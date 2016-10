Mai mulţi primari din ţară susţin candidatul unic la prezidenţiale, în ciuda intimidărilor şi presiunilor PD: „Maia Sandu reprezintă poporul şi este singura persoană care va scoate ţara din robie”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 25.10.2016 13:23

Mai mulţi aleşi locali se plâng că sunt intimidaţi şi obligaţi să voteze pentru candidatul PD la prezidenţiale, Marian Lupu. Primarii au participat astăzi la o conferinţă de presă, în care au denunţat presiunile la care sunt supuşi şi şi-au anunţat susţinerea pentru candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, „singurul candidat care reprezintă poporul şi care va face schimbarea reală în Republica Moldova”.



Primarul satului Parcova, Marcel Snegur, a declarat că doar Maia Sandu va scoate ţara din robie. „Vreau să le spun colegilor primari din alte formaţiuni politice, primari care au fost nevoiţi să treacă la PD, să fie curajoşi şi îi îndemn să fie alături de cetăţenii lor şi să-i îndemne să voteze schimbarea la alegerile din 30 octombrie, să voteze numărul 5 din buletinul de vot. Să voteze pentru Maia Sandu, un om onest, care a demonstrat în timp că luptă cu corupţia. Merită ca toţi cetăţenii să-şi dea votul pentru doamna de fier, care o să ne scoată ţara din robie”, a declarat primarul.



„Vă îndemn pe toţi să ieşim masiv la alegerile prezidenţiale şi să votăm singurul candidat susţinut de popor, deoarece ceilalţi candidaţi sunt susţinuţi de deputaţi. Să susţinem candidatura Maiei Sandu, numărul 5 în buletinul de vot”, a subliniat un alt ales local, Petru Frunze, din satul Puhoi, Ialoveni.



„Oameni buni, gândiţi-vă, măsuraţi de şapte ori şi veniţi la alegeri. Votaţi pentru cel care este cel mai bun, care vrea schimbare. Vă îndemn să votaţi pentru Maia Sandu”, a fost şi îndemnul primarului satului Taraclia, raionul Căuşeni, Vladimir Cucereavîi.



„Unica persoană care a demonstrat că va face ceva în ţara asta este Maia Sandu. A demonstrat că este o doamnă de fier, a schimbat lucrurile spre bine. În 25 de ani noi am trăit cu speranţe. Vreau să trăiesc bine într-o ţară liberă, unde ne sunt respectate drepturile noastre. Eu vă rog, în primul rând să ieşim la alegeri. Dacă avem şansa să alegem preşedintele, trebuie să alegem corect şi să votăm numărul 5 în buletinul de vot, Maia Sandu”, a spus primarul satului Sadaclia, raionul Basarabeasca, Vasile Baciu.



Totodată, aleşii locali au făcut un apel către profesori şi intelectuali. „Vreau să mă adresez profesorilor, intelectualilor, care sunt în fruntea instituţiilor de învăţământ. Locul lor nu este ca să umble prin localităţi şi să promoveze darurile electorale de la candidatul Lupu. Locul dumneavoastră este în săli, alături de copii. Nu vă lăsaţi intimidaţi, deoarece în cabina de vot doar dumneavoastră trebuie să faceţi o alegere corectă”, a spus Marcel Snegur, primar de Parcova.



​Aleşii locali s-au plâns şi pe piedicile care le sunt puse din cauza faptului că nu susţin PD. Mai mult, primarii au spus că sunt avertizaţi sau chiar speriaţi pentru a executa ordinele care vin de la guvernare.



„Pe parcursul a patru ani, la noi în ţară s-au făcut lucruri frumoase, însă în ultimul an lucrurile s-au schimbat radical. Primarii noştri sunt mereu intimidaţi, sunt speriaţi cu diverse acţiuni de intimidare. De asemenea, sunt tăiate de la bugetele locale finanţările. Recent, primăriei Parcova, Edineţ, i s-a tăiat 51 de mii de lei, care ar fi putut fi folosiţi la reparaţia drumurilor. De la fondul rutier au fost tăiate fonduri. Sunt aici pentru a spune ferm că lucrurile acestea trebuie neapărat schimbate”, a declarat primarul localităţii Parcova, Marcel Snegur.



