Mold-Street: De la banca lui Platon la banca lui Plahotniuc? Ce se va întâmpla cu Moldindconbank

Decizia fără precedent a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) de a bloca circa 64% din acţionarii Moldindconbank şi de impune un administrator temporar pare a fi un pas logic în direcţia transparentizării şi consolidării sectorului bancar, scrie mold-street. „Măsuri similare referitoare la acţionari au fost întreprinse anterior la Moldova-Agroindbank, ce au dus la excluderea din rândul acţionarilor a unui grup de persoane care activau concertat cu încălcarea legislaţiei în vigoare” afirmă chiar BNM.Decizia BNM a stârnit totuşi mai multe semne de întrebare şi chiar dubii referitor la ce va urma la Moldindconbank şi sub controlul cui va ajunge.Mai ales ţinând cont de faptul că atât Moldindconbank, cât şi Moldova-Agroindbank, ar fi fost controlate prin interpuşi de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în arest şi care este acuzat de implicare în mai multe scheme dubioase.Totodată Moldindconbank a fost implicată în mai multe scheme şi operaţiuni ilegale, pentru care a fost sancţionată.„Eu aşteptam de mult o astfel de decizie. E bine măcar şi acum. Or se menţinea în continuare riscul unei destabilizări a sistemului bancar, iar Moldindconbank este una dintre principalele instituţii financiare din ţară şi dispune de astfel de posibilităţi”, susţine economistul Sveatoslav Mihalache, expert financiar la Alpha Invest.Totodată specialistul se arată încrezut că Moldindconbank nu va fi lichidată şi după o serie de măsuri de remediere îşi va continua activitatea.„Blocarea unui grup de acţionari cu o cotă totală de peste 50% şi instituirea unui regim de intervenţie timpurie în cadrul unei bănci de importanţă sistemică este o măsură fără de analogie în ultimii ani aplicată de BNM. Acum BNM are în faţă o mare provocare, dar şi o şansă de a se recredibiliza ca instituţie dacă lucrurile vor merge bine. Este de o importanţă critică ca lucrurile să fie explicate corect populaţiei şi clienţilor băncii pentru a minimiza pierderile de clienţi şi imagine”, susţine Stanislav Madan, şeful Departamentului studii de piaţă şi cercetări de la Business Intelligent Services.Potrivit expertului politica de comunicare din această perioadă trebuie să fie extrem de responsabilă pentru a explica clar că decizia BNM se referă exclusiv la raporturile din cadrul structurii acţionariatului MICB şi nu are legătura cu activitatea operaţională a băncii, care este una normală şi adecvată.„În aceeaşi ordine de idei, este important să vedem din partea BNM măsuri de transparentizare şi consolidare a sectorului bancar. şi în cazul altor bănci din sector despre care se vehiculează de mai mult timp că ar avea o guvernanţă corporativă improprie şi un acţionariat obscur, care nu reflectă beneficiarii finali Or, asta ar absolvi BNM de acuzaţii de acţiuni selective şi i-ar oferi imaginea de un regulator obiectiv şi echidistant”, mai afirmă Stanislav Madan.De notat că despre Moldindconbank se spune că ar fi o bancă controlată direct şi indirect de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.Acesta mai deţinea direct un pachet de peste 4% din capitalul băncii. Platon a negat într-un interviu pentru RISE că ar controla instituţia, dar susţinea că măsurile de purificare/curăţare a sistemului bancar sunt „pentru proşti”.„În realitate este vorba despre obţinerea controlului deplin asupra sistemului bancar şi preluarea a două mari bănci - Moldova Agroindbank şi Moldindconbank”, susţinea afaceristul.Totodată el lăsa de înţeles că în spatele acestor acţiuni stă un alt controversat om de afaceri şi politician Vlad Plahotniuc, care ar fi şi beneficiarul final al acţiunilor întreprinse de BNM.În prezent cel mai mare acţionar al Moldindconbank este însă Valerian Mîrzac, preşedintele Consiliului de Administraţie, care deţine direct 9,3%, iar cu cele 3,6% ale firmei MVI are 12,9%. Printre acţionarii importanţi la această bancă se numără Iurii Nedoseikin şi familia sa, care deţin 4,92% din acţiuni.Omul de afaceri Veaceslav Platon este inclus de bancă în lista deţinătorilor de acţiuni cu 0,31%, dar şi în calitate de beneficiar a pachetului de 3,76% care figurează pe numele firmei Jet Business Limited din Ucraina, aflată acum în procedură de lichidare. Tot el ar fi beneficiarul unor pachete mici de acţiuni deţinute de Nicolae Platon şi Maria Uzun.Firmele Remington (Boris Shvartman beneficiar) şi Werloc Development (Aliona Staşevscaia) au cu câte 4,5%. Un pachet de 4,4% deţine Fera Management (beneficiar apare Veaceslav Majeru, fost manager la grupul Marr Sugar), 4,09% revin firmei Cassia Group (beneficiar Gheorghy Poleschiuk din Ucraina), 4,43% sunt deţinute Iurii Kontievschi, cumnatul lui Veaceslav Platon.Cote de 4,2-4,4% deţin cetăţenii ucraineni Volodimir Cerneacov, Vitali Podvişevski, Igor Ciuco şi Ludmila Mazina şi ruşii Artur Muraşkin, Serghei Tkacenko şi Tatiana Velicikina.Despre multe dintre aceste persoane, care oficial deţin avere de milioane de dolari, nu poţi găsi nici cea mai vagă informaţie.Moldindconbank, a doua ca mărime bancă din Moldova, are active de 15,6 miliarde de lei, iar în anul 2015 a obţinut un profit de 251 milioane de lei.