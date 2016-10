Mesajul Maiei Sandu pentru cetăţenii RM: „Nu primesc bani, nici indicaţii de la nimeni; În calitate de preşedinte, voi fi vocea şi arma voastră”

Candidatul forţelor antioligarhice la alegerile prezidenţiale, Maia Sandu, şi-a prezentat spotul electoral, în care se arată încrezătoare, declarând că ştie cum ar trebui să procedeze ca statul să aducă beneficii cetăţenilor. Preşedinta PAS subliniază şi faptul că, ajungând în fotoliul de şef al statului, va fi vocea şi arma poporului.



„Să fie clar - nu am ce ascunde. Nu primesc bani, nici indicaţii de la nimeni. Voi, cetăţenii, sunteţi singurii, în faţa cărora am de dat socoteală. Vreau ca statul să lucreze pentru oameni şi ştiu cum să fac asta. În calitate de preşedinte, voi fi vocea şi arma voastră. Împreună vom învinge. Eu am ales să înving”, a declarat Maia Sandu în spotul care este subtitrat în limba rusă.



Amintim că Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, în frunte cu Andrei Năstase, a anunţat, oficial, decizia de a o sprijini pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale. Conducerea formaţiunii i-a solicitat liderului PAS să-şi asume punctele prioritare din programul prezidenţial al lui Andrei Năstase pentru primul an de activitate, construit în baza revendicărilor populare enunţate de cetăţeni la protestele organizate de Platforma DA.