oamenii sunt antrenaţi în dezbateri geopolitice, elitele le bagă mâna în buzunare şi duc băncile la faliment, a mai spus candidata la Preşedinţie.„Dodon vrea să schimbe istoria, limba, numele şi aşa mai departe. De ce? Hai să rezolvăm chestiuni importante pentru oameni. Oamenii au nevoie de locuri de muncă, salarii decente, trebuie să ştie că statul nu-i jefuiesc prin tarife. Hai să ne ocupăm de ea, iar istoria să o lăsăm istoricilor, oamenilor de ştiinţă”, a conchis Maia Sandu.