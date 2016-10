Cui folosesc violenţele de la mitingul unionist? „DNA nu a trecut Prutul, dar Plahotniuc l-a trecut, în sens invers”

Unionismul nu a fost niciodata un proiect realist nici la Chisinau, nici la Bucuresti. A fost doar exploatat in diferite scopuri obscure si pentru asta trebuie sa aiba finalitate, afirma analistul politic de la Chisinau Victor Ciobanu.Intr-un interviu pentru Ziare.com , Victor Ciobanu a explicat cui foloseste mitingul unionist controversat de sambata de la Bucuresti, organizat cu doar o saptamana inainte de alegerile prezidentiale din R. Moldova: "un joc in care unionistii si anti-unionistii se sustin reciproc".Victor Ciobanu a avertizat in privinta probabilitatii fraudarii scrutinului prezidential, dar si despre legaturile dintre oligarhul Vlad Plahotniuc si cercuri politice de la Bucuresti: "DNA nu a trecut Prutul, dar Plahotniuc l-a trecut, in sens invers".Alegerile prezidentiale au intrat in linie dreapta. La ce va asteptati ca prezenta si rezultat?Astept o prezenta de 1,5 - 1,6 milioane de cetateni. Mai departe intram in zona speculatiilor, pentru ca CEC (Comisia Electorala Centrala) opereaza cu cifre care nu sunt reale - 3,27 milioane de alegatori (inclusiv cca 200 mii din Transnistria), 3,1 mil. de buletine tiparite, 2,8 mil. de alegatori pe liste in circumscriptii.Or, datele preliminare ale recensamantului din 2014 anuntau o cifra de 2,9 mil. total populatie. Alta cifra de referinta ar putea fi numarul alegatorilor, care in 2005 era de 2,2 mil. ca sa ajunga la 3,2 mil. in 2014.Deci numarul oficial al alegatorilor e mai mare decat populatia R Moldova.La ce poate servi o cifra oficiala, dar absolut ireala, pentru ca numarul alegatorilor nu poate fi mai mare decat cel al populatiei si nici nu poate creste cu 1 milion in 10 ani cand in aceeasi perioada populatia pana la 18 ani a scazut cu 450 de mii?Raspunsul este evident - o atare confuzie, cu o sumedenie de cifre irelevante, face posibila fraudare a rezultatelor, care in acest caz pot fi oricare.Referitor la rezultat, este absolut evidenta accederea lui Dodon in turul doi, care conduce detasat in toate sondajele. BOP (Barometrul Opiniei Publice) il crediteaza cu 41,5%. Aproximativ acelasi rezultat il obtine liderul socialistilor si in turul doi cu cei mai probabili contracandidati - Maia Sandu, care ar acumula cca 24%, si Marian Lupu cu cca 13,2%.Cu o precizare - datele BOP au fost culese pana la declaratia lui Andrei Nastase ca se retrage din cursa in favoarea Maiei Sandu, care este candidatul comun sustinut de PAS, PPDA si PLDM. Cu siguranta aceasta va conduce la cresterea rezultatului liderului PAS.Problema principala consta in volumul bazinului potential de crestere care ar putea constitui max. cca 4% din contul PPEM (Leanca) si PL (Ghimpu), ceea ce este insuficient. Si atunci intrebarea de baza, care va fi decisiva pentru rezultatul final, este in ce proportie electoratul PD (Lupu) va migra spre Maia Sandu.Estimarile expuse mai sus sunt valabile in conditiile unor alegeri corecte. Nu putem exclude nici varianta accederii lui Marian Lupu in turul doi. Ceea ce cred ca va fi cu siguranta o dovada clara a fraudarii rezultatelor.Exista riscul ca alegerile sa fie insotite sau urmate de violente?Totul depinde de faptul cat de departe va dori guvernarea sa ajunga in procesul de fraudare a rezultatelor. In conditiile in care Marian Lupu ajunge in turul doi, va fi clar ca rezultatul a fost fraudat.PD si Lupu nu pot trece de plafonul teoretic de cca 15% indiferent de resursa administrativa nelimitata si sumele investite in campanie. In aceste conditii cel mai probabil vom asista la proteste, sustinute de PPDA (care are deja o experienta vasta), PAS si PLDM.Daca guvernarea va avea tupeul nelimitat si va decide ca Lupu trebuie sa castige si turul doi, atunci