Marian Ilici... bodiul // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 24.10.2016 19:55

Mai pe scurt, cei de vârsta mea vă mai amintiţi de timpurile lui Bodiul? Ţineţi minte vizitele acelea ale primului secretar prin raioane, când era însoţit de vreo cinci-şase Volgi guvernamentale, plus alte cinci-şase maşini de poliţie sau miliţie, cum le ziceam atunci?! Astăzi, la 25 de ani de Independenţă, am ajuns să mai avem un Bodiul, îl cheamă Marian Lupu. Ieri Lupu s-a întâlnit cu sătenii de la Pepeni şi în jurul liceului unde avea loc întâlnirea erau parcate vreo şase maşini ale poliţiei. Şi cine este, mă rog, acest Lupu? Are el vreo funcţie în statul acesta?



Nici una, este un simplu deputat. Dar fiindcă acest simplu deputat este acum candidatul mafiei la preşedinţie, el este însoţit de şase maşini de poliţie. Cu ce ocazie, Jizdan, cheltui banii noştri pentru unul din candidaţi, de ce arzi combustibilul de dragul unui mafiot?! Asta se cheamă campanie electorală corectă? Acest Lupu încalcă de câteva ori pe zi Codul electoral şi legislaţia în general, el trebuia demult să zboare din campania electorală, da s-a autosesizat măcar vreo instituţie pe chestia asta? Doamne fereşte! Da uite cu Maia Sandu s-a autosesizat. Lupu a pârât-o pe Maia Sandu la CEC că ea cică nu ar indicat cheltuieli de nişte mii de lei. Că el cheltuie ilegal milioane în fiecare zi, nu e nici o problemă. Şi ce a făcut Comisia Electorală Centrală după sesizarea lui Lupu? A avertizat-o pe Maia Sandu.