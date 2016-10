Propaganda holdingului lui Plahotniuc, fără precedent în Moldova; „Maşinăria media şi regimul se vor prăbuşi la fel ca şi Uniunea Sovietică” // Experţi

VIDEO

Este vorba despre o declaraţie făcută în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, în momentul în care invitaţii vorbeau despre faptul că acum, odată cu retragerea lui Andrei Năstase din cursa prezidenţială, holdingul oligarhului îşi va îndrepta toate atacurile spre Maia Sandu.

Maşina de propagandă a oligarhului Vladimir Plahotniuc a început să lucreze la viteză maximă în campania electorală. Holdingul media recurge la diverse trucuri şi încalcă orice limită a bunului simţ, dezinformând în cel mai grosolan mod. O asemenea campanie manipulatorie nu a mai existat în Republica Moldova. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” , de la Jurnal TV, unde s-a discutat despre ultimele cazuri de manipulare crasă în presa controlată de Vladimir Plahotniuc.„Presa de la noi nu a excelat prin comportament bun în campaniile electorale, pentru că presa din Republica Moldova nu a apărut ca o afacere, dar a apărut ca un instrument de manipulare. Instituţiile media sunt create, în special, de politicieni. Este una când omul are un plan de afaceri şi îşi respectă clientul, când oferă informaţii, şi alta este când un politician are nevoie de o instituţie media pe care o foloseşte aşa cum o foloseşte acum, în campania electorală”, a declarat jurnalistul Ion Terguţă.„O minciună spusă de mai multe ori se transformă într-un adevăr.O asemenea campanie murdară nu a existat niciodată în istoria Republicii Moldova - manipulatorie, murdară, ticăloşită. S-a depăşit orice limită, s-a ajuns să se scoată cuvinte din context. În loc de Buliga se pune Maia Sandu la emisiunea Mai pe scurt a lui Constantin Cheianu, şi se vorbeşte ceea ce s-a vorbit la Başcalia, unde oamenii au alungat-o afară pe Buliga. Şi 85 la sută din audiovizual va tiraja toată această chestie”, a adăugat jurnalistul Vasile Năstase.În aceeaşi ordine de idei, editorialistul Victor Ciobanu a menţionat: „Îmi amintesc şi campaniile precedente, şi pot să zic că s-a manipulat tot timpul, dar existau anumite limite. Materialele politice în campanii apăreau contra plată. Cel puţin erau limitele decenţei în acele campanii. Deşi, era în orice campanie PR negru, dar se făcea oarecum mai fin. La noi a dispărut pluralismul. Acum vorbim de micile excepţii care au rămas în spaţiul mediatic şi îşi permit să discute, să dezbată diferite puncte de vedere, altfel de atitudini. În rest, ceea ce este holdingul lui Plahotniuc asta de fapt nu este o informare, este o dezinformare crasă, o manipulare absolut evidentă a opiniei publice. Problema este că ajungem la ceea ce discutăm permanent: suntem într-un stat în care nu sunt instituţii şi nu are cine să le dea peste mâini”.Totodată, invitaţii emisiunii au analizat cel„Pentru că mă vizează direct, trebuie să recunosc că nu am bănuit niciodată că voi cădea în această capcană, pentru că de regulă în campanii îi sfătuiam pe politicieni să spună mesajul foarte scurt şi univoc, ca să nu poată fi distorsionat, să nu fie tăiată fraza. Am văzut ce se întâmplă. S-a discutat în alt context, s-a rupt fraza neruşinat şi pentru că mă vizează am să îmi urmez sfatul pe care l-am dat politicienilor. Am să spun direct: redactorii de la Publika sunt porci, făcând asemenea ştiri”, a comentat Victor Ciobanu.„Chiar este revoltător. Nu ştiu cum este posibil. Acolo lucrează nişte oameni, acolo sunt nişte oameni care se numesc jurnalişti. De fapt, ei sunt mercenari. Chiar nu se gândesc la ceea ce fac. Se depăşeşte orice limită. Unde este CCA-ul. Pe fiecare episod în parte ei ar trebui să se pronunţe. Trebuie să ia fiecare episod în parte. Pentru acest episod ar fi trebuit cel puţin amendaţi, după care să fie luată licenţa. Cei de la CCA sunt plătiţi din banii noştri, iar ei păzesc turma lui Plahotniuc de la Publika, şi tot acest holding ticăloşit, care este teroristo-mediatic şi nu are nicio legătură cu jurnalismul”, a spus Vasile Năstase.Jurnalistul Vasile Năstase a dat şi un alt exemplu de dezinformare din partea postului TV Publika: „La întâlnirea lui Andrei Năstase cu locuitorii satului Mândreşti, unde a fost şi Maia Sandu, a venit şi Publika. A venit o fată şi a pus o întrebare. Ea a venit să facă strâmbe, nu avenit să facă un reportaj. După care se dă materialul la Publika şi, după cadru, o voce spune că corespondentul de la Publika nu a fost lăsat să pună întrebarea. Dar noi am văzut că această întrebare a fost pusă. Toate aceste chestii au fost văzute de aproximativ 85 la sută din populaţie, iar acum noi trebuie să mergem în orice casă să explicăm cum a fost. Jurnal TV din păcate nu are acoperire naţională, pentru că CCA s-a îngrijit de Plahotniuc. EL este Făt-frumosul ţării şi are toate frecvenţele”.La acest subiect, invitaţii emisiunii au declarat că acţiunea cade sub incidenţa penală.„Nu aş spune că este o glumă. Este o glumă penală pentru că a fost atacat un candidat la preşedinţie. Este o chestie serioasă şi trebuie cineva să răspundă”, a declarat Vasile Năstase.„Cum a căzut Uniunea Sovietică aşa va cădea şi acest regim autoritar cu toată maşinăria asta de propagandă, pentru că ea nu lucrează, ea sufocă oamenii care gândesc”, a conchis Victor Ciobanu.