Maia Sandu, despre sancţiunea primită de la CEC: Guvernarea încearcă să fraudeze alegerile; Pozele cu oficiali europeni au fost publicate de instituţii internaţionale care nu se conduc de legea din RM

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, a fost sancţionată de Comisia Electorală Centrală sub formă de avertisment pentru că ar fi încălcat legislaţia electorală prin faptul că a apărut în fotografii alături de oficiali europeni. Decizia a fost luată după ce alţi doi candidaţi la prezidenţiale au depus contestaţii la CEC. În aceste condiţii, Maia Sandu spune că această decizie nu este legală, deoarece imaginile nu au fost promovate şi publicate de ea.Totodată, Maia Sandu a menţionat că decizia privind publicarea imaginilor aparţine oficialilor străini.„Am fost sancţionată pe motiv că am apărut într-o poză cu lideri europeni, chiar dacă eu nu am publicat aceste poze. Deci, aceste poze au fost publicate de instituţii din afara ţării. Şi au tot dreptul să o facă, pentru că aceste instituţii nu sunt guvernate de legea din RM. S-a insinuat că eu am vorbit la Bruxelles despre potenţiale riscuri de fraudare a alegerilor din Republica Moldova, iar în consecinţa acestor discuţii, în Republica Moldova a venit o misiune a PPE. Ceea ce nu este adevărat. Această misiune a fost anunţată cu mult timp ca să merg eu la Bruxelles. Această acuzare mi se pare lipsită de orice sens”, a declarat Maia Sandu, în cadrul dezbaterilor electorale de la postul de televiziune TVR Moldova „PPE a postat mai multe poze şi este decizia lor, nu trebuie să întrebe de Comisia Electorală. Eu nu am promovat nicio poză şi nu am încercat influenţez opinia publică prin aceste imagini. Sunt surprinsă, iar pe de altă parte nu sunt surprinsă. Îmi dau seama că CEC, la fel ca şi alte instituţii publice, nu sunt neapărat independente. Anumiţi membri ai CEC încearcă să lupte cu oponenţii altfel decât prin metode legale”, a mai spus preşedintele PAS.Maia Sandu spune că va ataca această decizie şi va demonstra că argumentele Comisiei Electorale Centrale nu sunt obiective: „Această misiune a fost anunţată cu mult timp înainte şi acest lucru îl pot confirma toţi oficialii care s-au întâlnit cu delegaţii PPE, inclusiv preşedintele ţării. O să demonstrăm aceste lucruri în judecată. Bineînţeles că ne ia din timp, iar în loc să facem campanie şi să vorbim cu cetăţenii trebuie să pierdem timpul cu CEC”, a explicat candidatul unic.În această ordine de idei, Maia Sandu a adăugat: „Am spus şi am să continui să spun că ne confruntăm cu o situaţie în care guvernarea încearcă să fraudeze aceste alegeri. Le fraudează prin folosirea resurselor administrative, prin intimidarea oamenilor. Am vrut să ştie partenerii noştri externi ce se întâmplă în Republica Moldova, să intervină cu mesaje pentru ca autorităţile moldoveneşti să asigure alegeri libere şi corecte. Noi cu toţii merităm acest lucru. Iată Comisia Electorală Centrală s-a simţit lezată şi a decis să mă sancţioneze, pentru că am transmis un asemenea mesaj. Evident că noi o să contestăm această decizie a CEC”.„Alegeri corecte înseamnă în primul rând reflectare corectă în mass-media şi acest lucru deja nu se întâmplă. Ştim că există o bună parte din media care este controlată şi care promovează informaţii eronate despre un candidat şi, dimpotrivă, prezintă în lumină exagerat de pozitivă alţi candidaţi. Vorbim despre intimidările care se întâmplă în special în cadrul instituţiilor publice la nivel central sau la nivel local. Am avut o conferinţă de presă cu primari curajoşi care au vorbit despre intimidările la care sunt supuşi atunci când li se cere să asigure un număr de vot pentru candidatul PD, spunându-li-se că altfel comunitatea va avea de suferit. Nu vor fi finanţate proiectele care au fost înaintate. Despre astfel de intimidări aflăm la întâlnirile cu alegătorii. Sunt oameni care ne spun că dacă nu vor vota sau nu vor putea demonstra că au votat pentru candidatul PD nu vor mai primi ajutorul social. Alţii spun că vor pierde locul de muncă dacă nu vor prezenta dovada că au votat pentru candidatul PD. Acestea toate sunt încălcări flagrante a dreptului nostru constituţional - dreptul la alegeri libere şi corecte”, a subliniat candidatul comun.