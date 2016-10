Maia Sandu şi Andrei Năstase: „Plahotniuc încearcă să-l facă pe Dodon preşedinte din primul tur; Sperăm că oamenii vor înţelege combinaţiile murdare ale PD”

Retragerea lui Marian Lupu din cursa prezidenţială, cu pretenţia că o face în favoarea Maiei Sandu, nu este decât un „fruct otrăvit” şi o nouă combinaţie murdară a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Este reacţia liderilor frontului antioligarhic comun, Maia Sandu şi Andrei Năstase, care îndeamnă oamenii să nu se lase manipulaţi de jocul PD.



„Este ultima serie din telenovela numită alegerile prezidenţiale 2016. Am două explicaţii: că PD şi Plahotniuc au înţeles că, în aceste alegeri, se va dovedi cât de puţin sprijin are, de fapt, PD şi că, în pofida fraudării şi utilizării resurselor administrative, a milioanelor furate şi a televiziunilor, toată lumea va vedea cât de mic este Plahotniuc. Ca nişte laşi care sunt, că nu s-au prezentat nici la dezbateri cu mine, se ascund şi acum după numele meu”, a declarat Maia Sandu, în cadrul unui briefing.



„Pentru mine, este clar că e un măr otrăvit şi că Plahotniuc vrea să-l ajute pe Dodon să câştige din primul tur. Am toată încrederea că oamenii înţeleg combinaţiile murdare ale PD şi că vor face alegerea corectă”, a adăugat preşedinta PAS.



Totodată, Andrei Năstase susţine că PD a văzut că nu are şanse şi a decis să-l propulseze pe Dodon prin retragerea lui Lupu.



„Ceea ce a făcut azi Plahotniuc, sper că, ne va determina la şi mai mare mobilizare. Plahotniuc, sub paravanul acestor gesturi, vrea să-l facă preşedinte din primul tur pe Dodon. Acesta este scopul adevărat. Gestul său este unul otrăvit şi laş. De ce? Pentru că în spatele acestei decizii primează interesul lui Plahotniuc şi al Partidului Democrat de a-l propulsa cu orice preţ la funcţia de preşedinte pe tovarăşul lor de rele, Igor Dodon, omul comod, controlabil şi şantajabil. Teoria proletară privind grija faţă de opoziţia proeuropeană este pe cât de cinică, pe atât de absurdă”, a comentat liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



În realitate, spune liderul PPDA, este vorba despre o nouă tentativă de ponegrire a candidatului unic al Partidului Acţiune şi Solidaritate şi al Platformei Demnitate şi Adevăr, Maia Sandu, „prin susţinerea silită din partea grupării politice criminale a lui Plahotniuc şi Lupu”.



„Ei spurcă tot de ce se ating. Această retragere, chipurile, în favoarea Maiei Sandu, nu este nimic altceva decât o nouă mârşăvenie pusă la cale de huntă. Este un scenariu scris la GBC pentru a-i oferi pe tavă lui Dodon victoria în alegeri şi a discredita candidatul comun, antioligarhic, cu sprijin popular, Maia Sandu. Nu avem nevoie de „sprijinul” vostru, care miroase a cimitir. Maia Sandu este preşedintele nostru, al tuturor oamenilor cinstiţi şi cu demnitate. Cu sau fără voi în cursă, vom câştiga aceste alegeri în numele democraţiei şi al viitorului acestui popor”, a mai declarat Andrei Năstase.



Totodată, Maia Sandu a spus care sunt primele lucruri, pe care le va face din funcţia de preşedinte. „Vreau să promit că orice ar face ei, o să ajungă la închisoare pentru abuzuri şi pentru că ne-au furat de-a lungul acestor ani. Din primele zile în funcţie, voi face apel la toate instituţiile internaţionale ca să ne ajute în ancheta privind jaful bancar şi în recuperarea banilor. Totodată, vom aduce un procuror care să-i identifice pe toţi cei care au tolerat şi au închis ochii la furt. O să începem însă cu apelul către instituţiile internaţionale, pentru că ele pot să ne ajute”, a adăugat Maia Sandu.