vom vedea proteste din ambele parti - si din dreapta, si din stanga, care ar putea degenera in violente.Dar e un joc prea periculos pentru guvernare in conditiile in care si asa nu are legitimitate. PD si PL acumuleaza impreuna sub 10%. De aceea sunt tentat sa cred ca alegerile se vor frauda in limite rezonabile, pentru a-i asigura lui Marian Lupu o pierdere onorabila cu un rezultat decent.Se speculeaza ca Dodon este controlat de controversatul oligarh Plahotniuc. Pe ce se bazeaza aceste speculatii?S-a speculat mult pe aceasta tema, dar au fost si fapte concrete de colaborare. Am sa le aduc, adunate in ordine cronologica de portalul anticoruptie.md.Cu ajutorul voturilor socialistilor, democratii au reusit sa demita Guvernul Filat, apoi Guvernul Strelet, iar in octombrie 2015, socialistii au sustinut solicitarea procurorului general Corneliu Gurin de ridicare a imunitatii lui Vlad Filat.In ultima sa cuvantare rostita de la tribuna centrala a Parlamentului, liderul liberal-democratilor a declarat ca acest lucru s-a facut la indicatia lui Vlad Plahotniuc. Pe 22 octombrie 2015, tot cu votul socialistilor Parlamentul a decis trecerea CNA din subordinea Guvernului in cea a Parlamentului.Initiativa propusa de democrati a venit in contextul in care premierul de atunci Valeriu Strelet si-a exprimat intentia de a-l demite pe Viorel Chetraru pentru rezultatele modeste la capitolul lupta cu coruptia. Astfel, Chetraru a scapat de demisie gratie votului socialistilor.In martie curent, la propunerea unui deputat socialist, Parlamentul a votat in regim de urgenta, un proiect de lege de modificare a Codului Audiovizualului care, spun expertii, ii va asigura controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc posibilitatea de a ramane singurul mogul de presa din Republica Moldova.Initial, proiectul de lege a fost conceput pentru a elimina concentrarea de institutii media in mainile unor persoane, documentul a fost insa modificat, pe ultima suta de metri, la initiativa deputatului socialist Andrian Lebedinschi, astfel incat, in urmatorii ani, sa nu mai poata aparea alte holdinguri media.Proiectul a fost votat la cateva luni dupa ce, la sfarsitul anului 2015, Exclusiv Media SRL a obtinut licenta de emisie pentru postul de televiziune NTV Moldova, care foloseste aceeasi marca comerciala cu postul rusesc NTV, unde asociat majoritar este grupul Gazprom.Totusi, pentru a trage concluziile definitive, ar trebui sa vedem ce se va intampla cu aceste relatii cand si daca va castiga Dodon, ceea ce este foarte probabil.La Chisinau se vorbeste despre faptul ca Plahotniuc ar fi sustinut de la Bucuresti, ca ar avea contacte foarte importante in Romania. Ce stiti dvs?La Chisinau acest lucru este cunoscut demult. La Bucuresti se vorbeste mai putin din considerente lesne de inteles. Am sa va aduc doar cateva exemple.Iata un citat relevant din prim-vicepresedintele PNL, Catalin Predoiu: "Sper ca anchetarea de catre Procuratura a fostului premier pentru coruptie nu este un episod care va duce la consolidarea controlului unui oligarh asupra unei intregi tari, ci va reprezenta momentul de cotitura in lansarea unei veritabile campanii anti-coruptie.Victor Ponta, cu ocazia ultimei vizite la Chisinau, dupa aterizare a mers direct la Hotelul 'Nobil', unde s-a intalnit cu controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, care n-are nici o calitate oficiala in structurile de putere de la Chisinau. Perceptia negativa a oligarhului in opinia publica moldoveneasca ar fi trebuit sa-i faca mai rezervati pe demnitarii romani aflati la Chisinau".Un alt exemplu ar fi finantarea de catre DRP (Departamantul pentru Romanii de Pretutindeni) a mass-media din RM. In acest an a fost exclusa din lista toata presa opozanta lui Plahotniuc si invers - majorate finantarile pentru mass-media afiliata oligarhului.Care ar fi motivele acestei sustineri?Evident, interesele. Reciproc