Pus la zid, Ghimpu a făcut o criză de nervi în direct la TV; Andrei Năstase: „De ce nu aţi făcut unirea când aţi fost preşedinte?”

Liderul PL, Mihai Ghimpu, şi-a ieşit din nou din pepeni. În cadrul unei dezbateri electorale la postul naţional de televiziune, Ghimpu a fost deranjat de întrebările şi replicile liderului Platformei Demnitate şi Adevăr şi a debordat de insulte şi nervi.Cel mai mult pare să-l fi deranjat afirmaţia lui Andrei Năstase precum că liderul liberalilor va ajunge la puşcărie. La întrebarea moderatoarei către cei trei invitaţi, Andrei Năstase, Mihai Ghimpu şi Valeriu Ghileţchi, despre cum văd ei lupta împotriva corupţiei, liderul PL a sărit primul cu vorba. „Cu mine începeţi?”, s-a interesat Ghimpu.„Şi cu dvs. vom începe când vom băga la puşcărie bandiţii”, a replicat Andrei Năstase, ceea ce l-a iritat la culme pe Ghimpu. „Tu eşti născut în puşcărie, dar te protejează Europa”, a fost răspunsul halucinant al lui Mihai Ghimpu.„Aţi transformat ţara într-o puşcărie, este adevărat”, a spus Andrei Năstase.„Mai moale oleacă, te-a scos din cursă Ţopa şi Plahotniuc”, a tălmăcit Ghimpu retragerea lui Andrei Năstase din cursă în favoarea Maiei Sandu, drept candidat unic al forţelor antioligarhice de dreapta.„L-am rugat şi la ProTV pe dl Ghimpu să meargă pe la doctor. Îi mai recomand o dată”, a spus liderul Platformei DA.La doar câteva secunde după ce a zis că pe Andrei Năstase îl protejează Europa, Ghimpu a căzut în altă extremă. „Vedeţi cu cine e el, cu Moscova, cu Kremlinul, cu Uniunea Sovietică!”, a exclamat Ghimpu.„E grav, doctore, e grav”, a menţionat Andrei Năstase.Mai departe, Ghimpu a spus că nu a existat nicio rezoluţie în Congresul Statelor Unite. Asta chiar dacă aceasta a fost publicată pe site-ul oficial al Congresului SUA „Minţi! Rezoluţie n-a fost! N-a fost rezoluţie! Rezoluţie n-a fost!”, a strigat Ghimpu de câteva ori.„În primul rând, am fost în SUA şi am obţinut introducerea în Congresul american a unei rezoluţii privind RM şi aşteptăm acum votarea acesteia. În al doilea rând, am depus mărturii, în calitate de martor, la cele două instituţii federale care deja investighează cazul jafului bancar din RM şi nu e nevoie ca Ghimpu să ajungă preşedinte pentru asta. El, pe de o parte vrea unire, pe de alta, vrea să fie preşedinte”, a declarat Andrei Năstase.„Vreau unire ca să scăpăm de alde voi”, s-a răstit din nou Ghimpu.„Am o scurtă întrebare pentru Ghimpu: Aţi fost odată preşedinte, de ce n-aţi făcut unirea? De ce aţi profanat-o?”, a întrebat Andrei Năstase, cei din sală începând să aplaude puternic. „De dragul adevărului, trebuie să menţionez că replica e a Maiei Sandu, am transmis-o”, a precizat liderul PPDA.Drept răspuns, Ghimpu a spus că el va „pregăti” unirea, iar Parlamentul o va vota. „În 2018, PL va obţine 50+1 şi facem unire”, a mai spus Ghimpu.„Nu ajungeţi până atunci, o să vă băgăm la puşcărie”, a punctat Andrei Năstase.