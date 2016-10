„Duelul” Dodon-Lupu, un truc electoral al lui Plahotniuc pentru a induce în eroare alegătorii; EXPERŢI: „Doar Maia Sandu poate mobiliza atât segmentul proeuropean, cât şi pe cel antioligarhic”

26.10.2016

Sondajele credibile arată că Maia Sandu este al doilea candidat cotat cu cele mai mari şanse la alegeri, iar orice încercare de a sugera că lupta se va da între Marian Lupu şi Igor Dodon este doar un truc electoral. Afirmaţiile au fost făcute de către invitaţii emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV. După ce au ignorat toate dezbaterile electorale de până acum, candidaţii PSRM şi PD au anunţat că se vor „duela” pentru prima dată în această campanie.



„Ideea este promovată cu aroganţă de către candidatul PD, care zice: eu voi merge la dezbateri doar cu Dodon, el este contracandidatul şi această idee ar trebui să ne sugereze că el este în turul doi. Barometrul Opiniei Publice arată că Sandu este pe locul doi, în condiţiile în care Năstase încă nu s-a retras în favoarea Maiei. Deci, acum, cu siguranţă Maia Sandu are nu acele 15%, dar peste 20% deja, având efectul acesta cumulativ de sinergie între aceste două partide”, a comentat editorialistul Victor Ciobanu.



„Indiscutabil, Maia Sandu este un candidat foarte periculos pentru oricine în turul doi. Ea este capabilă să mobilizeze segmentul proeuropean şi antioligarhic, care este categoric majoritar în RM şi acest lucru ar putea să furnizeze o surpriză de proporţii pentru campania noastră electorală. Maia Sandu are argumente de fier, reputaţie ireproşabilă, biografie cu care se poate mândri oricine”, a adăugat analistul politic Anatol Ţăranu.



Invitaţii de la „Ora Expertizei” s-au referit şi la rolul lui Igor Dodon în campania electorală, în condiţiile în care acesta s-a declarat un candidat antisistem.



„Când începi să analizezi candidatura lui Dodon în perspectiva unei reforme antioligarhice, apar o sumedenie de întrebări. Aici, Dodon e foarte vulnerabil. El a ocupat funcţii extrem de importante în ierarhia puterii când s-a copt, a crescut şi a înflorit acest regim. Dodon mai are obraz să zică că Maia Sandu nu ştiu ce acolo a votat, dar tu, în guvernele lui Voronin, voi, care aţi plămădit acest sistem oligarhic, voi, de ce nu răspundeţi pentru mafia cărnii, pentru Metal Feros?”, a spus Anatol Ţăranu.



„De aici, rezultă că Dodon este omul lui Plahotniuc? Eu zic că asta vom afla dacă Dodon va deveni, dar acesta este un scenariu destul de probabil, preşedinte, iată după asta noi vom înţelege”, a accentuat Victor Ciobanu. „Numai că va fi prea târziu”, a completat Anatol Ţăranu.



Cât despre avertizarea Comisiei Electorale Centrale la adresa Maiei Sandu, după ce pe reţelele de socializare politicianul a apărut alături de cancelarul german şi alţi oficiali europeni, experţii au menţionat: „Nu s-au încumetat să o scoată din joc, ei foarte bine înţelegeau că ar fi fost un scandal enorm. PMAN, imediat, s-ar fi umplut şi asta ar fi ridicat şi mai sus ratingul Maiei. Atunci ei s-au gândit, hai să o avertizăm şi în aşa fel să inoculăm în opinia publică ideea că Maia Sandu ceva acolo încalcă. Deja şi la asemenea şiretlicuri recurg”, a afirmat Anatol Ţăranu.



Igor Dodon şi purtătorul de cuvânt al PSRM, Carmina Lupei, nu au răspuns la telefon pentru comentarii. Nici Marian Lupu nu a fost de găsit pentru declaraţii, iar ofiţerul de presă al PD, Irina Gâscă, a spus că va oferi o reacţie mai târziu.



Update 15:55 // Între timp, s-a anunţat că dezbaterea dintre Igor Dodon şi Marian Lupu, care urmau să aibă loc astăzi, la ora 15:00, se amână „din motive tehnice” pentru joi, 27 octombrie, la ora 15:00.