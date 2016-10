Moldovenii din diasporă o susţin pe Maia Sandu: „Avem toată încrederea în opoziţia antioligarhică şi reformatoare, în integritatea şi profesionalismul candidatului unic”

Diapora susţine candidatul uni al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, manifestându-şi încrederea în opoziţia reformatoare şi îndemnând moldovenii din străinătate, dar şi pe cei rămaşi în ţară, să-şi unească forţele pentru a scoate Republica Moldova din captivitate şi de a salva cetăţenii din sărăcie şi umilinţă.Într-o scrisoare postată pe pagina de Facebook a lui Andrei Năstase, cei din diasporă îi chemă pe toţi la vot, atenţionând să nu dăm crezarea actualei guvernări care a băgat mâinile în buzunarele oamenilor din acest stat.Totodată, cei plecaţi peste hotare mărturisesc că li se creează impresia că actualul regim nu mai are nevoie de voturile lor, astfel, o dată la patru ani se ciocnec cu aceleaşi probleme: un număr infim de secţii de votare, amplasate la sute de kilometri fapt care crează impedimente în plus pentru moldovenii care vor să voteze, care vor să contribuie nu doar pentru PIB-ul ţării, dar şi pentru schimbarea la faţă a guvernării, pentru şansa de a se întoarce acasă, la familii şi apropiaţi.O data la patru ani, autorităţile Republicii Moldova, indiferent de ce culoare politică sunt, îşi amintesc de cetăţenii care au fost impuşi tot de ele să ia drumul pribegiei. O data la patru ani, ne cheamă din inerţie la vot, promiţându-ne marea şi sarea, iar noi, cei din diaspora, cheltuim timpul şi banul muncit din greu, departe de casă, pentru a ne exercita dreptul constituţional. Avem impresia că regimul nici măcar nu are nevoie de poziţia noastră, de opinia unui număr atât de impresionant de oameni goniţi pe calea exodului. Este culmea culmilor ca noi, aproape un milion de cetăţeni, nici măcar să nu contăm în sondajele de opinie organizate din când în când, nici măcar să fim întrebaţi ce preferinţe şi intenţii avem!Şi tot o data la patru ani, ne ciocnim cu aceleaşi probleme: un număr infim de secţii de votare, iar amplasarea lor la sute de kilometri crează impedimente în plus pentru moldovenii care vor să voteze, vor să contribuie nu doar pentru PIB-ul ţării, dar şi pentru schimbarea la faţă a guvernării, pentru şansa de a se întoarce acasă, la familii şi apropiaţi.Votul diasporei întotdeauna a cântărit greu, de multe ori chiar s-a dovedit hotărâtor pentru rezultatul alegerilor, or, noi suntem cei care, în virtutea situaţiei, vedem la modul real ce înseamnă să trăieşti într-o ţară europeană, dezvoltată, în care drepturile omului sunt respectate, iar legea este una pentru toţi. Când însă suntem nemulţumiţi de actul criminal al guvernării, nimeni nu ne ia în seamă.Tocmai de aceea, pe vremea guvernării comuniste s-a făcut tot posibilul pentru a fi împiedicaţi să votăm, dar şi de la 2009 încoace nu s-a întreprins mare lucru pentru a crea condiţiile necesare exercitării dreptului nostru constituţional. Şi asta, în pofida faptului că Legea supremă a ţării prevede că autorităţile sunt obligate să asigure fiecărui cetăţean dreptul de vot.La 30 octombrie, din nou suntem chemaţi la urne. Când am aflat că, datorită protestelor populare, am obţinut şansa de a alege preşedintele, în sufletele noastre s-a înfiripat o nouă speranţă, să stopăm, inclusiv cu votul nostru, alunecarea ţării în haos, dictatură, degradare, să punem umărul la schimbarea regimului autoritar şi corupt, care a pus pe butuci economia, a devalizat băncile şi a băgat frica în oameni.Conştientă de faptul că diaspora este exemplu de atitudine civică şi pentru cei de acasă, guvernarea lui Plahotniuc nu a făcut nimic pentru a suplimenta numărul secţiilor de votare, înregistrarea prealabilă a alegătorilor s-a dovedit a fi deficientă şi torpilată de CEC. Mai mult, încercările noastre, uneori de peste o sută de ori, de a ne înregistra pe site-ul CEC-ului a fost pierdere de timp, deoarece sistemul a fost astfel programat, încât să respingă accesările noastre.Aflăm cu stupoare că un milion de suflete moarte a fost inclus în lista alegătorilor, iar televiziunile subordonate oligarhului au primit ordin să otrăvească minţile oamenilor cu minciuni şi dezinformaţii.Oameni buni, fraţi, surori şi părinţi rămaşi acasă!Nu credeţi celor care trâmbiţează despre traiul bun şi stabil pe care îl veţi avea, votându-i în fruntea statului. E o minciună pentru a vă îngenunchea definitiv şi a rămâne la putere cu scopul de a vă fura în continuare! E o minciună despre care vorbesc şi cifrele. Veniturile la buget în primele 7 luni ale acestui an, în care guvernează doar Plahotniuc şi PD-ul, au scăzut cu peste 700 de milioane de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut!Deschideţi ochii şi nu vă lăsaţi amăgiţi! Această guvernare trebuie să plece şi primul pas este să alegem un preşedinte care să aibă grijă de oameni, să fie unul dintre noi, care cunoaştre greutăţile vieţii şi poate să-l oprească pe cel care v-a furat până şi ultima speranţă, nu doar banii, şi care vrea să devină stăpân atotputernic peste ţara noastră.Nu-i credeţi pe cei care şi-au băgat adânc mâinile în buzunarele voastre, iar acum vin să vă povestească cât de bine o duceţi.Nu vă fie frică, mergeţi la vot pe 30 octombrie şi faceţi alegerea corectă, ca să putem şi noi reveni acasă, să fim împreună cu părinţii şi copiii noştri. E ultima şansă, nu o putem rata!Fraţi din diaspora!Să ne mobilizăm cu toţii. În pofida tuturor barierelor, să ne unim şi să mergem la votare, cu riscul de a cheltui bani şi timp. Să demonstrăm clicii de la guvernare că noi suntem cetăţeni activi, că ştim a face diferenţele, că votul nostru contează! Să ne sunăm rudele, vecinii de acasă, să se mobilizeze şi ei.Acum avem alternativă, avem pentru cine vota! Decizia Platformei Demnitate şi Adevăr şi a liderului acesteia, Andrei Năstase, a Partidului Acţiune şi Solidaritate de a o susţine drept candidat unic la prezidenţiale pe Maia Sandu denotă maturitate politică, grijă pentru ţară şi interesele legitime ale cetăţenilor noştri. Avem toată încrederea în opoziţia antioligarhică şi reformatoare, în integritatea şi profesionalismul doamnei Maia Sandu, Iată de ce vă îndemnăm pe toţi cei din diaspora şi cei de acasă să ne unim forţele pentru a ne salva ţara din captivitate, iar cetăţenii din sărăcie şi umilinţă.Prieteni, nu este obligatorie înregistrarea în prealabil la CEC şi se poate vota şi cu paşaportul expirat. Lista secţiilor de votare de peste hotare o puteţi găsi aici.