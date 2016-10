DOC // Mărturiile lui Platon împotriva oligarhului Plahotniuc: A constituit unui grup infracţional internaţional organizat, s-a ocupat de spălări de bani, şantaj şi înşelăciune

Mărturiile omului de afaceri, Veaceslav Platon împotriva oligarhului Vladimir Plahotniuc, au ajuns şi în vizorul organelor de drept din România, chiar dacă acestea au fost ignorate cu desăvârşire de Procuratura Generală din Republica Moldova. Fostul angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac a publicat un şir de documnete şi declaraţii oferite de Platon privind implicarea lui Vladimir Plahotniuc într-un şir de infracţiuni grave precum:



1) constituirea unui grup infracţional internaţional organizat;

2) spălarea banilor;

3) înşelăciune;

4) şantaj;

5) influenţarea declaraţiilor;

6) instigare la represiune nedreaptă;

7) instigare la abuz în serviciu.



Potrivit fostului angajat al Băncii Socialie, există bănuiala că infracţiunile enumerate au fost săvârşite cu complicitatea următoarelor persoane:



1) Andrian Candu, speaker al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentant prin procură al companiei OTIVE Prime Holding BV;

2) Vlad Andronachi, reprezentant al OTIV Prime Holding BV;

3) Serghei Iaralov;

4) Natalia Politov-Cangaş, ex-Preşedinte executiv al Victoriabank;

5) Călin Corjan;

6) Aleksandr Starovoytov;

7) Dorin Damir, fin de cununie al lui Plahotniuc, beneficiar final al companiei Argus;

8) Eduard Harunjen, ex Procuror şef Anticorupţie, Procuror General interimar al Republicii Moldova;

9) Dorin Drăguţanu, ex Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei;

10) Corneliu Ghimpu, ex Prim-Vicepreşedinte executiv al Victoriabank, actual Preşedinte executiv al Victoriabank;

11) Ludmila Vangheli, Vicepreşedinte executiv al Victoriabank.



„Declaraţiile şi mărturiile date au fost depuse, procurorilor din cadrul Procuraturii Generale, de către bănuitul Veaceslav Platon, însă din partea Procuraturii Generale nu există nici o reacţie şi/sau măsură procesual-penală în privinţa dată şi/sau acestor persoane. Totodată, Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al SUA a transmis un Demers în adresa Procuraturii Generale, prin care solicită audierea lui Ilan Shor, Vladimir Filat cât şi audierea suplimentară a lui Veaceslav Platon, Demers la care nu s-a dat curs şi care este ţinut ascuns de către Eduard Harunjen, Procurorul General interimar”, a declarat Sergiu Sagaidac.



În acest context Sagaidac solicită Congresului SUA să extindă lista persoanelor din Rezoluţia de aplicare a sancţiunilor, dar şi investigarea complicităţii persoanelor menţionate în cazurile de rezonanţă de fraudă.



„Solicităm implicarea agenţiilor internaţionale de aplicare a legii dat fiind faptul că în Moldova activează un grup organizat infracţional internaţional sub acoperire politică şi instituţioanlă a organelor de drept, iar un şir de activişti, jurnalişti, avocaţi cât şi martori pe cazuri de rezonanţă aferente fraudelor şi spălărilor de bani sunt persecutaţi, intimidaţi şi ameninţaţi, inclusiv prin ameninţări de răfuială fizică, răfuială cu rude apropiate, deschidere de dosare penale nefondate, expunere la diverse presiuni psihologice. Solicităm Congresului SUA extinderea listei de persoane din Rezoluţia de aplicare a sancţiunilor şi măsurilor restrictive, cât şi investigarea figuranţilor sus-menţionaţi privind implicarea şi/sau complicitatea în cazurile de rezonanţă de fraudă, spălări de bani, constituirea şi participarea în cadrul grupului infracţional internaţional organizat”, a conchis fosul angajat al Băncii Sociale.