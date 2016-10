Forbes: ​Corupţia omoară economia Ucrainei

Viktor Pinciuk este co-proprietarul companiei Krivorozhstal, cel mai mare combinat siderurgic a cărui privatizare, care a avut loc ani în urmă, a fost considerată ca ilegală, sub o administraţie guvernamentală neprielnică pentru el. Acum, el îl susţine pe Poroşenko şi reprezintă un exemplu de pânză formată din fire încurcate complicat într guvern şi elita mediului de afaceri ucrainean. (Foto de SERGHEI SUPINSKI/AFP/Getty Images)

Dmitro Firtaş, unul dintre cel mai influenţi oligarhi din Ucraina, participă la un proces de judecată pe 30 aprilie, 2015, în Viena, unde el trăieşte în exil. Activiştii ucraineni susţin că guvernul rus îi dă bani să agite situaţia în Kiev. (Foto de SAMUEL KUBANI/AFP/Getty Images

Vicepreşedintele Joe Biden strânge mâina cu preşedintele Ucrainei Petro Poroşenko la o întâlnire bilaterală în timpul Summitului pe Securitatea Nucleară 2016 din Washington, D.C., martie, 31, 2016. Cei doi s-au întâlnit de numeroase ori. Anul trecut, în decembrie, Biden a vorbit în Parlamentul ucrainean, practic implorându-i să lucreze mai cu spor asupra eradicării corupţiei. (Foto de JIM WATSON/AFP/Getty Images)

O lună în urmă, una dintre cele mai importante companii din Ucraina – Naftogaz – a fost văzută ca un activ de preţ deposedat şi predat autorităţilor guvernamentale din cadrul Ministerului de Economie. Mişcarea a fost făcută împotriva politicii de administrare a lui Petro Poroşenko pentru a deschide activele Naftogazului în faţa sectorului privat. Această acţiune a pus în pericol un împrumut de aproape un miliard de dolari luat de la Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Şi până la intervenţia acestora şi ameninţarea lor de a-şi retrage finanţarea Naftogazului, membrii cabinetului lui Poroşenko s-au retras. Dar prejudiciul ar putea avea loc. Într-o mare măsură, tentativa de preluare a Ukrtransgazului reaminteşte modul în care se fac afaceri în Ucraina. Dacă ar fi existat vreodată o ţară în care 1% ar conduce totul, de la industria cărbunelui la instanţele de judecată, atunci această ţară ar fi Ucraina.Sursele relatează că în perioada 2010-2013, chiar înainte de revolta împotriva prietenului Rusiei Viktor Ianukovici, aproximativ 3 miliarde de dolari au fost jefuite din Ukrtransgaz. Parte din acea schemă a fost de a oferi prietenilor săi oligarhi rate mai joase decât pe piaţă pentru gaz natural prin subvenţionarea producţiei. Dacă nu erai un aliat politic, sau nu împărţeai pâinea cu oligarhii care trebuie în zilele libere, atunci plăteai mai mult pentru gaz decât concurenţii tăi. Acesta este doar un exemplu cum oligarhii bogaţi şi clasa politică, părţi aproape interschimbabile, manipulează pieţile lor de acasă.Poroşenko a renunţat la predarea Ukrtransgazului, deoarece el a fost prins deschizând uşa unui act de corupţie similar şi nu a dorit ca guvernul lui să arate ca cel din Ucraina veche. Dar, dacă să credem sondajelor, mulţi de pe loc se tem că Ucraina nouă seamănă izbitor de mult cu cea veche.Percepţia de corupţie este mai gravă decât în Rusia, potrivit Transparency International. Rata publică de aprobare a lui Poroşenko, după câştigarea alegerilor prezidenţiale cu 55% de voturi în 2014, acum este de 6,4%, potrivit sondajelor a opiniei pubice. Dacă astăzi ar avea loc alegeri prezidenţiale, fostul premier şi liderul opoziţiei Iulia Timoşenko ar conduce în primul tur.Blocul politic al lui Poroşenko, cunoscut ca „Solidaritate”, ar primi doar 9% din voturi la alegeri parlamentare, dacă acestea ar avea loc astăzi. Partidul din opoziţiei al Iuliei Timoşenko „Patria”, sau „Batkivşcina”, ar fi pe primul loc cu suport dublu din partea alegătorilor.