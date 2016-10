Deputat, despre bunelul lui Plahotniuc: „Era de o răutate rar întâlnită, şi-a turnat sătenii, cumnatul, iar de război a scăpat simulând miopia”

Sursa: jurnal.md Foto: point.md 19.10.2016 16:31

„Republica Moldova are o singură problemă gravă şi ea poartă numele Plahotniuc. Cine o neglijează sau se preface că nu înţelege, îsi face un mare rău sie, dar, mai ales, copiilor şi nepoţilor.”



Declaraţia îi aparţine deputatei Maria Ciobanu, care face trimitere şi la originile oligarhului.



„Am mai privit aseară o dată videoclipul în care cetăţeni din comuna Costuleni, de pe malul Prutului, vorbesc despre bunelul mafiotului Plahotniuc. Cică era de o răutate rar întâlnită. Şi-a turnat nu numai sătenii, ci şi cumnatul, trimiţându-i în Siberia de gheaţă, iar el, simulând o miopie, a scăpat de război”, scrie Maria Ciobanu.



Anterior au mai existat informaţii despre familia lui Vladimir Plahotniuc, cunoscută încă din perioada sovietică. Potrivit locuitorilor satului Costuleni, raionul Ungheni, unde a locuit bunicul lui Plahotniuc, acesta, pe când era preşedinte al sovietului sătesc, a condamnat la moarte sute de consăteni de ai lui, trimiţându-i în Siberia. Cel puţin aşa spun bătrânii din localitate, supravieţuitorii acelor evenimente. Victimele regimului totalitar comunist povestesc cu durere în suflet cum Andrei Plahotniuc i-a turnat sovieticilor ca pe trădători de patrie. Maria Butnaru, în vârstă de 74 de ani, este una dintre martorii acelor tragice evenimente. Într-un reportaj anterior realizat de Jurnal TV, bătrâna spunea că cel care i-a trădat familia şi consătenii a fost preşedintele sovietului sătesc, Andrei Plahotniuc, bunicul lui Vladimir Plahotniuc.



Maria Botnaru a fost deportată în Siberia pe când avea 7 ani, împreună cu mama şi fraţii săi. Bătrâna se întreabă cum a fost posibil ca nepotul celui care a semnat sentinţa la moarte pentru sute de moldoveni, care nu s-au mai întors din Siberia, a ajuns să conducă ţara. Un alt martor, Petru Vrabie, în vârstă de 72 de ani, povesteşte că, împreună cu familia lui, care avea pământ, plug şi cai, s-a numărat printre sătenii deportaţi la comanda lui Andrei Plahotniuc.



Or, istoricul şi politologul Octavian Ţîcu spunea, nu demult, că pornirea oligarhului Plahotniuc împotriva propriului popor este genetică, aceasta trăgându-i-se de la bunelul său, turnător NKVD-ist.



„Plahotniuc este programat genetic să ne vândă ruşilor şi propriilor lui interese. Spun acest lucru, fiindcă bunelul acestui om a venit în 1940 pe tancurile sovietice, devenind preşedintele Sovietului Sătesc al satului Costuleni, raionul Ungheni. Bunelul acestui individ a deportat zeci de familii care nu s-au mai întors în sat. În baza depoziţiilor bunelului lui Plahotniuc, aceşti oameni s-au pierdut prin Siberia şi Kazahstan şi eu umblu acum şi le caut urmele. Prin urmare, acest om are o pornire pe care o continuă. El vrea să ne facă pe noi toţi să plecăm de bună voie, dar siliţi, în alte părţi, şi să lăsăm ţara la discreţia lui”, spunea istoricul Octavian Ţîcu în cadrul unei emisiuni.