avantajoase, desigur. Ex-presedintele Basescu a declarat de mai multe ori ca la Bucuresti exista o lista mare a bursierilor Nobil. Intr-o emisiune televizata duplex chiar l-am rugat in direct sa faca publica aceasta lista - multe lucruri le-am intelege mai bine - si la Bucuresti, si la Chisinau.Deocamdata Basescu ezita s-o publice, dar sper ca oricum aceasta va apare si atunci vom afla cine, cand si de ce l-a sustinut pe Plahotniuc.Zvonurile despre sustinerea lui Plahotniuc influenteaza perceptia asupra Romaniei?Cu siguranta. In timp ce toata opozitia si majoritatea absoluta a populatiei (cca 90% la limita saraciei) vorbesc despre miliardul furat din sistemul bancar, in realitate sunt cca 4 miliarde de dolari sau 52 de miliarde de lei moldovenesti cu tot cu datoria pusa pe umerii cetatenilor, guvernarea care nu mai are nici o legitimitate ne povesteste despre stabilitate si succese virtuale. Guvernul Romaniei vine s-o sustina.Fireste, la Bucuresti aceasta sustinere este perceputa drept ajutor cetatenilor din RM, pe cand la noi - ca o sustinere a unei gasti profund corupte.Am asistat la un puseu unionist la Bucuresti sambata. Cum s-a vazut el de la Chisinau?In mod straniu, dar actiunile unionistilor apar in anumite momente de tensiune - fie la Chisinau, fie la Bucuresti. Am mai zis ca sunt actiuni prin excelenta electorale. La Bucuresti aceasta carte a fost jucata si anterior de ex-presedintele Basescu.La noi mai multe formatiuni zise unioniste apar ori de cate ori trebuie impusa o agenda falsa geopolitica, una virtuala si nu realista. Sa mai amintesc ca prezidiul asa-zisului Sfatul Tarii - 2 a fost umplut cu oameni din anturajul lui Plahotniuc?Ce efecte politice asupra campaniei au avut cele intamplate la Bucuresti sambata? Sunt multi cei care spun ca i-a convenit manusa lui Dodon.Este exact ceea ce am zis anterior. In momentul cand Ghimpu si PL nu mai sunt credibili si nu mai pot promova agenda, ajungand la cca 1% in sondaje, atunci e nevoie ca acest mesaj sa vina din exterior. Desigur, din Romania!Este adevarat, Dodon are si in programul lui electoral un punct prin care promite interzicerea unionismului. Dar cred ca mai degraba e un joc in care unionistii si anti-unionistii (sau unionistii spre Est) se sustin reciproc, pentru ca electoratul lor nu se intersecteaza. E un procedeu simplu de a marca usor teritoriul.La ce bun sa mai discuti probleme reale, daca ai dusmani clari care trebuie invinsi? Acest joc s-a facut mult timp de Ghimpu si Voronin. Acum va continua cu Dodon si succesorul lui Ghimpu (cand si daca acesta va aparea).Cum este privit in mod real unionismul in R. Moldova si de ce?Ati spus un lucru extraordinar - cum e sa privim realist acest fenomen? Pentru ca noi, cei de pe ambele maluri ale Prutului, preferam ori sa fim afectivi, cu poduri de flori si declaratii spumoase, ori sa tragem foloase din proces. Or, pentru aceasta procesul trebuie sa nu aiba finalitate.Unionismul niciodata nu a fost proiect realist nici la Chisinau, nici la Bucuresti. A fost doar exploatat in diferite scopuri obscure. Unirea (eventuala) ar putea fi un proiect elitist, dar nu e sustinut nici la noi, nici la voi (din considerentul intereselor obscure la care m-am referit), sau un proiect popular.Aici realitatea e si mai trista - doar 15,6% ar sustine un referendum in RM, iar 63,8% ar vota contra. Or, la un sfert de veac de la independenta cu ce ne-am ales? Avem un gazoduct construit doar ca premierii sa aprinda bricheta si sa taie panglica in fata camerelor tv, avem alergie cand auzim atatea ani la rand de interconexiunea Isaccea - Vulcanesti, iar businessul romanesc care tot iaca-iaca vine in Moldova...Ah, da, si declaratii zgomotoase in campanii electorale.Deseori aici se aude lozinca - DNA trece Prutul! Deocamdata n-a trecut, ramanem doar cu lozinca. In schimb Plahotniuc sigur a trecut Prutul. In sens invers...