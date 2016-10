Delegaţia PPE atenţionează autorităţile RM: „Alegerile prezidenţiale trebuie să se desfăşoare într-un mod corect şi transparent; Cerem candidaţilor proeuropeni să o susţină pe Maia Sandu”

Delegaţia Grupului Partidului Popular European, care se află într-o misiune de monitorizare a alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, a somat autorităţile de la Chişinău să organizeze scrutinul în condiţii transparente. Membrii delegaţiei s-au arătat alarmaţi în privinţa corectitudinii alegerilor, o dată ce au primit mai multe semnale că alegerile pot fi fraudate.



Vicepreşedintele grupului Partidului Popular European (PPE), Sandra Kalniete, a menţionat că Parlamentul European va trimite în Republica Moldova observatori care vor supraveghea desfăşurarea şi organizarea alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie. Mai mult, deputatul european a cerut să înlăture toate impedimentele, care vor stopa cetăţenii să-şi exprime libera alegere.



„Am venit în Republica Moldova cu misiunea de a evolua cum decurge procesul de alegeri. Pentru Republica Moldova, aceste alegeri sunt extrem de importate şi iată de ce vrem să observăm acest proces. Acum, Republica Moldova va decide dacă va merge pe calea renovării sau va face paşi înapoi. Iată de ce este foarte important ca toţi cei care văd viitorul Republicii Moldova în UE să-şi unifice forţele şi să voteze pentru un singur candidat proeuropean”, a declarat europarlamentara.



„Parlamentul european va trimite observatori pentru a monitoriza procesul desfăşurării alegerilor. Deja, monitorizăm îndeaproape tot ce se întâmplă în această campanie. Pentru buna reputaţie a Republicii Moldova, este important ca aceste alegeri să aibă loc într-un mod corect şi transparent. Vrem să vă spunem că primim multe plângeri despre fraudele care au loc în etapa preelectorală. Vin cu o rugăminte şi o atenţionare către conducerea Republicii Moldova, pentru autorităţile care monitorizează acest proces privind importanţa monitorizării procesului pentru a nu permite fraudarea. Unul dintre aspectele alarmante ţine de greşelile care vor apărea în listele votanţilor. De asemenea, suntem îngrijoraţi că nu există informaţii îndeajuns pentru alegătorii din străinătate, care urmează să participe la vot. Considerăm că aceste mici detalii vor crea impedimente pentru cetăţeni şi, de aceea, vrem să rugăm autorităţile să atragă atenţie la acest subiect”, a adăugat Sandra Kalniete.



Totodată, oficialul european a transmis un mesaj de mulţumire din partea preşedintelui Partidului Popular European, Joseph Daul: „Vin cu o declaraţie din partea preşedintelui Joseph Daul, un mesaj de felicitare, de încurajare şi de mulţumire pentru domnul Andrei Năstase, pentru pasul pe care l-a făcut dumnealui în favoarea candidatului Maia Sandu. Prin acţiunea pe care a întreprins-o, demonstrează o valoare mult mai mare pentru ambiţiile statului, decât pentru ambiţiile personale”.



Mai mult, Sandra Kalniete a îndemnat toţi candidaţii proeuropeni să susţină candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, la prezidenţiale: „După toate cercetările care au fost făcute şi toate chestionarele care au fost realizate, candidatul proeuropean care are cele mai multe şanse este Maia Sandu. Iată de ce noi am venit cu rugămintea către toţi ceilalţi candidaţi proeuropeni să o susţină pe Maia Sandu ca şi candidat unic şi să încurajeze toţi alegătorii să o voteze pe Maia Sandu”.



Laima Liucija Andrikienė, membru al Delegaţiei PPE în Republica Moldova, a afirmat că guvernarea este obligată să organizeze alegeri transparente în condiţiile în care a semnat Acordul de Asociere cu UE. „Chiar dacă preşedintele nu are multe atribuţii, aceste alegeri sunt foarte importante. Vreau să vă spun că alegerile sunt monitorizate îndeaproape din exterior, de mai multe instituţii, precum Parlamentul European, dar şi de instituţii financiare mari, precum FMI şi Banca Mondială. Iată de ce este important să demonstraţi că, în Republica Moldova, se pot organiza alegeri corecte şi transparente. Având în vedere că Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, ţara este obligată să organizeze alegeri absolut transparente. Vreau să vă spun că vă doresc din toată inima să aveţi alegeri pe cât se poate de corecte”, a subliniat Laima Liucija Andrikienė.



Europarlamentarul român şi coordonatorul Comisiei pentru Afaceri Externe (AFET), Cristian Dan Preda, a afirmat că orice fraudă care s-ar putea produce la aceste alegeri ar demonstra că nu sunt asigurate drepturile cetăţenilor. În aceste condiţii, deputatul european a menţionat că un astfel de mesaj va fi transmis către preşedintele şi premierul Republicii Moldova.



„Moldova are un parteneriat important cu UE, iar pentru ca acest parteneriat să continue, e nevoie ca alegerile să fie corecte. Orice fraudă poate să însemne că în Republica Moldova nu sunt asigurate condiţiile pentru reprezentarea cetăţenilor. Din câte am aflat, există, deja, lucruri care sunt în neregulă. Faptul că nu toată lumea are dreptul la o liberă exprimare în campania electorală e o problemă. Sigur că vor veni observatori care vor vedea aceste lucruri dintr-o perspectivă foarte precisă, însă nu vrem să se întâmple, în Moldova, ceea ce se întâmplă în alte părţi ale lumii – cumpărarea voturilor, neîndreptăţirea unor candidaţi. Asta este o chestiune foarte importantă. Sperăm să avem un proces corect. Este ceva destul de important. Vom avea o întâlnire cu domnul preşedinte şi cu domnul premier, iar acesta va fi mesajul nostru principal”, a declarat deputatul european.



Cristian Dan Preda a mai declarat că nicio forţă politică din Moldova nu se poate numi „proeuropeană” atunci când falsifică alegerile: „Am auzit că legea din Republica Moldova nu ne-ar da voie nouă, din PPE, străinilor, să spună cu cine ţin, iar dacă am anunţa foarte direct pe cine susţinem, respectiv, un candidat ar fi eliminat. Nicăieri în lume nu există aşa ceva. Este foarte bine că legea interzice folosirea fondurilor străine. Mă întreb dacă în campania domnului Dodon nu există ajutor bănesc din Rusia. Aş vrea să clarificăm această chestiune. Ar fi important să afle şi cetăţenii Republicii Moldova, şi cetăţenii europeni, care vor să sprijine Moldova, iar dacă află că, aici, sunt bani din Rusia şi bani necuraţi de la oligarhi locali sau de la cel numit Coordonatorul în această campanie, nu e în regulă. Deci, nu poţi să zici că eşti proeuropean şi să falsifici alegerile, să cumperi conştiinţa cetăţenilor. Dacă domnul Plahotniuc face acest lucru, este la fel de vinovat ca şi ruşii care plătesc, aici, pentru interesele ruseşti. Lucrurile trebuie clarificate. În presă, trebuie să fie dezbateri privind acest subiect”.



„Noi sperăm că un candidat care este anticorupţie, un candidat care este onest, care nu este îmbogăţit din politică, să câştige. Ţara asta are o şansă şi nu trebuie ratată. Moldova a făcut nişte progrese şi ar fi păcat să rateze tot, să nu vadă oportunitatea pe care o are acum”, a adăugat Cristian Dan Preda.