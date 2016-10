VIDEO

Maia Sandu, despre electoratul PD: „Nu am dat cu piciorul în ei, apreciez sprijinul acestor oameni; Eu am refuzat susţinerea unei ANUMITE persoane”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.10.2016 16:19

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, afirmă că ea nu a respins sprijinul electoratului PD, adică a oamenilor de rând. Preşedinta PAS susţine că ea a refuzat sprijinul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă.



„Eu nu am dat cu piciorul în electoratul PD-ului. Sunt gata să lucrez pentru toţi oamenii care îşi doresc să trăiască într-o ţară cu adevărat democrată. Şi apreciez sprijinul acestor oameni. Am refuzat sprijinul unei ANUMITE persoane”, a precizat Maia Sandu.



Precizăm că PD a lansat ieri declaraţie în care susţinea că Maia Sandu a adresat un mesaj „agresiv” electoratului Partidului Democrat. În realitate, Maia Sandu a spus că nu are nevoie de sprijinul declarat al oligarhului Vladimir Plahotniuc şi al lui Marian Lupu, care au anunţat ieri retragerea din cursa prezidenţială, pretinzând că o susţin pe Maia Sandu. Mesajul candidatului comun al forţelor antioligarhice nu s-a referit sub nicio formă la oamenii simpli.



„PD şi Plahotniuc au înţeles că, în aceste alegeri, se va dovedi cât de puţin sprijin are PD, de fapt, şi că, în pofida fraudării şi utilizării resurselor administrative, a milioanelor furate şi a televiziunilor, toată lumea va vedea cât de mic este Plahotniuc. Pentru mine este clar că e un măr otrăvit şi că Plahotniuc vrea să-l ajute pe Dodon să câştige din primul tur. Am toată încrederea că oamenii înţeleg combinaţiile murdare ale PD şi că vor face alegerea corectă”, a fost reacţia Maiei Sandu ieri, după anunţul privind retragerea candidatului PD.