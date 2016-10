Moldoveancă stabilită în Germania: „Este foarte important ca diaspora să se mobilizeze şi să iasă la vot”

Aliona Mihăilă-Brînză a activat în cadrul mai multor proiecte finanţate de Uniunea Europeană şi Banca Mondială. Ultimul job înainte de a emigra din Moldova a fost în cadrul instituţiei prezidenţiale. De mai mult de un an s-a stabilit împreună cu familia în Germania, însă e mereu cu gândul la ceea ce se întâmplă în ţară.: „Este foarte important ca diaspora să se mobilizeze şi să iasă la vot. Tot pe mai mulţi îi aud spunând: „Ei, chiar votul meu va conta? Ei, chiar cu votul meu se va hotărî ceva? Pentru că toate deja sunt hotărâte şi postul preşedintelui este decis. Alegerile vor fi formale”. Eu aş încerca să-i contrazic. De exemplu, în anul 1800 Thomas Jefferson a fost ales preşedinte al SUA cu un singur vot diferenţă. Deci, un singur vot contează, votul fiecăruia dintre noi contează. Pe de altă parte, le înţeleg dezamăgirea profundă faţă de clasa politică de la Chişinău, dar mi se pare că aceasta ar fi ultima noastră şansă să ieşim la vot, să ne dăm votul pentru cel mai bun candidat la funcţia de preşedinte. Ştiu că distanţele sunt mari până la secţiile de votare, cheltuielile de deplasări sunt ridicate, însă haideţi să considerăm că aceste cheltuieli vor fi o investiţie în ţara noastră, o investiţie pentru ca rudele noastre, dar şi toţi cetăţenii din Republica Moldova să poată duce un trai decent, să aibă siguranţa zilei de mâine acasă”.Aceasta ar fi şi explicaţia de ce un moldovean care se află în străinătate, în Germania, Italia, Grecia sau altă ţară, valorează electoral mai mult decât unul care nu a plecat din ţară niciodată, a rămas acasă în Moldova?„Este foarte important ca şi cei de acasă să meargă la vot, şi cei din diasporă, cei din străinătate să voteze corect. De fapt, din afară lucrurile se văd mai bine, mai clar. Şi bănuiesc că cei din afară vor face o alegere corectă, cu siguranţă. Pentru că se vede că lucrurile în Republica Moldova stau foarte prost”.Care sunt aşteptările voastre, ale celor din străinătate de la viitorul şef de stat? Ce poate să facă mai mult decât preşedinţii de până acum, de exemplu?: „Majoritatea candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova au inclus în programele lor electorale nişte chestii care nu ţin deloc de prerogativele unui şef de stat. Ei habar nu au ce presupune această funcţie sau ne mint fără neruşinare, venind cu promisiuni din start irealizabile, pentru că aceste promisiuni nu ţin de competenţa, de prerogativele şefului statului”.Şi atunci de ce lumea crede că şeful statului le va putea crea locuri de muncă, să le ofere salarii mai bune, pensii mai mari, să aducă investiţii în ţară, să-i bage la puşcărie pe cei corupţi? De ce exagerează prin aceste aşteptări?„Alegătorii exagerează prin astfel de aşteptări, pentru că nimeni nu le spune care sunt prerogativele şefului statului. De fapt, majoritatea candidaţilor la funcţia de preşedinte vin cu nişte promisiuni care chiar depăşesc cu mult prerogativele şefului statului. Aşteptările diasporei sunt să avem un preşedinte cinstit, onest, care să ne prezinte cu cinste ţara. Şi care prin capacităţile şi competenţele sale să poată convinge Parlamentul să voteze anumite iniţiative legislative pe care le-ar putea înainta, nişte iniţiative legislative care să aducă bunăstare în ţară. Şi acea luptă cu corupţia, pentru care toţi se bat cu pumnul în piept, să fie realizată, nu numai să se vorbească. În Moldova este nevoie de un sistem medical bun şi de un sistem de învăţământ. Da, sistemul judecătoresc trebuie pus la punct, aici însă este mai mult de lucru. Şi să nu se mimeze reformele în continuare, dar trebuie să se