„Kyiv Post”, o publicaţie independentă care iese în limba engleză şi care a susţinut revoluţia Euro Maidan din 2014 împotriva preşedintelui pro-rus Viktor Ianukovici, este îngrijorată. O serie de investigaţii efectuate recent arată îngrijorările publicaţiei despre incapacitatea Uctainei de a scăpa de „nepotism şi cleptocraţie” - după cum ea spune – trei ani mai târziu.Ianukovici şi Poroşenko au o reflecţie simetrică, ca într-o oglindă, a unui faţă de celălalt. Igor Luţenko, un activist din Euro Maidan şi membru al partidului din opoziţie, spunea în „Kyiv Post” pe 7 octombrie: „Diferenţa este că Poroşenko este mai sensibil la cerinţele şi suportul Occidentului. Dar în celelalte lucruri, ei se aseamănă”.Corupţia subminează securitatea Ucrainei, iar securitatea este necesară pentru investitori, înainte ca ei să pună la lucru banii săi. Deocamdată, o mulţime de bani vin de la BERD şi FMI.„Nu prea sunt interesat de Ucraina”, spune managerul de bani din Amsterdam Arent Thijsen de la T&E Inmaxxa. „Războiul civil, corupţia şi relaţia deranjantă cu Rusia o omoară”.Semne de îmbunătăţire sunt, dar doar pe la margini şi nu sunt foarte impresionante.Ucraina este a 130-a ţară din cele 168 clasate de Indicele de Percepţie a Corupţiei al Transparency International 2015. În ceea de priveşte corupţia, aici situaţia e mai gravă decât în Rusia (119). Dintre ţările din fosta Uniune Sovietică, doar în Tadjikistan (136) şi în Uzbekistan (153) e mai rău.Pe 26 septembrie, pe pagina principală a Transparency International era o imagine a protestatarilor din Ucraina. Unul din ei purta masca lui Petro Poroşenko.Totuşi. Sub conducerea lui Ianukovici, Ucraina era clasată pe poziţia 144 din 177 de ţări. Ea a ajuns de la al 33-lea cel mai corupt stat la cel de-al 38-lea din lume.„Pe timpul regimului lui Ianukovici, nu erau efectuate investigaţii anticorupţie şi oficialii corupţi nu erau pedepsiţi”, spune directorul executiv al Transparency International din Ucraina, Iaroslav Iurcişin. „Guvernul a creat un regim corupt în ţară şi singur se comporta ca un corupt, folosind instrumente anticorupţie doar împotriva oponenţilor politici”.Bogăţiile şi activele productive ale Ucrainei sunt divizate între oligarhii care îl susţin pe Poroşenko şi cei care nu îl susţin. Unii oameni spun că Poroşenko seamănă cu ceilalţi preşedinţi în măsura în care cei care nu îl susţin sunt cercetaţi penal, şi de regulă afacerile lor devin victime ale unor preluări.„Este clar că oponenţii din sfera politică sau din business sunt urmăriţi penal în această ţară”, spune Seghei Vlasenko, un membru al Parlamentului ucrainean din partidul opoziţiei „Patria”. „Metoda funcţionează foarte simplu aici: concurenţii sunt preveniţi să nu participe la licitaţii; ei sunt presaţi cu ajutorul serviciului fiscal de stat, băncile se închid... O luptă constantă se desfăşoară într politicieni. Dosare penale au fost fabricare pe numele câtorva din ei şi ei au fost forţaţi să plece din ţară”.Un oligarh ucrainean care a captat recent atenţia internaţională a fost miliardarul Ihor Kolomoiski. Kolomoiski este un hibrid dintre un om de afaceri bogat obişnuit şi un politician. El a fost aliatul lui Poroşenko. El a susţinut financiar miliţiile private şi soldaţii armatei ucrainene în lupta lor împotriva separatiştilor de etnie rusă în Ucraina de Est.Dar lui Kolomoiski nu i-a plăcut o regulă în privinţa petrolului şi gazului care îi prejudicia afacerea şi el a începul să acţioneze necinstit: surse declară că el trimitea forţele de securitate private să preia controlul