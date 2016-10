Investigaţie RISE: Consilierii din umbră ai lui Igor Dodon

FOTO

Doi dintre consilierii din umbră ai candidatului Igor Dodon, care îl însoţesc în special atunci când merge la Moscova, sunt Vadim Ciubara şi Alexandru Dodon. Primul este un afacerist conectat la „Operaţiunea rusească Bahamas”. Al doilea este fratele lui Igor Dodon, implicat în afaceri cu dezinfectanţi pentru spitale, scrie2 aprilie 2015. Liderul socialist Igor Dodon s-a întâlnit cu şeful administraţiei oraşului Krasnodar (Federaţia Rusă), Vladimir Evlanov, şi a purtat discuţii oficiale cu reprezentanţii partidului „Spravedlivaia Rossia”, cu care formaţiunea de la Chişinău are un acord de colaborare. În deplasare, Dodon a fost însoţit de mai mulţi socialişti moldoveni, dar şi de doi consilieri: fratele său, Alexandru Dodon şi afaceristul Vadim Ciubara. Pe un site oficial din Federaţia Rusă, Ciubara apare şi ca reprezentant al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova la Moscova.Vadim Ciubara are 36 de ani şi este originar din Bălţi. În 2013 a devenit asociat unic al companiei de consultanţă SMG Perfect Deal SRL cu sediul la Bucureşti. Potrivit datelor Ministerului român al Finanţelor, SMG Perfect Deal SRL a funcţionat, încă de la fondare, doar în pierdere.În Rusia, Ciubara este proprietarul Media Invest Service (Медиа Инвест Сервис OOO – denumire originală). Această companie este acţionar unic al Telesistem TV SRL, înregistrată în Republica Moldova. Cea din urmă societate este proprietara postului de televiziune Accent TV, al cărui beneficiar este Vadim Ciubara.RISE Moldova a descris într-un articol anterior cum Westerby Limited, o companie offshore din Bahamas, a transferat 1,5 milioane de euro (echivalentul a peste 30 de milioane de lei) în contul Exclusiv Media SRL, firmă deţinută de deputatul socialist Corneliu Furculiţă. Din această sumă, 20 de milioane de lei au fost „împrumutaţi” sponsorilor de partid.În acelaşi timp, Exclusiv Media SRL a virat 2,5 milioane de lei în conturile Telesistem TV SRL, în baza unui contract încheiat pe 14 martie anul acesta.Totul este scris în contract…, nu e nimic special ca să aveţi întrebări suplimentare. Orice ajutor din partea partenerilor nu este de neglijat. Postul de televiziune Accent TV avea întotdeauna o situaţie tehnică precară. Eu ca persoană juridică sunt în drept să închei contracte cu orice parteneri, chiar şi cu RISE. […] Banii nu sunt un cadou, va trebui să-i întoarcem. Cu Exclusiv Media avem un contract de ajutor financiar reciproc. Nu-mi amintesc când trebuie să întoarcem banii împrumutaţi. Nu am contractul în faţa mea. Banii îi vom folosi pentru procurarea echipamentelor noi pentru că postul nostru nu avea măcar camere video.Şi în 2015, Telesistem TV SRL a primit 300.000 lei de la Exclusiv Media SRL.În plus, potrivit Rapoartelor PSRM pentru 2015, în campania electorală pentru alegerile locale, Telesistem TV SRL a încasat peste 250.000 de lei de la PSRM pentru servicii de publicitate, iar ziarul de partid „Socialiştii” promovează pe prima pagină postul de Televiziune Accent TV drept „primul post TV de opoziţie”.Alexandru Dodon are 40 de ani şi este cu un an mai mic decât fratele său, Igor. Potrivit Registrului de stat al actelor juridice, în 2006, când Igor Dodon a fost numit ministru al economiei, fratele său deţinea funcţia de consultant al Direcţiei sanitar-veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei. Astfel, într-o dispoziţie semnată de fostul prim-ministru de atunci, Vasile Tarlev – se arată că, Alexandru Dodon era unul dintre experţii delegaţi să se deplaseze în Federaţia Rusă „în scopul pregătirii şedinţei a opta a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare economică”.Ulterior, Alexandru Dodon a fost numit vicedirector al Agenţiei Sanitar – Veterinare pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, funcţie din care a fost demis în 2010 pentru „[…] multiplele încălcări grave, constatate conform Actului din 01 iulie 2010 privind rezultatele evaluării avizelor sanitar-veterinare de export/import semnate de el, pentru perioada 12 ianuarie – 17 februarie 2010”.În 2015, Dodon a fost ales consilier la Călăraşi, iar din februarie anul trecut deţine funcţia de asistent în Secretariatul Parlamentului de la Chişinău.Potrivit Declaraţiei pe venit pentru anul 2015, Alexandru Dodon şi soţia sa, Ecaterina, deţin un apartament de 188 de metri pătraţi, evaluat la 1,1 milioane de lei, un autoturism Toyota Avalon – achiziţionat în 2013 şi un Hyundai Santa Fe (fabricat în 2014) – cumpărat anul trecut cu o sumă de două ori mai mare decât veniturile totale încasate de cei doi soţi în 2015.Datele de la Camera Înregistrării de Stat arată că, Ecaterina Dodon deţine, în calitate de fondator şi administrator, Î.I. „DODON ECATERINA”, firmă care desfăşoară activităţi veterinare şi de comerţ cu produse alimentare. Deşi a fost înfiinţată în 2002, societatea nu a fost înscrisă în declaraţiile de venit şi interese depuse de Alexandru Dodon la Comisia Naţională de Integritate (acum, Autoritatea Naţională de Integritate – n.r.). „Întreprinderea nu este activă din 2007”, a declarat Ecaterina Dodon.O parte din veniturile înregistrate în ultimii ani de soţii Dodon provin de la Chemix Grupp SRL. În această firmă, Alexandru a fost director în departamentul de marketing şi vânzări, iar soţia sa, deţine, din aprilie 2014, funcţia de administrator.Compania, specializată în comercializarea dezinfectanţilor, îi are ca asociaţi pe Marcela Luca (33,3%) şi Dinari Cojocaru (66,7%).De profesie medic, Cojocaru este consilier municipal în Chişinău din partea PSRM. În 2014, la alegerile parlamentare a donat partidului peste 400.000 de lei, iar în acest an a fost implicat în „operaţiunea Bahamas”. Asta după ce pe 20 aprilie 2016 a semnat un contract de împrumut cu Exclusiv Media, cu cifrele „rotungite” – 500.000 lei.Potrivit istoricului Chemix Grupp SRL, până să devină asociat majoritar, mai exact, în perioada 2012 – 2014, Dinari Cojocaru a administrat compania.Ani la rând, firma a câştigat zeci de contracte cu statul, în valoare totală de 1,5 milioane de lei. Conform Agenţiei de achiziţii publice, Chemix Grupp SRL a livrat dezinfectanţi, detergenţi şi medicamente către mai multe spitale, dar şi produse igienice pentru Banca Naţională a Moldovei.În 2015, Chemix Grup a livrat dezinfectanţi, vaccinuri, scule şi accesorii, în valoare totală de 75.000 de lei şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.