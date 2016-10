Binecuvântaţi de Patriarhul Kirill, Angela Merkel, Ouafa Hajji, urâţi de cei de acasă

Alegerile prezidenţiale din R. Moldova nu se vor deosebi prea mult de alegerile parlamentare, alegătorii vor fi atraşi cu promisiuni deşarte şi cadouri electorale. Şi de această dată nu vom avea alegeri politice, ci geopolitice. De această părere este directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroşie.În prag de electorală, în loc să se lanseze cu proiecte politice, soluţii pentru problemele cu care se confruntă cetăţenii, cum ar fi şomajul, migraţia, depopularea satelor, problemele legate de agricultură şi infrastructură, candidaţii la funcţia de preşedinte al RM au ţinut să epateze cu fotografii în care apar în compania unor oficiali străini, lăsând să se înţeleagă că au binecuvântarea Estului ori a Vestului la actualele alegeri.Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, s-a lansat în alegeri cu o poză în compania cancelarului german Angela Merkel. Potrivit unui comunicat de pe site-ul partidului, Leancă a avut la 14 septembrie o întrevedere cu oficialul german, la care au discutat „despre viitorul R. Moldova şi paşii necesari pentru a implementa la noi în ţară înaltele standarde de viaţă europeane”. „Angela Merkel şi-a afirmat în acest context susţinerea pentru Iurie Leancă ca şi candidat la funcţia de preşedinte al R. Moldova”, se mai spune în informaţia care însoţeşte poza.Liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a apărut într-o poză alături de liderul Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, şi liderul PLDM, Viorel Cibotaru. Fotografia e însoţită de mesajul: „PPE sprijină efortul PLDM de identificare a unui candidat comun la prezidenţiale”. Deşi candidatul urma să fie ales, conform angajamentului semnat de PLDM, PAS şi PPDA între Maia Sandu şi Andrei Năstase, în poze apare doar liderul PAS. Poza e însoţită de mesajul lui Joseph Daul: „Republica Moldova are nevoie de un preşedinte puternic, care să susţină valorile UE. Un lider care să aibă curajul de a lupta împotriva corupţiei, să pună în aplicare principiile statului de drept şi să asigure un sistem judiciar independent”.Liderul Socialiştilor, Igor Dodon, care la alegerile parlamentare a avut ideea de a face poze şi a apărea pe panouri publicitare în compania preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, până a se începe oficial campania pentru alegerile prezidenţiale, s-a fotografiat în compania Patriarhului Kirill. În mesajul care însoţeşte imaginile, se spune că Dodon şi Patriarhul Kirill au discutat atât „starea sferei spirituale în societatea moldovenească”, cât şi „provocările spirituale şi sociale cu care se confruntă întreaga lume ortodoxă”. Înainte de a intra în campania electorală, Dodon şi echipa au fost miruiţi şi „binecuvântaţi” „să facă fapte bune întru binele Moldovei”.Şi liderul PD, Marian Lupu, a avut inspiraţia de a apărea în poze alături de oficiali străini. Huiduit acasă, la Ungheni şi Hânceşti, unde lumea a întâmpinat „echipa de informare” a PD scandând: „Hoţii! Hoţii!”, la scurt timp, pe site-ul partidului au apărut poze ale liderului în compania unor oficiali de la New York. „Marian Lupu este cel mai indicat politician să-şi asume responsabilitatea de a fi preşedinte al Moldovei. Apreciez faptul că are capacitatea de a asculta oamenii şi nu ia decizii impulsive. Este o persoană în care moldovenii pot avea încredere”, a declarat liderul Organizaţiei de Femei a Internaţionalei Socialiste, Ouafa Hajji, după reuniunea anuală a şefilor de state şi guverne aparţinând familiei social-democrate. În context, şi George Papandreou, preşedintele Internaţionalei Socialiste, ar fi declarat că Lupu este o persoană care luptă pentru o societate democratică şi transparentă. „Evident, cetăţenii moldoveni sunt cei care vor trebui să decidă, dar, din partea mea, are votul meu”, ar fi spus George Papandreou, citat de serviciul de presă al PD.Solicitată de Jurnal de Chişinău, Ludmila Andronic, expert PR, aminteşte că la ultimele alegeri s-a discutat aprins interzicerea utilizării şi promovării imaginilor candidaţilor la alegeri în compania politicienilor din alte state. „Regret că nu s-a ajuns la interzicerea prin lege a acestui lucru. O fotografie care ilustrează o întâlnire la care noi nu am participat şi nu ştim care sunt exact dedesubturile, hotărârile care au fost luate în urma ei, importanţa istorică sau lipsa de importanţă, nu poate să fie utilizată pentru a determina oamenii să simpatizeze mai mult ori mai puţin un politician. Este o manipulare conştientă în care sunt folosite respectivele personalităţi. Îmi pun întrebarea dacă acestea cunosc contextul publicitar în care apar şi dacă şi-au dat acceptul pentru acest lucru. E nevoie de o reglementare mai strictă la acest capitol”, susţine expertul.Cât despre impactul pe care îl au astfel de ilustraţii, Ludmila Andronic consideră astfel de tehnici depăşite. „Afişând relaţiile cu un anumit politician sau cu o anumită ţară, nu mai uimeşti pe nimeni. Dacă eşti un politician serios, reprezinţi un partid serios, înseamnă că eşti apt să duci un dialog şi cu Estul, şi cu Vestul, şi poţi să te întâlneşti şi cu preşedinţi, primi-miniştri din diverse ţări. Nu mi se mai par relevante astfel de apariţii. Cu atât mai mult cu cât de fiecare dată aceşti politicieni sunt chemaţi într-un fel să pecetluiască încă o dată orientarea est-vest, orientarea cărora o ştim deja. Nimic nou”, a conchis expertul.