asupra unei companii petroliere de stat din Kiev. Kolomoiski a menţionat că forţele au fost trimise pentru a-l opri pe Poroşenko să preia controlul asupra Ukrnafta, în care oligarhul deţinea o cotă de 42%.Ultimele două luni au trecut sub semnul enigmatic al unor noutăţi despre maşini care explodează în Kiev, fiind omorâţi reporteri de investigaţie, inclusiv faimosul Pavel Şeremet, care a supravieţuit în urma persecuţiei în Belarusul lui Aleksandr Lucaşenko şi era prietenul lui Boris Nemţov, politicianul din opoziţia rusă care a fost omorât în afara Pieţii Roşii pe 27 februarie, 2015.Aleksandr Onişcenko, un lider parlamentar şi un om de afaceri bogat, şi-a văzut recent activele sale legate de sfera petrolului şi gazului sechestrate de organele de aplicare a legii guvernamentale, care ar fi trimise de prietenii oligarhi ai lui Poroşenko.De asemenea, poliţiştii au sechestrat 10 apartamente, 9 case, 10 terenuri, 39 conturi bancare şi 11 maşini, toate fiind ale lui Onişcenko şi partnererii săi, cu o valoare totală de 315 milioane de grivne (12.2 milioane dolari).„Când guvernul a văzut că eu am susţinul câteva figuri politice pe care ei nu le plac, pe la început am primit o avertizare. Apoi ei au arestat 10 persoane din anturajul meu, inclusiv avocaţii mei”, a spus Onişcenko. El a fugit din ţară în vara anului curent pentru a scăpa de urmărirea penală care el pretinde că este aranjată împotriva lui. „Serios, ceea ce avem noi aici este opusul statului de drept din Ucraina”, a spus el, repetând ceea ce a scris vice procurorul general Vitali Kasko în scrisoarea lui de demisie din februarie.Uniunea Europeană, tovarăşul demn de încredere al lui Poroşenko, dacă chiar nu unicul mediator în lupta care se desfăşoară cu separatiştii ruşi, va cheltui mai mult de 16 milioane de euro în următorul an în ultimul său efort de a lupta împotriva corupţiei printre oficiali.În majoritatea statelor din fosta Uniune Sovietică, luptele şi rivalităţile politice dintre bogătaşi face lucrul de deosebire dintre băieţii buni şi răi complicat. Există o conexiune strânsă între oligarhii care deţin terenuri şi afaceri mari şi politicieni. Cineva i-a nimit chiar fraţi siamezi.Ucraina s-a aflat într-o criză permanentă de la căderea Uniunii Sovietice şi obţinerea independenţei 25 de ani în urmă. De atunci, ţara a fost devalizată de 24 premieri. Într-un sondaj neoficial al 12 manageri de fonduri de la Des Moines la Londra, Volodimir Groisman nu este mai bun decât Arseni Iaţeniuk, favoritul Washingtonului, care a preluat Ucraina după înlăturarea lui Ianukovici în februarie 2014.Groisman a spus săptămâna trecută că el este sigur că în trei ani Ucraina situaţia va deveni mai bună decât este astăzi. Această prezicere este mai bună decât cea făcută de Iaţeniuk când acesta a preluat conducerea ţării. Iaţeniuk a spus că va fi cel mai rău premier din istoria Ucrainei, din cauza austerităţii pe care el a avut-o pe oferta din economie.Parlamentul Ucrainei a întreprins paşi pentru a combate fiecare sistemă, a cărei parte el este. Acestea includ crearea Biroului Naţional Anticorupţie; adoptarea legislaţiei anticoruţie; finanţarea statului pentru campanii politice proiectate pentru contracararea oligarhilor; precum şi reformarea domeniului de achiziţii publice, transformându-l într-unul deschis şi transparent.Unii argumentează că progresul Ucrainei pe acest front a fost împiedicat de războiul care se desfăşoară cu separatiştii susţinuţi de Rusia în estul Ucrainei, dar şi de pierderea Crimeei, o peninsulă în Marea Neagră, care a fost anexată de Rusia. O porţiune mare a activităţii industriale ucrainene se află pe arii care astăzi arată care zone de război.