Articol în presa română: „Pentru Plahotniuc e vital să câştige Dodon alegerile, deoarece în joc e libertatea sa; Dacă învinge Maia Sandu, sistemul oligarhic va fi dărâmat”

Alegerile prezidenţiale care se vor desfăşura duminică, 30 octombrie, în Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul european al statului frate de peste Prut, în contextul în care favorit în sondajele realizate în ultimele săptămâni de campanie este candidatul PSRM, Igor Dodon cu o medie generală de 35%.Tragicomedia electorală de la Chişinău regizată de maestrul Plaha ar putea fi stricată de candidatul dreptei, Maia Sandu, care are şanse reale să intre în turul al doilea şi implicit să câştige la scor strâns cu putinistul Igor Dodon. Dovada că Vladimir Plahotniuc încearcă din răsputeri compromiterea candidatului PAS, PPDA şi PLDM la funcţia de şef al statului moldav, Maia Sandu, a oferit-o când l-a retras din cursa alegerilor prezidenţiale pe liderul formaţiunii sale, Marian Lupu, pentru sprijinirea acestuia, se spune într-un articol publicat pe Adevărul.ro Pentru Vladimir Plahotniuc, un preşedinte ales legitim prin votul cetăţenilor moldoveni pe care nu poate să îl manevreze înseamnă un viitor incert pentru imperiul său cât şi pentru propria libertate fiind implicat indirect în furtul miliardului de lei de la BEM şi-n asasinarea eşuată a bancherului rus Gherman Gorbunţov. Un preşedinte serviabil şi vulnerabil precum comunistul, devenit peste noapte socialist, apoi putinist de cumetrie, Igor Dodon, îi poate garanta linişte şi prosperitate în sfera de influenţă a Kremlinului, după ce a falimentat cu bună ştiinţă credibilitatea guvernării pro-europene.Pentru Plahotniuc, Maia Sandu reprezintă un pericol întrucât nu este şantajabilă şi nu poate fi compromisă decât printr-un joc pervers imagologic dacă ar fi acceptat sprijinul necondiţionat oferit prin retragerea lui Lupu.Pentru Igor Dodon, au lucrat indirect şi politicienii de la Bucureşti care au confiscat politic proiectul unionist pentru a intra în istorie şi o parte din serviciile secrete care au interese strategice în Republica Moldova. Pentru Dodon, circul unionist de la Bucureşti îi serveşte ca o mănuşă electorală dacă ţinem cont că în afara contrelor bătrânului pensionar comunist, Vladimir Voronin, nu a întâmpinat probleme în campania electorală.„Avem parte de surprize astăzi. Vlad Plahotniuc l-a retras pe Marian Lupu din campanie de frica candidatului unic. Dacă îşi dorea parcurs european acesta nu forma o majoritate parlamentară prin şantaj şi cumpărarea deputaţilor. Nu am de gând să joc după regulile lui Plahotniuc. Eu am de gând să merg pe prevederile legii. Iar legea spune că Plahotniuc trebuie să ajungă la închisoare”, a declarat Maia Sandu.Potrivit candidatului unic al PAS, PPDA şi PLDM la funcţia de şef al statului moldovean, pasul făcut liderii PDM are drept scop propulsarea socialistului Igor Dodon.„Scopul lui Plahotniuc nu este victoria mea. Scopul său este consolidarea puterii lui. El are nevoie de un preşedinte care latră tare dar nu muşcă. Are nevoie de Igor Dodon. Sprijinindu-mă pe mine el speră să inducă în eroare electoratul nostru. Un om bolnav de putere îşi bate joc de o ţară întreagă. El trebuie oprit. Eu aş fi intrat în turul doi şi fără sprijinul acestor indivizi. Vă îndemn să ieşiţi la vot pe 30 octombrie”, a adăugat Maia Sandu.Pe de altă parte, jocul dublu al lui Plahotniuc a fost intuit de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care a precizat în conferinţa de presă susţinută în urmă cu câteva zile că, după alegerile prezidenţiale, PDM şi PSRM vor constitui o nouă majoritate iar conflictul dintre Lupu şi Dodon a fost unul mimat în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.Pentru Plahotniuc este vital să câştige alegerile Igor Dodon deoarece ar putea scăpa de problemele cu Justiţia, întrucât pe lângă furtul miliardului de lei de la BEM, implicarea sa în eliberarea ilegală a criminalului Vitalie Proca, pentru asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov la Londra în 2012, l-ar putea costa libertatea. Pentru Plahotniuc, un preşedinte pro-european care nu îi este tributar este un real pericol pentru sine şi oamenii sistemului său astfel încât intrarea acesteia în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale ar putea răsturna ”carul mare” Dodon.„Indiscutabil, Maia Sandu este un candidat foarte periculos pentru oricine în turul doi. Ea este capabilă să mobilizeze segmentul proeuropean şi antioligarhic, care este categoric majoritar în RM şi acest lucru ar putea să furnizeze o surpriză de proporţii pentru campania noastră electorală. Maia Sandu are argumente de fier, reputaţie ireproşabilă, biografie cu care se poate mândri oricine. Când începi să analizezi candidatura lui Dodon în perspectiva unei reforme antioligarhice, apar o sumedenie de întrebări. Aici, Dodon e foarte vulnerabil. El a ocupat funcţii extrem de importante în ierarhia puterii când s-a copt, a crescut şi a înflorit acest regim. Dodon mai are obraz să zică că Maia Sandu nu ştiu ce acolo a votat, dar tu, în guvernele lui Voronin, voi, care aţi plămădit acest sistem oligarhic, voi, de ce nu răspundeţi pentru mafia cărnii, pentru Metal Feros?”, a declarat analistul politic Anatol Ţăranu.Lipsa unei strategii politico-diplomatice coerente a României în spaţiul Republicii Moldova a permis lui Plahotniuc să distrugă pas cu pas prin mijloace specifice credibilitatea dreptei moldave şi implicit să ducă la eşuarea proiectului european prin intermediul corupţiei generalizate (furtul miliardului de lei de la BEM) şi a distrus PLDM prin scoaterea din scenă a lui Vlad Filat.În opinia mea, partidele politice de la Bucureşti au pierdut şansa să sprijine din vreme un candidat unic însă aceasta a venit în ceasul al doisprezecelea. Acesta este Maia Sandu şi dacă va intra în turul al doilea ar putea reprezenta în următorii ani o speranţa pentru destinul pro-european al Republicii Moldova la confluenţa dintre EST şi VEST.Dacă Maia Sandu va câştiga duminică la „mustaţă” în faţă putinistului de cumetrie Igor Dodon, Moldova se va elibera de sistemul oligarhic construit de Plahotniuc.