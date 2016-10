Investigaţie RISE: Milioanele lui Lupu în conturile televiziunilor lui Plahotniuc şi banii lui Dodon din Bahamas

ÎN PRIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI de CAMPANIE, nouă din cei 12 candidaţi înscrişi în cursa electorală au raportat cheltuieli totale de peste 28 de milioane de lei.

10,7 milioane de lei (circa 40% din fondurile electorale) au fost viraţi în conturile trustului General Media Group Corp. al lui Vladimir Plahotniuc, pentru publicitate la Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3.

Aproape 2 milioane de lei au încasat pentru publicitate electorală Exclusiv Media SRL (NTV Moldova) şi Telesistem TV SRL (Accent TV), implicate în „Operaţiunea rusească Bahamas”. Lista este completată de un alt post TV cu capital rusesc, RTR Moldova.

Marian Lupu, Silvia Radu, Inna Popenco şi Iurie Leancă sunt cei patru candidaţi la fotoliul de preşedinte al Republicii Moldova, care, împreună, au virat în conturile trustului General Media Group Corp., aproape 11 milioane de lei. Trustul este controlat de viceprim-preşedintele PDM Vladimir Plahotniuc şi deţine Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3. Banii au ajuns în trustul lui Plahotniuc în doar două săptămâni, potrivit primelor rapoarte financiare depuse de candidaţi la Comisia Electorală Centrală.Campania lui Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat din Moldova, este de departe cea mai costisitoare, conform aceloraşi rapoarte. În primele două săptămâni de campanie, democraţii au cheltuit pentru promovarea candidatului Lupu peste 15 milioane de lei. Din această sumă, peste 12 milioane de lei au fost cheltuiţi pentru plasarea spoturilor electorale la TV.[marian-lupu-si-vladimir-plahotniuc]Marian Lupu şi Vladimir Plahotniuc // Foto: Captură videoAstfel, 7,6 milioane de lei (reprezentând 60% din banii destinaţi pentru promovarea candidatului democrat pe micile ecrane) au fost viraţi în conturile trustului General Media Group Corp. Iar aproape 200.000 lei au fost transferaţi pentru publicitatea la radio Maestro FM, Publika FM şi Muz FM care aparţin lui Plahotniuc, prin intermediul firmei Radio Media Group INC SRL. Peste 1 milion de lei i-a costat pe democraţi publicitatea la NTV Moldova, post deţinut de Exclusiv Media SRL, firma deputatului socialist Corneliu Furculiţă.O sumă importantă, de peste 600.000 lei, au ajuns şi la TV-Comunicaţii Grup SRL (RTR Moldova). Compania are printre fondatori o asociaţie necomercială de media din Federaţia Rusă – Rosmediacom (НП РОСМЕДИАКОМ – denumire originală). Asociaţia are printre fondatori cea mai mare bancă rusească Sberbank şi Vneşekonombank, dar şi compania rusă de stat de radio şi televiziune (VGTRK). De asemenea, democraţii au transferat peste jumătate de milion de lei în conturile ÎCS Pro Digital SRL, care deţine postul Pro TV. Compania cu capital străin este deţinută de firma olandeză CME Media Enterprises B.V.Un alt candidat generos cu presa controlată de Plahotniuc este Iurie Leancă, liderul Partidului Popular European. Acesta a cheltuit aproape 2 milioane de lei pentru a-şi face publicitate la televiziunile şi radiourile mogulului media. Suma constituie 2/3 din bugetul total alocat pentru două săptămâni de campanie a candidatului Leancă.În primele două săptămâni de campanie, socialiştii au cheltuit peste 2 milioane de lei, destinaţi aproape în totalitate serviciilor de publicitate. Cei mai mulţi bani, aproximativ 1,4 milioane de lei, au fost viraţi către televiziuni.Astfel, aproape jumătate din bugetul campaniei candidatului Igor Dodon alocat publicităţii TV (peste 700.000 lei) a ajuns în conturile Exclusiv Media SRL şi Telesistem TV, societăţi implicate în „Operaţiunea rusească Bahamas”.Mai exact, socialiştii au cheltuit peste 600.000 lei pentru publicitatea la postul NTV Moldova. Licenţa de retransmitere a postului rusesc NTV este deţinută de Exclusiv Media SRL. Compania este controlată de deputatul socialist Corneliu Furculiţă.Peste 100.000 lei au ajuns în conturile Telesistem TV SRL, pentru publicitatea la postul Accent TV. Telesistem TV SRL este fondată de Media Invest Service(Медиа Инвест Сервис OOO – denumire originală), înregistrată în Federaţia Rusă şi este deţinută de afaceristul moldovean Vadim Ciubară, unul dintre consilierii din umbră ai lui Dodon.