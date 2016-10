După Eugen Doga, şi maestrul Vasile Iovu o susţine pe Maia Sandu: „La 30 octombrie se dă o bătălie cumplită între adevăr şi minciună, între oamenii cinstiţi şi tâlharii de drumul mare”

Maestrul Vasile Iovu, artist al poporului şi Cavaler al Ordinului Republicii, vine cu un apel către oameni, îndemnându-i să voteze pentru candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie.„În aceste zile decisive pentru viitorul nostru, fac apel şi vă îndemn din tot sufletul s-o alegem pe Maia Sandu în fruntea Republicii Moldova, fiindcă ea reprezintă aspiraţiile poporului spre dreptate, cinste şi voinţa de a curăţi casa de paraziţi şi profitori. La 30 octombrie, se dă o bătălie cumplită între adevăr şi minciună, între oamenii cinstiţi şi tâlharii de drumul mare”, se spune în mesajul maestrului, pe care îl publicăm integral în continuare.Artiştii, intelectualitatea, oamenii de cultură trebuie să ajute poporul lor în aceste zile să aleagă un preşedinte care să ne reprezinte cu demnitate şi să asigure parcursul european al R.Moldova. Declaraţia maestrului Eugen Doga întru susţinerea Maiei Sandu m-a impresionat profund şi mi-a amintit că fiecare om de artă şi de cultură, mai întâi, e suflet din sufletul neamului său şi, mai apoi, artist, poet sau actor.Pentru majoritatea absolută a intelectualilor din R.Moldova a devenit foarte clar că la 30 octombrie se dă o bătălie cumplită între adevăr şi minciună, între oamenii cinstiţi şi tâlharii de drumul mare, între dictatura Kremlinului şi Europa civilizată, între Maia Sandu şi Igor Dodon (alias Lupu). Avem datoria să spunem poporului nostru dezinformat, că trădătorii de neam şi ţară vor să ne reîntoarcă înapoi, în închisoarea sovietică, să ne izoleze în continuare de România şi Europa, să ne ruineze şi să ne transforme în argaţii lumii.Acum avem o şansă să alegem un preşedinte cinstit, din popor, care nu a furat miliarde ca să-şi sărăcească propriul popor. Sunt convins că toţi împreună putem învinge răul care distruge Republica Moldova, că toţi împreună putem face o alegere bună. În aceste zile decisive pentru viitorul nostru, fac apel şi vă îndemn din tot sufletul s-o alegem pe Maia Sandu în fruntea R.Moldova, fiindcă ea reprezintă aspiraţiile poporului spre dreptate, cinste şi voinţa de a curăţi casa de paraziţi şi profitori. La fel, Maia Sandu va fi împreună cu noi, poporul, pentru a ne împlini idealurile noastre democratice, europene şi naţionale.Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!Amintim că, săptămâna trecută, compozitorul Eugen Doga a declarat că o susţine pe Maia Sandu la prezidenţiale şi a îndemnat oamenii să facă acelaşi lucru. „Avem nevoie de un preşedinte care îşi declară deschis poziţia faţă de această ţară anevoioasă şi acest popor risipit. Lumea trebuie să înţeleagă că nouă ne trebuie o asemenea personalitate ca Maia Sandu, pe care eu o susţin cu mare drag şi mă voi bucura dacă lumea va înţelege că dânsa poartă de grijă acestei ţări şi acestui popor şi o va vota. Suntem în situaţia în care trebuie să alegem o persoană care se manifestă cel mai bine şi aceasta, cred eu, este Maia Sandu, pe care n-o cunosc personal, dar îi cunosc poziţia de grijă pentru viitorul nostru, al poporului, al ţării”, a declarat Eugen Doga.