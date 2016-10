Candidatul unic al forţelor antioligarhice, susţinut de tot mai multe persoane publice: „Gestul lui Andrei Năstase e un precedent istoric, iar Maia Sandu are toate şansele să câştige”

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Maia Sandu 25.10.2016 12:45

Fostul pretendent la calitatea de candidat independent la Preşedinţie, Vadim Brânzan, şi-a manifestat susţinerea faţă de candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, declarând că anume ea este acea persoană care va putea demonta sistemul corupt din RM.



Totodată, Vadim Brânzan a lăudat gestul lui Andrei Năstase de retragere din cursă, calificând decizia liderului PPDA drept dovadă de maturitate politică şi „precedent istoric”.



„Suntem convinşi că un candidat unic are şanse mult mai mari de a câştiga scrutinul. Suntem bucuroşi că Andrei Năstase şi Maia Sandu au ajuns la un numitor comun şi au identificat acel lider care are toate şansele de a câştiga. Aplaud gestul lui Andrei Năstase, el a dat dovadă de curaj, tărie de caracter şi maturitate politică atunci când s-a retras. Andrei Năstase a creat un precedent istoric, punând interesele statului mai presus decât orice ambiţie personală. Este un exemplu demn de urmat”, a opinat Brânzan.



În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Vadim Brânzan a îndemnat moldovenii din ţară şi pe cei de peste hotare să iasă pe 30 octombrie la vot şi să aleagă candidatul care are reputaţia curată şi care va putea distruge „zidul monolitic al sistemului corupt”.



„Mă adresez către toţi alegătorii. Ştiu că pe parcursul ultimelor luni aţi primit mesaje contradictorii, unii vă promit că vom fi în UE, alţi promit că vor reface Uniunea Sovietică, alţii promit salarii şi pensii mari peste noapte. Vă îndemn să veniţi la vot şi să vă puneţi o întrebare: pe cine anume vreţi să vedeţi la cârma ţării? Vă doriţi să o vedeţi în fruntea ţării pe Maia Sandu, cea care n-a furat, nu a făcut averi şi nu are scop să le facă, om cu studii, om care doreşte binele ţării noastre? Cine vreţi să devină preşedinte? Un om cu caracter politic expirat, care a făcut promisiuni goale, sau pe Maia Sandu, care nu fură şi nu permite altora să fure, care vrea binele acestei ţări şi care, venind la cârma ţării, va începe demontarea sistemului putred. Avem o şansă de a vota pentru un om bun, pentru Maia Sandu, vă îndemn să vă gândiţi şi să veniţi duminică la alegeri”, a precizat Vadim Brânzan.



Brânzan a comentat şi dezbaterile electorale de ieri, la care Igor Dodon şi Marian Lupu au refuzat să vină. Acesta consideră că un asemenea gest denotă faptul că cei doi se tem de o confruntare directă cu Maia Sandu.



„Am urmărit cu atenţie dezbaterile electorale în care ceilalţi candidaţi nu s-au prezentat, dând dovadă de lipsă de respect şi că se tem să vină în confruntare directă cu Maia Sandu. Unul se teme de umbra lui, dar altul, de la înălţimea de doi metri, vede orizonturi europene, aşa orizonturi pe care nici noi, din Europa, nici nu le prea vedem. Le rămâne doar să meargă la televiziunile controlate de şeful lor şi să împroaşte cu glod de acolo. Sunt sigur că după aceste alegeri clasa politică va fi epurată. Vine o nouă clasă politică, o clasă de tehnocraţi, energici, tineri, cu experienţă de muncă şi care vor face transformarea spre bine în ţară şi acum, şi la următoarele alegeri parlamentare”, a conchis Brânzan.



Precizăm că, anterior, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a anunţat că se retrage din cursa prezidenţială în favoarea Maiei Sandu, exprimând susţinerea deplină din partea sa şi a Partidului Platforma DA pentru preşedinta PAS. Astfel, conducerea PPDA i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.