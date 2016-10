Cum a crescut numărul alegătorilor de la 2 la 3 milioane // DOC

VIDEO

Deşi popu­la­ţia Repu­bli­cii Mol­dova este în scă­dere, numă­rul ale­gă­to­ri­lor creşte de la un scru­tin la altul. Con­form date­lor făcute publice de Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC), numă­rul total de ale­gă­tori înscrişi în Regis­trul de Stat al Ale­gă­to­ri­lor la 22 august 2016 este de 3 237 032. Prin com­pa­ra­ţie, la ale­ge­rile par­la­men­tare din 2005 erau cu 966.364 ale­gă­tori mai puţini, scrie Ziarul de Gardă Am încer­cat să aflăm de unde au apă­rut în aceşti 15 ani în lis­tele elec­to­rale circa un milion de cetă­ţeni în plus. Ex-preşedintele CEC, Iurie Cio­can, sus­ţine că datele ofe­rite de Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­tică (BNS) nu sunt rele­vante, deo­a­rece nu se cunoaşte pro­ve­nienţa aces­tora.”Pro­ve­nienţa date­lor noas­tre este clară şi trans­pa­rentă. Sunt date din Regis­trul de Stat al Popu­la­ţiei. Deci toţi cetă­ţe­nii RM care au asu­pra lor acte de iden­ti­tate şi au cod per­so­nal, sunt la noi în baza de date. (…) Până în 2014, lis­tele se făceau la pri­mă­rii. Din 2014, CEC a inclus în aceste liste şi cetă­ţe­nii care locu­iesc în stânga Nis­tru­lui. ”, a decla­rat Iurie Cio­can.În 2016, numă­rul total al cetă­ţe­ni­lor înscrişi în Regis­trul de Stat al Ale­gă­to­ri­lor este de 3.237.032. Din­tre aceş­tia, 2 853 802 cetă­ţeni cu drept de vot sunt atri­bu­iţi pe cir­cum­scri­pţii, iar res­tul de 383 230 repre­zintă per­soa­nele fără reşe­dinţă (161 630) şi cetă­ţe­nii cu drept de vot domi­ci­li­aţi în uni­tă­ţile administrativ-teritoriale din stânga Nis­tru­lui (221 600), necon­tro­late de auto­ri­tă­ţile con­sti­tu­ţio­nale de la Chi­şi­nău.Regis­trul de Stat al Ale­gă­to­ri­lor (RSA) repre­zintă un sis­tem infor­ma­ţio­nal unic inte­grat de evi­denţă a ale­gă­to­ri­lor şi este con­sti­tuit în baza Regis­tru­lui de Stat al Popu­la­ţiei. RSA este des­ti­nat colec­tă­rii, sto­că­rii, actu­a­li­ză­rii şi ana­li­zei infor­ma­ţiei des­pre cetă­ţe­nii R. Mol­dova, inclu­siv des­pre cei din stră­i­nă­tate, care au atins vâr­sta de 18 ani şi nu au inter­di­cţii legale de a alege. Numă­rul total de ale­gă­tori incluşi anul acesta în RSA, în aju­nul lan­să­rii cam­pa­niei elec­to­rale pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie, este cu peste 10 mii mai mare decât în anul 2014, când au avut loc ale­geri par­la­men­tare.Potri­vit Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­tică, în ulti­mii 18 ani, numă­rul tine­ri­lor sub 18 ani s-a mic­şo­rat cu 447.485 per­soane, ceea ce înseamnă că, în 2016, numă­rul tine­ri­lor este mai mic cu 40 la sută faţă de anul 1998.Ace­eaşi sursă arată că în 2015, în R. Mol­dova erau în total 3 555 159 de per­soane, din­tre care cele cu vâr­sta cuprinsă între 0 şi 15 ani erau în număr de 567 871, iar alte 219 234 aveau, în 2015, vâr­sta de 15-19 ani.