implementeze reformele”.Cum ar putea să răspundă viitorul şef de stat celor care l-au votat din comunitatea moldovenilor aflaţi peste hotare? Ce ar trebui să facă poate în primul rând, ca, cel puţin, să reaprindă speranţa că ei pot să se întoarcă în Republica Moldova?: „Văd această reaprindere a speranţei prin îmbunătăţirea nivelului de trai al celor de acasă. Atunci când părinţii, rudele şi toţi cetăţenii vor trăi mai bine, atunci când nu va fi corupţie, atunci când voi putea deschide o afacere în Republica Moldova, fără să-mi fie frică de toată birocraţia de acolo, atunci cu dragă inimă aş veni şi aş investi acasă. Nu ştiu dacă m-aş întoarce pentru totdeauna, dar, cu siguranţă, aş dori să contribui la bunăstarea ţării, aş încerca să deschid vreo mică afacere, să ofer câteva locuri de muncă”.Au reuşit aceşti pretendenţi la funcţia supremă în stat să motiveze diaspora să voteze? Cunosc cei din comunitate despre fiecare candidat biografia, platforma, promisiunile? Sunt informaţi?„Fiecare se informează singur. Acum este foarte multă informaţie pe toate site-urile. Voiam să zic doar că lista candidaţilor e ruşinoasă. Pentru o ţară atât de mică să aibă un număr atât de mare de candidaţi e ruşinos acest fapt. Sunt prea mulţi pentru un aşa stat mic”.Şi atunci alegătorului îi vine mai greu să facă alegerea corectă? Sau, din contra, totuşi, face parte din cerinţele democraţiei? Fiecare are dreptul să-şi propună candidatura pentru a ajunge în fruntea statului, dacă întruneşte cerinţele respective.: „Sigur, fiecare are dreptul de a-şi propune candidatura pentru a ajunge în fruntea statului. Dar, se pare, candidaţii de pe dreapta nu fac nimic altceva decât să se amăgească ei înşişi, fură voturile unul de la altul. Şi în cazul acesta va ieşi câştigător cineva de pe stânga. Este foarte important ca toţi candidaţii de pe dreapta să se unească. Şi eu cred, totuşi, că Maia Sandu are şanse reale să câştige, dacă nu în turul întâi, atunci în turul doi, cu siguranţă. Ar fi candidatul cel mai potrivit la această funcţie. Dumneaei ar fi persoana care ar putea cere sprijinul Parlamentului, pentru că preşedintele poate veni cu anumite iniţiative legislative, dar, dacă nu ai sprijin în Parlament, aceste iniţiative se duc pe apa sâmbetei. Sperăm că victoria Maiei Sandu, dacă ar fi să fie aşa, va aduce un val de schimbări în Republica Moldova. Şi la următoarele alegeri parlamentare, fie anticipate, fie ordinare, vom reuşi să schimbăm clasa politică coruptă care ne-a dezamăgit profund şi care, de fapt, ne-a dezbinat, ca să se urască cetăţenii între ei, să ţină care cu Vestul, care cu Estul”.: Şi, după această dezbinare profundă şi electorală, de la ce ar trebui să înceapă următorul preşedinte ca să consolideze societatea moldavă?„Să meargă cu paşi mici, dar siguri. Ar trebui să fie un exemplu pentru toţi în jur, dacă vine cu nişte iniţiative legislative şi Parlamentul nu votează sau Parlamentul înaintează preşedintelui o lege ca preşedintele să o promulge, cum se face la moment, atunci preşedintele trebuie să iasă în faţa poporului şi să spună: „Uitaţi-vă, ne fură. Uitaţi-vă, aceasta contravine legislaţiei. Acest lucru nu se permite. Aceasta ne sărăceşte. Acest lucru compromite imaginea ţării în lume”. Voiam să zic despre faptul că mulţi se plâng după micile vacanţe acasă: „Vai, e atât de rău acolo; că e mai rău şi mai rău; că sunt nişte gropi; e o mizerie”, dar, de fapt, ei nu întreprind nimic ca să schimbe situaţia, numai se plâng. Văietatul acesta veşnic pe Facebook sau pe unde îi mai apucă nu ajută cu nimic. Dar când au o şansă reală ca să contribuie cu ceva, atunci se dau cu fundul la gard şi nu ies să voteze, pentru că „votul meu nu contează”. Iată de ce acum este şansa lor să demonstreze că le pasă, să se mobilizeze şi să se decidă cui dau votul”.