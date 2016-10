VIDEO

Liderul PPDA şi reprezentantul PAS au avut o întâlnire cu cetăţenii din Floreşti: Persoanele care vor o nouă guvernare trebuie să se unească şi să sprijine candidatul comun al forţelor antioligarhice

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 20.10.2016 19:56

Cetăţenii care îşi doresc o nouă clasă politică la guvernare trebuie să se unească şi să sprijine candidatul comun al forţelor antioligarhice, astfel ca în turul doi să poată fi obţinută victoria. Declaraţiile au fost făcute de către preşedintele PPDA, Andrei Năstase, care împreună cu reprezentanţii candidatului la prezidenţiale, liderul PAS Maia Sandu, au discutat cu locuitorii oraşului Floreşti. Oamenii au apreciat gestul lui Năstase de a se retrage din cursă şi spun că Sandu are abilitatea de a produce schimbarea.



Întâlnirea a avut loc la Casa de Cultură din oraşul Floreşti.



„-Era bine să mergem două partide, doi candidaţi în alegerile astea?

- Nuuuu!

- Încă o dată ca să aud mai bine.

- Nuuuu!

- Şi atunci nu e aşa că este bine să mergem împreună?

- Daaaa!

- Acuma trebuie pur şi simplu acest mesaj al nostru să îl ducem cât se poate mai departe. Oamenii trebuie să înţeleagă o dată şi pentru totdeauna: dacă nu o să depăşească frica, o să mai fie ostatic încă un an de zile”. Astfel a dialogat Andrei Năstase cu cei veniţi la întâlnire.



Năstase a mai adăugat că cei care au guvernat până acum ţara nu trebuie să mai acceadă la putere.



„Doar împreună putem reuşi ca în turul doi să nu acceadă reprezentantul puterii criminale, iar în turul doi să dăm o lovitură puternică aşa-zisei opoziţii geopolitice. Alde Plahotniuc şi cu Lupu vor să ne facă integrare europeană. Cum Dumnezeu să faci integrare europeană dacă tu ştii foarte bine, Marian Ilici, că dacă tu duci Republica Moldova în Uniunea Europeană, a doua secundă trebuie Plahotniuc să stea la puşcărie. Asta se întâmplă în Uniunea Europeană cu bandiţii şi cu hoţii”, le-a vorbit liderul PPDA locuitorilor din Floreşti.



Membrul Partidului Platforma DA, Aliona Mandatii, le-a spus localnicilor că deja pot să ceară toate listele electorale care sunt în sat şi i-a rugat să verifice persoanele care sunt decedate şi în special persoanele care nu sunt în sat, care sunt plecate sau care poate nu au 18 ani.



„Faceţi o declaraţie, deci eu, familia numele, fiind membru cu drept de vot în comisia, satul cu tare, am depistat persoana. Şi indicaţi persoana, familia tot, şi dacă sunt copiile la certificatele de decese, dacă nu aşa, fără copii. Şi trimiteţi la sediul central al partidului, iar noi mai departe la CEC”.



Candidatul unic la prezidenţiale, Maia Sandu, nu a putut veni la eveniment, dar a fost reprezentată de către deputatul în primul Parlament Alecu Reniţă.



„Noi, deputaţii din primul Parlament, care am votat declaraţia de Independenţă o susţinem pe Maia Sandu. Şi o să spunem întregii republici de ce o susţinem. Fiindcă şi nouă, celor care am vrut să construim aici o ţară liberă şi democratică ne-a ajuns cuţitul la os. Noi când intrăm în satele noastre chiar credeţi-ne că ne întoarcem la Chişinău parcă am fi bătuţi non-stop. Nu poţi să te simţi bine şi fericit când poporul tău este nenorocit, batjocorit şi călcat în picioare! Ei administrează azi această hai să-i zic republică pe care au transformat-o într-un ţarc, într-un ocol şi pe noi ne consideră ca pe cei care stau în ocol”, a afirmat fostul deputat.



Reniţă a adăugat că apreciază gestul liderului PPDA. „Ceea ce a făcut Platforma DA în frunte cu Andrei Năstase, colegii lui, echipa lui merită, deci o spun că este un gest de nobleţe, dar şi de viziune politică. Nu vă lăsaţi provocaţi de televiziunile mincinoase. Nu vă lăsaţi provocaţi de nişte indivizi care mâne poimâne o să aducă încoace trăsuri întregi de minciuni despre cutare şi cutare. Este foarte important să aveţi un filtru setat şi să treceţi prin sită toate aceste lucruri şi o să vedeţi că din aceste minciuni nimic nu rămâne”, a punctat Alecu Reniţă.



Locuitorii raionului Floreşti au adresat mai multe întrebări şi au menţionat că îşi pun speranţe în Maia Sandu.



Vladimir Plahotniuc şi Marian Lupu, vizaţi în declaraţii, nu au răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.