„Războiul nu este o cauză serioasă pentru a nu lupta cu corupţia”, spune Iurcişin din Transparency.Pentru cei din tabăra anti-Rusia, oligarhii cu bani ruseşti, sau oligarhi cu relaţii strânsă cu cercuri strânse din jurul lui Vladimir Puţin cauzează ravagii lui Poroşenko. Prin urmare, ameninţarea rusă este de vină pentru rata de aprobare scăzută a lui Poroşenko.Totuşi, majoritatea celor mai importanţi oligarhi din Ucraina, de la Poroşenko la prietenul lui Donald Trump, Victor Pinciuk, şi Kolomoiski, s-au aflat ferm în tabăra pro-guvern de când Rusia a preluat Crimeea.Alţii, precum un alt miliardar FORBES, magnatul oţelului Rinat Ahmetov, a fost iniţial ambivalent în privinţa protestelor anti-Poroşenko din Donbas, şi mai târziu a ajutat oraşe ca Mariupol, aproape de Marea Azov, să se stabilizeze, când a devenit clar că Rusia utiliza nemulţumirea locală pentru crearea unei mişcări separatiste împotriva Kievului îndreptat spre Vest.Un alt oligarh prorus, Vadim Novinski, continuă să promoveze Biserica Ortodoxă Rusă şi Moscova. Dmitro Firtaş, un alt cândva puternit oligarh dependent de capitalul rusesc, a fost arestat la Viena în 2014 pe baza unui ordin din Statele Unite pentru mituire în India. Imperiul lui – dependent în mare parte de arbitrajul de gaz natural – a fost suspendat de reformele de pe piaţa energetică ale lui Poroşenko. Activul lui principal este deţinerea parţială în proprietate a Interului, cea mai mare televiziune din Ucraina.„Există dovezi că oligarhii susţin destabilizarea guvernării ucranene, dar acesta este un efort al unei minorităţi distincte al intereselor măreţe de afaceri”, a spus Adrian Karatniki, fostul preşedinte al Freedom House care furnizează propria consultanţă guvernamentală la New York.Un raport recent al Freedom House a plasat corupţia ca fiind una dintre cele mai mari probleme din Ucraina cu care se confruntă creditorii occidentali. De asemenea, acesta este cel mai mare obstacol în bătălia pentru a deveni următoarea Polonie.În decembrie, anul trecut, vicepreşedintele Joseph Biden s-a jeluit pe progresul încet privind limitarea „căsătoriei” dintre oamenii de afaceri super-bogaţi şi politicieni.„Dacă oamenii se resemnează la exploatare şi corupţie, temându-se să nu piardă acel puţin pe care ei l-ar fi lăsat, aceasta ar fi semnul rău al morţii pentru democraţia ucraineană”, le-a spus Biden. „Nu a fost suficient realizat”.FMI-ul a aprobat recent un alt împrumut de un miliard de dolari pentru Ucraina, ceea ce înseamnă că contribuabilii din Statele Unite au învestit în viitorul Ucrainei.Până Ucraina nu va lua măsuri sistemice pentru a lupta cu corupţia, pentru a micşora puterile oligarhilor corupţi, scăpa de judecători, procurori şi înalţi funcţionari din poliţie care sunt coruptibili, distrugerea de sine va continua să urmărească această ţară.Cu Europa şi SUA în rol de tutore, Ucraina ar putea deveni un punct de aprindere a relaţiilor şi aşa tensionate cu Rusia. Poroşenko, de asemenea, ca şi toţi liderii ucraineni, face parte din elita de afaceri care a dobândit tone de active de la căderea Uniunii Sovietice.Unul dintre motivele din care privatizarea pe scară largă este atât de dificilă în Ucraina este şi faptul că activele de stat sunt adesea necesare pentru a acoperi pierderile şi ineficienţa din sectorul privat.În cazul în care companii ca Naftogaz sunt privatizate sau în cazul în care guvernanţa corporativă este echilibrată, cele mai multe dintre afacerile private ineficiente pot intra in faliment. Acestea nu vor mai avea preţuri subvenţionate la energie şi la alte tarife pentru întreprinderile lor.Acesta este astăzi punctul crucial în problemele Ucrainei.