„Noi, primarii, suntem intimidaţi financiar, deoarece acei bani care erau repartizaţi pentru localităţi sunt stopaţi sau sunt repartizaţi politic. Ajutorul acordat de Guvernul României pentru reabilitarea grădiniţelor a fost repartizat politic. În fiecare localitate avem copii şi avem grădiniţe care necesită să fie reparate, însă banii au fost repartizaţi după alte criterii. Dacă dorim să fim de ai lor, avem finanţe, dar dacă nu, suntem nevoiţi să suportăm consecinţele. Mulţi colegi primari sunt şantajaţi prin diferite metode. Cei care au dorit să vină la această conferinţă au caracter. Sunt şi alţi primari care au caracter, însă nu au putut să vină. Sunt primari care aşteaptă să facem noi schimbarea şi să fie cu noi. La noi în localitate la două-trei luni sunt blocate transferurile, suntem obligaţi să micşorăm bugetul”, a menţionat şi primarul Petru Frunze.



Primarul satului Taraclia, raionul Căuşeni, spune că se confruntă cu probleme create de guvernare, precizând că şi fondurile au fost tăiate, iar ajutoarele din alte ţări nici nu ajung în unele localităţi: „Nu am venit aici ca să apărem la televizor, am venit aici pentru că avem un viitor. Un viitor pe care îl facem noi, zi de zi, pentru care trebuie să muncim. După cum au spus şi colegii, sunt mari probleme. În pragul iernii, în satul Taraclia, raionul Căuşeni, ne-au tăiat din transferuri 52 de mii de lei. Avem centrul de copii din familii vulnerabile, cărora le-am spus că nu mai avem cu ce să-i ajutăm. Avem multe probleme care sunt legate mai întâi de guvernare. Toate proiectele care vin din România nu trebuie să treacă prin guvernare, deoarece trec prin sită şi noi rămânem cu nimic”.



„Cu părere de rău, demnitarii noştri, ajungând la putere, uită de noi, cei care i-am votat, iar noi rămânem doar cu promisiuni şi nevoi. La noi oamenii încă merg în caloşi prin mocirlă. Dumnealor au furat miliardul. Avem probleme foarte mari. Facem deja a doua rectificare la buget, care ne-a fost impusă. La o mare parte din televiziuni se spune că la noi în ţară e totul normal. Dacă este aşa, de ce facem rectificări la buget? Vreau să vă spun cu toată încrederea că asta sunt doar floricele. Nu-l interesează nici pe Ghimpu, nici pe Lupu, nici pe acelaşi Dodon ce se face în satele noastre”, a afirmat primarul satului Sadaclia, raionul Basarabeasca.



La rândul său, Maia Sandu a spus că primeşte foarte multe semnale din partea oamenilor care lucrează în instituţiile de stat.



„Ne sunt raportate foarte multe cazuri de intimidări ale oamenilor care lucrează în instituţiile de stat, chiar şi la nivel central, dar şi local. Oamenii sunt intimidaţi, avertizaţi că dacă nu vor vota pentru candidatul PD şi nu vor demonstra acest vot, vor avea de suferit, vor pierde locul de muncă sau vor avea tot felul de probleme”, a declarat Maia Sandu.



„Ştim că primarii sunt intimidaţi prin mai multe metode: li se deschid dosare penale, li se spune că nu vor fi finanţate proiectele de comunitate, li se spune că dacă nu vor aduna un număr suficient de voturi pentru candidatul PD, atunci primăria nu va primi resursele de la bugetul de stat. Aceste lucruri nu trebuie să fie acceptate. Noi ştim că primarii sunt aleşi de oamenii din localitate şi oamenii din localitate sunt singurii în faţa cărora primarii trebuie să dea darea de seamă. Partidele de la guvernare nu au nicio treabă cu aceste alegeri. Aceşti primari au fost aleşi nu pentru un partid sau pentru altul, dar pentru faptul că sunt văzuţi ca cei mai buni gospodari. Noi avem nevoie de lideri la nivel local şi naţional. Atunci când vom avea primari buni, atunci vom reuşi să schimbăm situaţia în toată ţara”, a mai declarat Maia Sandu.