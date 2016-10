Andrei Năstase îndeamnă la solidaritate: „Maia Sandu este singura speranţă pentru toţi cetăţenii RM, indiferent de apartenenţa etnică, limba de comunicare sau statutul social”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.10.2016 08:28

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a lansat un apel către cetăţenii Republicii Moldova, în care spune că Maia Sandu este singura candidată a cărei victorie poate oferi ţării o şansă la viitor, la libertate şi la bunăstare.



„Răsturnarea dictaturii lui Vladimir Plahotniuc, implementarea unor reforme ferme şi salvatoare, curăţirea Moldovei de corupţie şi de criminalitatea îmbogăţită care a pus mâna pe putere, dar şi o politică externă şi internă echilibrată, toate acestea reprezintă singura cale de salvare, singura speranţă pentru toţi cetăţenii RM, indiferent de apartenenţa etnică şi socială, de limba de comunicare şi de statutul social. Doar victoria candidatului unic al forţelor antioligarhice poate soluţiona toate aceste probleme şi este în măsură să salveze Moldova de la degradare şi moarte. În caz contrar, noi toţi, de orice etnie, vom rămâne în sărăcie şi umilinţă, sub tirania plahotniucistă. Mă adresez din numele meu şi al partidului pe care îl conduc - ştiţi cu toţii că am chemat mereu la solidaritate în lupta antioligarhică, la unirea tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate şi limba vorbită”, se spune în apelul pe care îl publicăm integral mai jos.



Dragi concetăţeni!



Acum câteva zile, am renunţat la participarea în calitate de candidat la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Asta însă nu înseamnă că am decis să rămân un observator pasiv şi neimplicat în evoluţia evenimentelor în această etapă finală a luptei electorale.



Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, pe care îl conduc, şi eu personal, am decis să alegem o altă formă de participare - să susţinem candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, care, potrivit sondajelor, are şanse mari să câştige alegerile. În toată perioada de pregătire pentru alegerile prezidenţiale, am declarat în repetate rânduri - pentru mine nu sunt importante funcţiile înalte în stat, onorurile, faima şi popularitatea.



Încă în primăvara anului 2016 am promis, în faţa poporului, că nu voi admite participarea paralelă în cursa prezidenţială a mai multor candidaţi din partea forţelor antioligarhice. Spre deosebire de toţi actorii de pe scena politică din ultimii 25 de ani, mereu mi-am respectat şi o să-mi respect promisiunea făcută, iar interesele ţării pentru mine sunt mai importante decât propriile interese sau cele de partid.



Astăzi, misiunea supremă este lichidarea regimului oligarhic-dictatorial şi eliberarea Republicii Moldova din captivitate. Da, mişcarea noastră, partidul nostru poate să se mândrească pe bună dreptate că anume eforturile noastre, manifestaţiile noastre de protest au făcut ca poporul să-şi recapete dreptul de a alege liber preşedintele. Dar acum, în această scurtă perioadă care a rămas până la ziua votării, nu este nici timp, nici loc pentru de ambiţii partinice.



În condiţiile actuale din Moldova, Maia Sandu rămâne singurul candidat al cărui victorie poate oferi ţării şi poporului nostru o şansă la viitor, la libertate şi la bunăstare. Răsturnarea dictaturii lui Vladimir Plahotniuc, implementarea unor reforme ferme şi salvatoare, curăţirea Moldovei de corupţie şi de criminalitatea îmbogăţită care a pus mâna pe putere, dar şi o politică externă şi internă echilibrată, toate acestea reprezintă singura cale de salvare, singura speranţă pentru toţi cetăţenii RM, indiferent de apartenenţa etnică şi socială, de limba de comunicare şi de statutul social.



Doar victoria candidatului unic al forţelor antioligarhice poate soluţiona toate aceste probleme şi este în măsură să salveze Moldova de la degradare şi moarte. În caz contrar, noi toţi, de orice etnie, vom rămâne în sărăcie şi umilinţă, sub tirania plahotniucistă. Mă adresez din numele meu şi al partidului pe care îl conduc - ştiţi cu toţii că am chemat mereu la solidaritate în lupta antioligarhică, la unirea tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate şi limba vorbită. Hegemonia lui Plahotniuc este o tragedie şi o ruşine pentru noi toţi, iar răsturnarea acestui regim autoritar este victoria noastră comună şi calea spre un viitor mai bun. Pentru Moldova, în acest moment, nu se pune dilema „cu Europa sau cu Rusia”. Atât timp cât în ţară domnesc principalul oligarh şi aliaţii săi, răspunsul va fi mereu simplu: „nici cu Europa, nici cu Rusia, numai cu Plahotniuc”.



Doar prin unificarea eforturilor şi doar consolidându-ne putem schimba situaţia şi ieşi din impas. Victoria candidatului unic Maia Sandu reprezintă salvarea şi şansa la o viaţă mai bună. Orice altă evoluţie este fatală pentru toţi.



Andrei Năstase

Lider al Platformei Demnitate şi Adevăr