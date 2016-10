OFICIAL: Maia Sandu – candidatul comun al forţelor antioligarhice; CEC a aprobat retragerea lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială

Andrei Năstase a fost exclus astăzi, oficial, din listele electorale. Decizia a fost luată de către membrii Comisiei Electorale Centrale.



„Am depus o cerere, în care am solicitat să fiu eliminat din listele electorale. Pentru a diminua posibilităţile de fraudare a alegerilor, de a evita ca Marian Lupu să acceadă în turul doi, am decis să o sprijin pe Maia Sandu. Iată motivaţia pentru care eu şi colegii de la PPDA am decis să sprijinim în modul cel mai serios şi să susţinem candidatul Maia Sandu. Am decis să unim eforturile şi să ripostăm acestei guvernări. Republica Moldova este în pericol, Republica Moldova trebuie salvată de Plahotniuc şi de întreaga bandă criminală, care se numeşte PD. Am avut doar o discuţie, nu am semnat niciun acord cu Maia Sandu, aşa cum au făcut criminalii care au partajat tot din această ţară. Iată un nou mod de a face politică, bazat pe încredere şi principii şi doar aşa putem pune începutul schimbării în RM şi nu doar în plan politic, dar şi social, şi economic”, a declarat Andrei Năstase.



Precizăm că ieri, liderul PPDA, Andrei Năstase, a depus la CEC cererea prin care a solicitat retragerea sa din cursa electorală.



Amintim că anterior conducerea PPDA i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.