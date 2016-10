Veaceslav Platon: „Trăim într-un stat dictatorial! Nu mai am nicio speranţă să fiu eliberat”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 25.10.2016 11:05

Omul de afaceri Veaceslav Platon spune că nu mai are nicio speranţă să fie eliberat, întrucât ţara se scufundă tot mai mult într-un regim dictatorial.



„Ne scufundăm în dictatură. Trăim într-un stat dictatorial!”, a declarat Palton în timp ce era escortat dintr-un birou în altul la Judecătoria Buiucani. Totodată, Platon a spus că a depus o nouă cerere de recuzare a judecătorilor.



Precizăm că, astăzi, are loc o nouă şedinţă de judecată în dosarul Platon, iar magistraţii urmează să decidă dacă îi prelungesc măsura preventivă.



Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt care a prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Procurorii mai spun că banii obţinuţi prin înşelăciune, sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii offshore pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar, ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.



El a respins acuzaţiile şi a declarat că dosarul a fost fabricat la comanda oligarhului Plahotniuc.