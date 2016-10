Voronin a transmis o scrisoare către Jean-Cloude Juncker şi Angela Merkel: „Sub paravanul integrării europene, RM s-a transformat într-un stat capturat”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.10.2016 07:50

Vladimir Voronin, liderul PCRM, a expediat câte o scrisoare preşedintelui Comisiei Eurpene, Jean-Claude Juncker şi cancelarului german, Angela Merkel, prin care îi avertizează că Republica Moldova a devenit un „stat capturat”.



„Precum probabil ştiţi, numărul susţinătorilor ideii integrării europene, zi de zi, scade accelerat în Republica Moldova. Această tendinţă o arată, deja de mai mult timp, toate sondajele de opinie. Respectiv, dacă încă în anul 2008, circa 70% din numărul cetăţenilor moldoveni pledau pentru integrarea europeană, astăzi, acest indice a scăzut până la 35%. Unul dintre motivele de bază – începând cu anul 2009, sub paravanul integrării europene, Republica Moldova s-a transformat într-un stat capturat, în care toate structurile ţării sunt subordonate interesului unui grup restrâns de persoane”, se arată în scrisoarea liderului PCRM.



Vladimir Voronin menţionează şi despre furtul miliardului de la cele trei bănci, adăugând că această crimă are proprii autori şi executori.



„Aşa numita ”istorie de succes”, promovată atât de bine la vremea sa de autorităţile Republicii Moldova, s-a dovedit a fi un paravan pentru furtul miliardului de dolari din trei bănci moldoveneşti. Această crimă are proprii săi autori şi executori. Unul dintre executorii ascultători a devenit şi Iurie Leancă. În calitate de prim-ministru, şi, concomitent, preşedintele comitetului pentru stabilitate financiară, el, într-o scurtă perioadă de timp, şi-a depus contribuţia criminală la înrăutăţirea situaţiei financiare din ţară. Încă în vara anului 2013, Leancă a creat un grup special secret pentru clarificarea situaţiei reale în sfera bancară din ţară. În baza concluziilor acestui grup a fost întocmit un raport, care a depistat anumite detalii ale fraudei din cele trei bănci. Însă, guvernanţii ţării, inclusiv premierul Leancă, au preferat să monitorizeze situaţia în linişte şi să tacă. Pe 13 noiembrie 2014, anume Iurie Leancă a semnat decizia secretă a Guvernului cu privire la alocarea a 9,5 miliarde de lei ”pentru stabilizarea pieţei financiare”. În conformitate cu documentul semnat de el, Banca Naţională a Moldovei a alocat celor trei bănci problematice credite de urgenţă cu rata procentuală de 0,1% sub garanţie de stat”, se mai arată în scrisoare.



„Bazele acestei operaţiuni au fost puse ceva mai devreme, atunci când Guvernul în frunte cu Leancă şi-a asumat răspunderea pentru un pachet de legi printre care şi actul normativ ce i-a permis Executivului să ofere garanţii de stat fără acordul Parlamentului. Domnul Leancă îşi motivează acţiunile în felul următor – el a fost ”un simplu prim-ministru”. Se pare că din acelaşi motiv Leană a admis o multitudine de încălcări la procedura de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău. Din câte se pare, drept mulţumire pentru loialitatea şi diligenţa sa, Leancă, care este astăzi un deputat de rând în Parlament, a fost numit de majoritatea parlamentară coruptă în calitate de conducător a unei noi structuri mafiote în Legislativ – Consiliul pentru integrare europeană. Considerăm că participarea lui Iurie Leancă în procesul de concesiune ilegală a aeroportului şi în cazul furtului miliardului nu trebuie să fie tolerată de comunitatea internaţională prin intermediul întrevederilor personale şi strângeri de mână publice, ci pedepsită dur în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, dacă vinovaţii nu vor fi traşi la răspundere, dacă complicii procesului de capturare a statului moldovenesc vor fi percepuţi de partenerii externi în calitate de politicieni respectabili, atunci, gradul de încredere faţă de ideea integrării europene în Moldova riscă, în cel mai apropiat timp, să se prăbuşească până la un minim ruşinos”, mai spune liderul comuniştilor.