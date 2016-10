VIDEO

Oazu Nantoi: „Dodon are scopul de a o discredita pe Maia Sandu prin minciuni pregătite la GBC; Plahotniuc se teme de candidatul comun”

23.10.2016

Reprezentanţii candidatului PSRM la alegerile prezidenţiale care participă la dezbaterile electorale televizate atacă direct candidatul forţelor antioligarhice, Maia Sandu, spunând nişte minciuni cinice şi sfruntate. Declaraţia a fost făcută de analistul politic Oazu Nantoi.



Potrivit lui, Igor Dodon are scopul de a o discredita pe Maia Sandu prin aceste minciuni care au fost pregătite la Global Business Center



„Pe 20, 21 octombrie curent, am participat la dezbateri televizate cu Ion Ceban şi Bogdan Ţîrdea. Doi dulăi ai candidatului Igor Dodon. Din aceste dezbateri am tras două concluzii. Igor Dodon are menirea de a o discredita pe Maia Sandu, pornind cu nişte minciuni cinice şi sfruntate. A doua concluzie este că în Partidul Democrat nu toată lumea este fericită de ce întâmplă şi se mai scurge informaţia. Aceste minciuni sunt pregătite la Global Business Center şi oferite generos candidatului Igor Dodon”, a declarat analistul politic.



Mai mult, Oazu Nantoi spune că Maia Sandu este singurul candidat înscris în cursă de care se teme oligarhul Vladimir Plahotniuc. În aceste condiţii, el îi îndeamnă pe toţi moldovenii să voteze pentru candidatul comun.



„Doamna Maia Sandu este singurul candidat de care se teme Plahotniuc. Concluzia principală este că Igor Dodon este unealta docilă a lui Plahotniuc. Pe 30 octombrie votăm pentru Maia Sandu”, a subliniat Oazu Nantoi.



Amintim că vicepreşedintele Partidului Popular European din Moldova, Oazu Nantoi, i-a cerut liderului PPEM, Iurie Leancă, să se retragă din cursa prezidenţială. Totodată, vicepreşedintele PPEM îşi îndeamnă toţi colegii de partid să se implice în campania electorală pentru a o susţine pe Maia Sandu.